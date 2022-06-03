Комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committee, сокращённо CDDC) регулирует рынки кредитного риска и, в частности, определяет точную дату невыполнения должником своих обязательств. В комитет входят представители крупнейших банковских организаций мира.
В первый день июня по итогам голосования комитет признал неспособность России выплатить проценты по кредиту так называем «событием неплатежа».
Интересно, что сама проблема связана исключительно с дополнительными процентами, а не с суммой основного долга. Дело в том, что ещё 4 апреля Россия должна была провести выплаты по евробондам в размере 522 миллионов долларов. Из-за военных действий в Украине и многочисленных санкций сделать это не удалось, Россия собралась расплачиваться по долгам в рублях, чему западные кредиторы, разумеется, воспротивились.
Решение вопроса заняло почти месяц. 29 апреля Министерство финансов РФ сообщило, что перечислило в общей сложной почти 650 миллионов долларов по облигационным займам «Россия-2022» и «Россия-2042», отдельно отметив, что «платежи были осуществлены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций – в долларах США» .
По факту же деньги на счета кредиторов поступили только 2 мая, так как 30 апреля и 1 мая были выходными днями.
Упустили только один момент – с 4 апреля по 2 мая на невыплаченный долг начислялись дополнительные проценты. Отсюда и возникли дополнительные 1,9 миллиона.
Чисто технически «событие неплатежа» – это тот же дефолт, однако юридически это всё-так разные понятия. CDDC был готов объявить и полноценный дефолт России, однако Citibank вновь оказался против.
Отдельным вопросом для обсуждения комитета стали претензии кредиторов. Reuters сообщает, что по оценке JP Morgan, общая сумма кредитных деривативов западных инвесторов к России превышает 2,5 миллиарда долларов. По этому вопросу CDDC соберётся вновь уже в ближайший понедельник, 6 июня.
Минфин РФ обещает урегулировать все претензии и называет причинами возникшей ситуации «недобросовестное исполнение иностранными контрагентами <...> своих функций при погашении указанных облигаций» и «неправомерные действия иностранных финансовых посредников».
Пока же направлять жалобы и предложения инвесторам предлагают по электронной почте. Минфин даже завёл для этого специальные адреса.
До начала войны валютные резервы России составляли почти 650 миллиардов долларов, однако «спецоперация» и последовавшие за ней санкции затруднили доступ к этим средствам.
Общий госдолг России оценивается примерно в 40 миллиардов долларов. В этом году на счета западных кредиторов должно поступить чуть менее двух миллиардов. Ближайшая дата погашения задолженности – 24 июня.
В конце мая министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия будет обслуживать свой внешний долг по схеме, аналогичной оплате газа в рублях.
Статья впервые опубликована 2.6.2022.
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