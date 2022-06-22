Как российские кинотеатры борются с последствиями «спецоперации».

Увлекаетесь кинематографом? Любите проводить свободное время в уютных креслах кинотеатров? Следите за голливудскими новинками? Тогда современная Россия – не для вас. Очевидно, что подобное можно, к сожалению, сказать и про более важные вопросы. Но сегодня давайте поговорим о кино.

Россияне всегда ходили в кино с удовольствием. Это был один из самых распространённых видов семейного времяпрепровождения. В Петербурге было более 120 кинотеатров, многие из которых предлагали по-настоящему высокий уровень сервиса: как с точки зрения технического оснащения (большие экраны и качественный звук), так и в части общего комфорта – кресла и диваны, еда и напитки, и т.п.

Да и в конце концов, будем честны: пойти с ребёнком в ближайшую «киношку» - это самый простой и лёгкий способ организовать совместный досуг, если вы слишком устали после рабочей недели, чтобы изобретать нечто более оригинальное.

Сразу после начала войны в Украине ведущие западные кинокомпании прекратили дистрибуцию своей продукции в Россию. Среди них студии Walt Disney, Sony Pictures, Warner Bros, Paramount, Universal и другие. Такие яркие новинки этого года как «Бэтмен», «Морбиус» или «Белфаст» в России посмотреть нельзя. По крайней мере, легально.

Уже 3 марта Ассоциация владельцев кинотеатров направила в правительство официальный запрос с просьбой оказать отрасли финансовую поддержку в размере 6,5 миллиардов рублей. В начале мая авторам письма пришёл отказ.

«То, что мы ждали очень как необходимую и жизненно требуемую помощь в адрес кинотеатров со стороны государства и просили о ней неоднократно, приводили аналитические расчеты, но, к сожалению, услышаны мы не были. Помощь эту государство решило кинотеатрам не выделять», - заявил представитель Ассоциации Роман Исаев. И добавил, что кинотеатры «начнут массово закрываться с 20-х чисел мая и на протяжении лета, где слабый репертуар. К концу лета мы можем увидеть, как закрылось большинство кинотеатров».

Расписание кинотеатров меняется, разумеется, ежедневно. Как-то в середине мая я решил сравнить – сколько в этот день предлагается зрителям российских фильмов, и сколько – зарубежных.

Изучал только фильмы 2022 года выпуска (о более старых поговорим чуть ниже). Результат следующий: 19 российских, 4 американских по одному – производства Франции, Греции, Южной Кореи и Армении. Из голливудских можно было сходить, в частности, на «Флэшбек» с Лиамом Нисоном (рейтинг IMDB – 5,6 баллов из 10), «Лулу и Бриггс» с Ченнингом Татумом (6,5) и «Анчартед: на картах не значится» с Томом Холландом (6,4).

Кстати, два последних фильма появились в российском прокате ещё до войны. Премьера «Лулу и Бриггса» пришлась как раз на канун вторжения, а «Анчартед…» крутится здесь непрерывно уже 3,5 месяца – нечто невообразимое для российской киноиндустрии довоенных времён.

Четыре американских картины неоднозначного качества – явно недостаточно, чтобы хоть кого-нибудь удовлетворить. Одной из оригинальных задумок последних недель стала демонстрация на большом экране классических киношедевров прошлого.

Того, что можно назвать частью «золотой коллекции» вне зависимости от года выпуска. Поэтому сейчас у россиян есть уникальная возможность посмотреть в уютной атмосфере современного кинозала такие фильмы, как, например «Ла-Ла Ленд» (2016) или «Малхолланд Драйв» (2001).

Но настоящими изюминками моего поиска стал легендарный «Полёт над гнездом Кукушки» (1975) и советская киносказка «Варвара-краса, длинная коса», вышедшая аж в 1969 году. Кстати, это действительно шедевр советского кинематографа, хотя я и не уверен, что современные дети смогут его по достоинству оценить.

Значительную часть нынешнего кинопроката составляют фильмы о Второй мировой войне, выпущенные в СССР или России.

Учитывая, что День победы празднуют 9 мая – выглядит логично. Но есть ощущение, что «спецоперация на Украине» на репертуар тоже повлияла.

