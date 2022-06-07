В этом ресторане подавали блюда советских республик. Заведение просуществовало всего полгода.

Известный по обе стороны границы актёр и бизнесмен Вилле Хаапасало в прошлом октябре открыл в центре Хельсинки по адресу Северная Эспланада, 17 ресторан с говорящим названием «Давай-давай» (Davai Davai). Интерьер был соответствующим: плакаты советских времён и атмосфера ностальгии по СССР.

В настоящий момент двери заведения закрыты.

По словам самого Хаапасало, российское вторжение в Украину разрушило саму идею его ресторана. Меню «Давай-давай» составляли блюда бывших советских республик, сейчас такая направленность по понятным причинам не может быть востребована.

«Мировая политическая ситуация стала причиной закрытия. В настоящее время идея ресторана является бестактной», - сказал актёр. Однако добавил, что это ещё не конец. «Сейчас я разрабатываю новую концепцию. Думаю, что мы сможем открыться в начале осени. Мы станем ещё лучше».

Фото: Рио Гандара / HS

Ранее на официальной странице ресторана в Facebook было объявлено, что заведение отправляется в «летний отпуск»: «Сюрприз-сюрприз! Вы не поверите! Лето всегда слишком короткое, поэтому мы решили его слегка увеличить. Пока мы отправимся отдыхать за город, а вернёмся когда над Эспланадой зарядят осенние дожди. Следуй за нами, следи за нашим возвращением».

Кроме этого, из Фейсбука «Давай-давай» можно было узнать, что ресторан перечисляет средства на помощь украинским детям.

Вилле Хаапасало - единственный владелец ресторана «Давай-давай». Его основным акционером является известная в Финляндии сеть заведений общественного питания NoHo Partners.

В Финляндии Вилле Хаапасало считается «знатоком России». Фото: Анни Ихалайнен

Статья впервые опубликована 6.6.2022.

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