В середине недели стало известно, что Россия не полностью выполнила свои обязательства по еврооблигациям. Европейский комитет по кредитным деривативам признал, что Москва не выплатила дополнительные проценты на общую сумму около 1,9 миллиона долларов. Это – ещё один шаг к дефолту.

В середине недели стало известно, что Россия не полностью выполнила свои обязательства по еврооблигациям.

Комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committee, сокращённо CDDC) регулирует рынки кредитного риска и, в частности, определяет точную дату невыполнения должником своих обязательств. В комитет входят представители крупнейших банковских организаций мира.

В первый день июня по итогам голосования комитет признал неспособность России выплатить проценты по кредиту так называем «событием неплатежа».

Голосование

не было единогласным.12 из 13 членов комитета проголосовали «за», а представитель «Ситибанка» – «против».

Интересно, что сама проблема связана исключительно с дополнительными процентами, а не с суммой основного долга. Дело в том, что ещё 4 апреля Россия должна была провести выплаты по евробондам в размере 522 миллионов долларов. Из-за военных действий в Украине и многочисленных санкций сделать это не удалось, Россия собралась расплачиваться по долгам в рублях, чему западные кредиторы, разумеется, воспротивились.

Решение вопроса заняло почти месяц. 29 апреля Министерство финансов РФ сообщило, что перечислило в общей сложной почти 650 миллионов долларов по облигационным займам «Россия-2022» и «Россия-2042», отдельно отметив, что «платежи были осуществлены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций – в долларах США» .

По факту же деньги на счета кредиторов поступили только 2 мая, так как 30 апреля и 1 мая были выходными днями.

Упустили только один момент – с 4 апреля по 2 мая на невыплаченный долг начислялись дополнительные проценты. Отсюда и возникли дополнительные 1,9 миллиона.

Чисто технически «событие неплатежа» – это тот же дефолт, однако юридически это всё-так разные понятия. CDDC был готов объявить и полноценный дефолт России, однако Citibank вновь оказался против.

Отдельным вопросом для обсуждения комитета стали претензии кредиторов. Reuters сообщает, что по оценке JP Morgan, общая сумма кредитных деривативов западных инвесторов к России превышает 2,5 миллиарда долларов. По этому вопросу CDDC соберётся вновь уже в ближайший понедельник, 6 июня.

Минфин РФ обещает урегулировать все претензии и называет причинами возникшей ситуации «недобросовестное исполнение иностранными контрагентами <...> своих функций при погашении указанных облигаций» и «неправомерные действия иностранных финансовых посредников».

Пока же направлять жалобы и предложения инвесторам предлагают по электронной почте. Минфин даже завёл для этого специальные адреса.

До начала войны валютные резервы России составляли почти 650 миллиардов долларов, однако «спецоперация» и последовавшие за ней санкции затруднили доступ к этим средствам.

Общий госдолг России оценивается примерно в 40 миллиардов долларов. В этом году на счета западных кредиторов должно поступить чуть менее двух миллиардов. Ближайшая дата погашения задолженности – 24 июня.

В конце мая министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия будет обслуживать свой внешний долг по схеме, аналогичной оплате газа в рублях.

Статья впервые опубликована 2.6.2022.

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