Железные дороги Украины стали настоящими артериями, которые обеспечивают жизнь всей страны: по ним доставляют помощь, оружие, эвакуированных, а теперь – ещё и возвращающихся домой беженцев. Корреспондент Сами Силланпяя и фотограф Кайса Раутахеймо проехали на поезде через воюющую страну.

Юлия и её сын Илья были в эвакуации в Польше. Сейчас они возвращаются на поезде домой, в Харьковскую область. Фото: Кайса Раутахеймо / HS

Желающих ехать в Украину очень много. Ранним утром на вокзале польского Перемышля очередь из людей с чемоданами растянулась метров на 200. Поезд в Украину задерживается уже на пару часов.

Начальник вокзала подходит к ожидающим и уточняет: «У всех есть билеты? Точно?»

- Да!

Весной и в начале лета вооружённые силы Украины отчаянно – и весьма успешно – сопротивлялись российскому вторжению. Страх перед возможной оккупацией всей страны уменьшился. Поэтому многие беженцы снова в пути: теперь уже - в сторону дома. Сейчас в Украину возвращается больше людей, чем уезжает из неё. Паспорта проверяют на вокзале. Украинцы тащат большие рюкзаки и сумки, несут малышей на руках. Наконец все пассажиры находят свои места, багаж размещён в коридорах. Поезд трогается в сторону Украины.

В вагонах, в основном, женщины и дети. С самого начала войны украинским мужчинам от 18 до 60 запрещено покидать страну. Многие из них сейчас на фронте.

Возвращающиеся домой украинцы в ожидании поезда в польском Перемышле. Фото: Кайса Раутахеймо / HS

Мария Цыбулина и её дочь София возвращаются в Украину после трёх с лишним месяцев вынужденного переселения. София играет в вагоне с Марком. Фото: Кайса Раутахеймо / HS

Мария Цыбулина, психолог по профессии, смотрит в окно в хорошем настроении. Вместе со своей 5-летней дочерью Софией они уехали от войны в Чехию. Незнакомая семья приютила их у себя дома. Однако через три с небольшим месяца Мария решила, что не может больше оставаться беженкой: «Я скучала по дому. Возвращаться достаточно опасно, но всё-таки дом – есть дом».

Поезд пересекает границу, мы в Украине. В вагоне раздаётся звонкая песня девочки. Это поёт София. Мелодия трогательная и душевная.

«Стефаниияя…» - поёт девочка.

Эта песня – победитель Евровидения, ставшая для украинцев своего рода гимном военного времени. Другие пассажиры замолкают, многие взволнованы.

Эти люди едут в Киев, в Днепр и даже в Харьков, который находится совсем рядом с российской границей. В Харьков едем и мы. Впереди – около суток путешествия в поезде, который идёт через страну, которая находится в состоянии войны.

Железные дороги стали для Украины по-настоящему жизненными нитями. По ним миллионы людей уезжают в безопасные места. По ним же доставляют медикаменты, еду и другую помощь. Поскольку Россия заблокировала порты Чёрного моря, такой жизненно важный продукт, как зерно, перевозят сейчас только по железной дороге. Пусть и не в том объёме, который необходим.

Поездами пользуются и европейские лидеры, когда лично навещают Владимира Зеленского, чтобы продемонстрировать свою поддержку. По железной дороге ездила в Киев, в частности, премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Таким же способом доставляют топливо и продовольствие на фронт. По секретным маршрутам из западных стран везут столь необходимое Украине тяжёлое вооружение. В этом смысле железные дороги могут даже решить исход войны. Если они останутся в рабочем состоянии.

Танки и САУ на железной дороге в центре Украины. Июнь 2022 года. Фото: Кайса Раутахеймо / HS

Удивительно, но большинство украинских поездов ходит с прежней пунктуальностью. Билеты можно купить со смартфона.

Несмотря на все старания, России так и не удалось разрушить железнодорожную сеть соседней страны. Хотя она постоянно совершает воздушные налёты на вокзалы, мосты и депо. Новость об обстреле железнодорожного вокзала Краматорска, во время которого погибли десятки мирных жителей, облетела весь мир.

Впрочем, украинским ПВО удаётся отражать многие атаки. А последствия налётов быстро устраняются. Общая протяжённость железных дорог страны достигает 22 000 километров. Разрушить столь протяжённую сеть достаточно сложно. Каждый день составы отправляются по маршруту; идут туда, куда можно добраться.

Поэтому железные дороги – это один из символов украинского сопротивления. Прикинь, Россия, мы всё ещё дышим!

Через пару часов поезд прибывает во Львов. Здесь большой красивый каменный вокзал. Поющая девочка и её мама выходят. У нас есть время до отправления следующего состава на Харьков.

