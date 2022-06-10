Информация подтверждается из разных источников - видеозаписей самих военных, а также их интервью западным СМИ.

Некоторые из российских подразделений, воюющих сейчас в Украине, похоже, окончательно измотаны. Их солдаты уже открыто жалуются на условия и требуют от военачальников изменить ситуацию. Кое-кто даже обращается к адвокатам – а были ли вообще их длительные «командировки» на восток Украины законными?

По утверждению британской газеты The Guardian, самые плохие условия у тех солдат, которые были совсем недавно завербованы в российскую армию в Донецкой и Луганской областях.

Даже в Твиттере Игоря Гиркина – российского офицера и националиста, который в 2014 году руководил бунтом на востоке Украины – есть видеоролики, в которых он говорит, что нынешняя «спецоперация» провалилась, потому что Россия плохо руководит процессом. Ролики тоже распространились по другим аккаунтам, в том числе тем, которые поддерживают Украину.

Другие видео – свидетельствующие о сомнительном состоянии российской боевой техники и морального духа солдат – появлялись с первых же дней вторжения. Однако в последние недели их стало гораздо больше, утверждает аналитик Джон Хелин, который занимается проверкой подлинности фото- и видеоматериалов.

Также, по его мнению, сейчас много роликов, в которых целые подразделения напрямую жалуются высшему командованию военной операцией.

Например, в этом видео бойцы вооружённых формирований ДНР утверждают, что у них очень много раненых, а большая часть ополчения настолько неопытна, что никогда раньше не видела автоматов. Далее солдаты говорят о том, что долгое время находились на передовой, страдали от холода и голода, а также не получали медицинскую помощь.

Всё это давно не является откровением. С самого начала войны в российской армии наблюдались проблемы со снабжением. Например, в марте появилась информация о сложностях с доставкой продовольствия. Однако сейчас – даже если судить по этому видео – проблемы усугубились.

Бойцы ДНР оборудуют огневую позицию в городе Ясиноватая, 28 мая 2022 года. Фото: Леон Кляйн / Anadolu

Измотаны не только новобранцы с только что захваченных территорий. Российские солдаты тоже устали. В интервью The Guardian рядовой Андрей рассказал, что местом постоянной дислокации его бригады является Бурятия, но с февраля он воюет в Украине: «Мы сражаемся в Украине с самого начала войны, вот уже больше трёх месяцев. Это выматывает. Всему подразделению нужен отдых, но командование говорит, что сейчас не может нас никем заменить».

По словам Андрея, последние три месяца тянулись дольше, чем четыре предыдущих года, которые он провёл в армии. «Я уже связался с адвокатом онлайн, который, впрочем, сказал мне, что по закону командование вправе держать нас здесь пока не закончится наш контракт, мы с этим ничего не можем поделать».

Экипаж БМП, воюющий на стороне России, в Попасной, 2 июня 2022 года. Фото: Александр Ермоченко / Reuters

На прошлой неделе ВВС опубликовала статью, в которой рассказала о российских военных, которые также обращаются за юридической помощью, чтобы не возвращаться на войну в Украину. Адвокат советует им зарегистрировать в своей воинской части официальное заявление о том, что они настолько «истощены морально и психологически», что не в состоянии более участвовать в боевых действиях.

На прошлой неделе ВВС опубликовала статью, в которой рассказала о российских военных, которые также обращаются за юридической помощью, чтобы не возвращаться на войну в Украину. Адвокат советует им зарегистрировать в своей воинской части официальное заявление о том, что они настолько «истощены морально и психологически», что не в состоянии более участвовать в боевых действиях.

Тем не менее, российский правозащитник Алексей Табалов в интервью ВВС утверждает, что солдат всё равно могут заставить вернуться на фронт. Уже был случай, когда один из командиров потребовал осудить своего подчинённого, отказавшегося ехать в Украину. Впрочем, по информации BBC, данный иск не был принят к делопроизводству.

Свидетельства наших британских коллег полностью совпадают с другими оценками: Россия явно испытывает трудности с восполнением своих истощённых сил.

Например, американские военные эксперты Майкл Кофман и Роб Ли в начале июня опубликовали аналитическую статью, в которой доказывается, что современная российская армия больше приспособлена к молниеносным операциям с активным использованием артиллерии. Поэтому затянувшаяся война в Украине создаёт для России проблемы, пишут Кофман и Ли.

«У российской армии недостаточно ресурсов, чтобы своевременно провести ротацию войск в том случае если значительная часть наступательных сил окажется втянута в длительную войну».

Окраина Лисичанска в Луганской области. Фото: Рик Мэйв / Zuma

Усталость и разочарование в командирах наблюдается и с украинской стороны. В мае издание The Washington Post опубликовало интервью с воющим на восточном фронте добровольцем, который признался, что чувствует себя «брошенным». «Наше командование не несёт никакой ответственности за нас», - сокрушается командир добровольческого отряда Сергий Лапко.

Он говорит, что продолжит сражаться, но требует изменений: «Мы готовы бороться и будем бороться. Мы будем защищать каждый метр нашей страны, но с адекватными указаниями сверху, без нереалистичных приказов. Я давал клятву народу Украины. Мы защищаем Украину, и мы не пропустим никого, пока мы живы».

Статья впервые опубликована 8.6.2022.

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