«Освобождение. Последний штурм» - название картины звучит ужасно актуально. Да и просто ужасно, по нынешним временам. Выпущенный в 1971 году фильм рассказывает о последних днях Третьего Рейха. В 2002-м его оцифровали в 4К.

«Раньше мы ходили с подружками в кино практически каждые выходные. Это была наша традиция, - рассказывает Алина (23 года), - теперь не ходим. Пытались посмотреть недавно какой-то российский фильм, но он оказался просто ужасным. В общем, придётся нам новую традицию изобретать…»

Однако не только фильмами вынуждены жить сейчас российские кинотеатры. Голь – как известно - на выдумки хитра. Поэтому теперь вы можете снять кинозал для того, чтобы, например, поиграть с друзьями в компьютерные игры. Стоимость 2-часовой аренды составляет от 6 000 до почти 50 000 рублей: зависит о даты, времени, вместительности и технической оснащённости зала.

Похоже, что одна из крупнейших российских сетей «Каро» (у неё 36 кинотеатров по всей стране) возлагает большие надежды на подобные активности.

Яркий рекламный баннер «Ключи от кинозала» занимает видное место на центральной странице их сайта. Помимо видеоигр, предлагается отпраздновать в кинотеатре день рождения или выпускной вечер, продемонстрировать своим гостям собственное видео или организовать «необычное свидание» - выбрать любой фильм из репертуара «Каро» и посмотреть его только вдвоём с любимым человеком.

«Более менее популярны только видеоигры, - признаётся Павел, менеджер кинотеатра «Каро-5» на востоке Петербурга, - те залы, которые обладают нужным оборудованием, порой кто-нибудь арендует. У нас такого оборудования нет, поэтому многие наши залы простаивают. За последние полтора-два месяца у нас заказали только одно или два «необычных свидания» да ещё корпоратив, на котором транслировалось какое-то видео. Июнь – время выпускных вечеров, но пока у нас нет ни одной подобной заявки».

Афиша сети кинотеатров «Каро» к прямой трансляции Гран-При Испании «Формулы-1». Это нелегально, т.к. правообладатель запретил показ этих соревнований в России из-за войны в Украине.

Демонстрация на большом экране спортивных трансляций – похоже, более удачная идея. Совместный проект российской футбольной премьер-лиги, телевизионного вещателя «Матч ТВ» и сети кинотеатров «Формула Кино» по показу в прямом эфире встречи между грандами российского футбола «Спартаком» «Зенитом» получился действительно успешным.

В Петербурге в зале был аншлаг. Около 250 болельщиков пришли в цветах любимого клуба поддержать команду в выездном матче. «Вишенкой на торте» от организаторов стало приглашение известного комментатора, который отработал эту игру исключительно для посетителей кинозала. Творческие встречи с режиссёрами, актёрами и продюсерами сейчас тоже весьма распространены.

Те, кто спорту предпочитают культуру, могут насладиться просмотром оперы «Травиата», исполненной в 2005 году в Зальцбурге, или выбрать что-нибудь из величайших спектаклей или балетов. Названия широко известны во всём мире: «Король Лир», «Лебединое озеро», «Война и мир»… Кстати, эпический роман Льва Толстого в постановке режиссёра Римаса Туминаса (которая идёт с двумя антрактами и продолжается, между прочим, 4 часа 55 минут) действительно пользуется популярностью. За 5 часов до начала пятничного сеанса в 19:00 в одном из кинозалов свободными оставались только 16 мест из 95.

Однако все эти «ухищрения» вряд ли спасут ситуацию.

Согласно прогнозам Ассоциации владельцев кинотеатров, до конца июня в стране закроется около половины кинозалов: «По состоянию на 01.01.2022г. в России был зарегистрирован 2,161 кинотеатр (5,709 кинозалов). По состоянию на 05.04.2022г. в России работало 3997 кинозалов. По состоянию на 18.04.2022г. – 3633. Таким образом к середине апреля закрытыми оказались 36,4% кинозалов в стране».

По итогам 2022 года Ассоциация ожидает суммарной убыток по отрасли в размере 11,1 миллиарда рублей и напоминает, что около 55 тысяч задействованных в индустрии сотрудников могут остаться без работы.

Статья впервые опубликована 29.5.2022.

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