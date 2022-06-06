«Всё упирается в деньги, как всегда в России» – предприниматели повышают цены и даже дают взятки на границе

Абсолютно все предприниматели в России – вне зависимости от масштабности бизнеса – из-за войны в Украине столкнулись с новыми непредвиденными вызовами. И если многие крупные предприятия были вынуждены вообще прекратить работу, то малый бизнес ещё пытается удержаться.

Шоколад премиум-класса в «Музее шоколада» в 2018 году. Предприниматель, опрошенный в этой статье, работает в другой компании.

«В начале войны была одна ситуация. В первую неделю марта – уже другая. Сейчас опять всё по-новому… Обстановка меняется практически ежедневно», - рассказывает Екатерина (31 год), владелец маленького кондитерского производства, занимающегося эксклюзивными сортами шоколада. Они называют себя «шоколатье» и создают свои кондитерские изделия в домашних условиях из зарубежных ингредиентов.

«В начале <войны> было ощущение конца света. Я чувствовала себя абсолютно потерянной… Было жуткое разочарование как у любого нормального жителя России. Не хотелось ни продолжать свой бизнес, ни вести Инстаграм, ничего… Но затем я осознала, что моя прострация никому в этом мире всё равно не поможет. Поэтому я, вооружившись лозунгом «Делай что должно и будь что будет», продолжила производить свои шоколадки в новых условиях. Вопреки многим прогнозам, поставки никуда не делись. Всё упирается только в деньги, как всегда в России. Выросли, конечно, все цены, только одни поставщики подняли их на 30%, а другие – на 150%, а то и 200%! Но это всё – не более, чем истерия и безобразная спекуляция. Сейчас мы наблюдаем как некоторые цены понемногу стали снижаться».

«Разные компании выбрали разные бизнес-стратегии в новых условиях, - продолжает Екатерина. – Лично я решила не повышать пока цены, а вместо этого сократить вес своей продукции. Но, конечно, я знаю немало проектов, которые были вынуждены вообще закрыться».

Анна (29 лет) – владелец салона красоты в Петербурге. Помимо этого, она продаёт здесь японскую косметику. По её словам, цены на доставку товара подскочили в три раза. Возросла стоимость транспортировки. «Кроме того, иногда приходится давать взятки на таможне, чтобы твой товар пропустили в Россию».

Многие частные предприниматели из самых разных сфер деятельности сходятся в одном: россияне стали сокращать свои расходы, поэтому товары и услуги, которые не относятся к вопросам первой необходимости, перестали пользоваться спросом. «Все наши сервисы по-прежнему доступны, - признаётся Андрей (36 лет), который работает в лаборатории по приёму медицинских анализов, - нет никаких проблем с реагентами, да и цены выросли незначительно. Но, похоже, что люди начали экономить в том числе и на здоровье. Те анализы, которые не являются обязательными для лечения той или иной болезни, почти никого больше не интересуют. Количество наших клиентов за последние месяцы сократилось почти вдвое».

Представитель компании АМА (она занимается производством дорогих кожаных сумок), с которой я общался посредством онлайн-мессенджера, подтвердила схожую проблему: «Немногие сейчас готовы выкладывать за сумку 20 тысяч рублей и больше. Поэтому уже в конце февраля мы наладили производство изделий из кожзаменителя, которые мы продаём по 6 тысяч рублей через популярные онлайн-сервисы. Однако в нашем магазине в Петербурге по-прежнему представлены только дорогие модели».

Небольшой продавец ювелирных изделий Frisco раньше работал исключительно с дизайнерскими моделями малоизвестных европейских брендов из Испании, Италии, Греции и других европейских стран. Их магазин в Петербурге закрылся уже через пару недель после вторжения в Украину.

Московский шоурум ещё работает. Однако по словам менеджера, в настоящий момент компания по-прежнему занимается исключительно реализацией запасов со склада. Поставки из Европы остановлены. «Если они не будут возобновлены через месяц-полтора, то нам придётся либо закрыться, либо переключиться на российских поставщиков, что принципиально нарушит нашу главную идею и всю концепцию компании».

Хельсингин саномат публикует серию статей из России, следя за тем, как вторжение России в Украину отражается в повседневной жизни российской метрополии. Из Санкт-Петербурга cообщает журналист Михаил, чье настоящее имя не публикуется по соображениям безопасности.

Статья впервые опубликована 1.6.2022.

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