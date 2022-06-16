Россия расстреливает из пушек населённые пункты. Люди вынуждены бежать от войны. Репортаж HS из эвакуационного поезда.

Днепр

Всё больше украинцев вынуждены уезжать из Донбасса. В том числе из тех городов, которые по-прежнему находятся под контролем украинских военных.

HS встретился с беженцами, приехавшими на эвакуационном поезде в Днепр (бывший Днепропетровск), город с населением около миллиона человек. Они говорят, что в конце мая – начале июня обстановка вблизи линии фронта резко ухудшилась. Российские войска начали обстреливать ракетами и тяжёлой артиллерией населённые пункты, которые находятся в 20–30 километрах за передовой линией.

Эти люди в купе – не родственники, но помогали друг другу эвакуироваться и вместе ехали в поезде. Слева направо: Юрий, Антонина, Ирина, Людмила. Людмила (59 лет), которая жила в Краматорске: «Мы не уезжали раньше, так как надеялись, что ситуация улучшится. Но в начале июня обстановка, наоборот, ухудшилась. Там просто невозможно находиться – бомбят постоянно: и днём, и ночью». Фото: Кайса Раутахеймо / HS

Во многих городах около линии фронта жизнь стала невыносимой ещё и потому, что в домах отключили свет, воду и газ.

19-летняя Владислава Пугач уехала из городка Константиновка вместе с крёстной, Зоей Тысленко (61 год). Пугач: «Город находится под контролем ВС Украины. Неделю назад отключили свет, воду и газ. Люди готовят еду на улице на кострах. Когда я собирала дрова, то увидела, как поблизости упала ракета, и всё заволокло дымом и пылью. Взрывы слышны постоянно. У нас большая семья, 10 детей. Старшая сестра ещё раньше эвакуировалась в Румынию, остальных братьев и сестёр разбросало по всей Украине». Фото: Кайса Раутахеймо / HS

Уехать из дома, оставить родственников – непростое решение. Многие говорят о том, что постоянно откладывали отъезд в надежде, что условия изменятся к лучшему. Но дальше ждать стало нельзя – люди опасаются, что если российские войска займут их города, то уехать будет вообще невозможно.

Именно это происходит сейчас в Северодонецке, где в последние недели идут ожесточённые бои. Согласно украинским официальным данным, в городе осталось около 10 000 человек, которые не могут теперь эвакуироваться.

Россияне пытаются сейчас замкнуть кольцо окружения, чтобы захватить весь Донбасс.

Антонина Пономарёва, которая уехала из посёлка Райгородок: «Мне 86 лет. Мой дом разрушен и мне некуда ехать. Райгородок действительно был как настоящий рай. Теперь там идут страшные бои, все здания сравняли с землёй. Я помню предыдущие войны – и начало войны на Донбассе в 2014 году, и вторую мировую. Немцы были куда лучше этих русских. Мой родной посёлок захвачен. Хочу теперь поехать во Львов. Я незрячая и не могу обходиться без посторонней помощи». Фото: Кайса Раутахеймо / HS

Донбасс состоит из двух обширных регионов – Донецка и Луганска. Центр помощи беженцам находится в Покровске. Отсюда каждый день отправляют длинный поезд, который бесплатно перевозит людей в безопасное место.

Состав идёт через Днепр и Киев на запад Украины, во Львов. В этих больших городах пока спокойно, здесь продолжается обычная жизнь. Хотя по всей стране по-прежнему опасаются российских бомбардировок.

В эвакуационном поезде у каждого с собой – по одному-два чемодана. Переселенцам внутри страны приходится обычно самим искать новое жильё и обеспечивать свои семьи. Украинское правительство выплачивает беженцам пособие, но очень сложно помочь такому огромному количеству людей.

16-летняя Яна, которая уехала из города Торецк вместе с собакой по кличке Майя: «Наш город контролирует Украина. Русских не видно, но они бомбят с воздуха. Дома сильно повреждены. Мы уехали оттуда на эвакуационном автобусе. Бабушка осталась. Она не уезжает из-за возраста, а ещё не хочет оставлять дом, вещи и животных. Война стала уже привычной, я больше не боюсь. Сейчас мы едем в Киев, а оттуда – возможно, в какую-нибудь другую страну». Фото: Кайса Раутахеймо / HS

По официальным оценкам, до 12 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Из них около семи миллионов остаются на территории страны.

Из-за огромной волны переселенцев резко повысилась арендная плата за жильё в тех городах, где сейчас спокойно. Ситуация усугубляется тем, что беженцы обычно остаются без работы и средств к существованию.

Мама Наталья, папа Олександр и их дети Ярослав, Ангелина и Анастасия уехали из Мирнограда. Олександр: «Нам помогли уехать друзья военные. Мы были прямо на передовой. С неба постоянно сыпались русские гранаты – на поля, на город… Украинские войска пока ещё удерживают город. Теперь мне надо найти работу. Мы хотим добраться до Днепра: у меня есть там друзья. Фото: Кайса Раутахеймо / HS

40-летняя Виктория уехала из Краматорска с мужем, дочерью и другом: «На улицах уже не стреляют, но там гуманитарный кризис. Нет воды, газа, электричества. Сейчас жарко, почти 30 градусов, без воды прожить невозможно. Тем не менее, многие возвращаются обратно, в Краматорск, потому что не могут позволить себе арендовать жильё в другом месте. Как-то раз я стояла в очереди за помощью, но там творился какой-то хаос. Не знаю куда идёт вся помощь. Мы попытаемся уехать куда-то, где есть работа: семье нужно есть». Фото: Кайса Раутахеймо / HS

Приехавшие в Днепр беженцы стоят в очереди на регистрацию. Фото: Кайса Раутахеймо / HS

Статья впервые опубликована 10.6.2022.

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