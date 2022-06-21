Общество «Финляндия – Россия» приняло решение прекратить работу института. Его деятельность стала сопряжена с большим количеством трудностей.

О закрытии института Финляндии в Санкт-Петербурге общество объявило в понедельник. Дальнейшая работа института в раздираемой войной России не представляется возможным, его деятельность не может осуществляться в связи с антивоенными ценностями финского общества, - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за войны возникли сложности, в частности, с проведением банковских операций и в связи с ужесточением российского законодательства.

«Во многих отношениях практические вопросы сопровождения работы организации стали теперь очень сложными, а предсказать дальнейшее развитие событий трудно», - сказала генеральный секретарь общества «Финляндия – Россия» Ниина Синкко.

Все формальные процессы, связанные с прекращением деятельности института, будут завершены до конца 2022 года. Аренда здания продлеваться не будет, весь персонал будет уволен.

Институт Финляндии работал в Санкт-Петербурге последние 30 лет.

Статья впервые опубликована 20.6.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.