Львов – старый город, настоящая культурная столица: здесь знаменитая балетная труппа, много известных соборов, церквей и университетов. Как будто сошедший с картинки центр города – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. В XIV веке Львов и другие районы западной Украины долгое время принадлежали Польше, а затем – Австро-Венгрии. Первую железную дорогу сюда Габсбурги проложили ещё в 1861 году. Сейчас поезда из Львова ходят в Варшаву и Берлин.

Большинство церквей здесь – не православные, а католические. В этой части Украины издревле было так.

Перед Львовским оперным театром дети играют в фонтане. На террасах посетители пьют кофе и наслаждаются лучами летнего солнца. Работает сувенирная лавка. Здесь можно купить, например, носки с надписью «Львов» и сердечками.

Красивый вокзал Львова был открыт в 1904 году. Он представляет собой образец архитектуры стиля модерн. Фото: Кайса Раутахеймо / HS

Дети играют в фонтане перед Львовским оперным театром в летний день. Фото: Кайса Раутахеймо / HS

Сцены прощания можно увидеть сейчас на вокзалах по всей Украине. Эта фотография – из Львова. Фото: Кайса Раутахеймо / HS

Самые тяжёлые бои идут сейчас на юге и востоке Украины. В большинстве других регионов страны продолжается обычная жизнь. Со своими особенностями, конечно. Во Львове достаточно спокойно, хотя порой всё же случаются воздушные налёты. Именно сюда бегут от войны. Каждый день приезжают – разумеется, поездом – беженцы из прифронтовых районов. На вокзале им помогают волонтёры. Одним – бутылкой воды, другим – советом по поиску съёмного жилья.

Одни убегают, другие приезжают. В Украине опасно и безопасно, одновременно. Если идёт война, то абсолютно противоположные вещи могут быть одинаково верными.

Ночной поезд отправляется из Львова в 19:03.

Вагоны чистенькие, но слегка старомодные. В купе – четыре спальных места. На каждом аккуратно разложены простыни и полотенца. На окнах – защитная плёнка. Она не даст стеклу разбиться если поблизости прозвучит взрыв.

Вот это красота! Ярко-зелёные деревья и кусты раскинулись вдоль нашего пути. Мы проезжаем мимо роскошного особняка с подстриженным газоном во дворе. Затем видим уже населённые пункты с бетонными домами советской постройки.

Вместе с нами в купе едет солдат. Этого юношу с мягкими чертами лица зовут Виктор, ему всего 20 лет. На нём зелёная армейская полевая униформа. В лучшей жизни – то есть совсем недавно, ещё в феврале – Виктор не был военным. Он работал сторожем и охранял киевский ТЦ «Эпицентр» от воришек. Повестка пришла на второй день войны. По этой же дороге Виктор поехал на восток, на фронт в районе Донецка. Там он стал снайпером.

«Хочу просто забыть всё то, что я увидел и пережил», - признаётся он.

Но постепенно Виктор начинает рассказывать. Говорит час, другой… Говорит всё время, пока поезд движется по Украине. Вообще-то, солдат должен получить разрешение от своего командира на беседу с журналистом, но Виктор отвечает, что он как-нибудь с этим разберётся.

У него в телефоне – фотографии и видео с войны. Он хочет их показать.

Вот зима: холодная слякоть, скользкая земля, в которой солдаты роют траншеи. Часто спать приходилось прямо в них. «Это единственный способ уцелеть, если поблизости взорвётся снаряд», - объясняет Виктор.

Со смехом он показывает видео, на котором находящийся в паре сотен метров российский танк стреляет совсем не в ту сторону. Есть видео, на котором Виктор царапает что-то на своей снайперской винтовке. «Написал на ней имя своей девушки», - говорит он.

Фотографии у костра, а ещё фотография собачьего корма… «Когда у нас закончилась еда, мы его съели», - объясняет Виктор.

Некоторые изображения Виктор пролистывает. Слишком жестокие, невозможно смотреть.

А это видео явно снято уже летом, яблони все в цвету. Улыбающийся боевой товарищ в камуфляже забрался на мешок с песком: играет на гитаре и поёт. «Хороший парень, - говорит Виктор, - его убили». Больше о нём он не рассказывает.

За окном солнце клонится к красному закату в украинских полях. Пахотных земель здесь действительно очень много. Украина славится ими.

В мае отделение Виктора оказалось на фронте в очень сложной ситуации. Он сам был так плох, что просто не мог сражаться. У него были проблемы со здоровьем ещё до войны. Из-за плохих санитарных условий и ужасной еды они усугубились.

«Геморрой, - объясняет Виктор, - его надо было лечить. В конце концов, меня отправили во Львов в госпиталь».

Такова война. Хотя, возможно, Виктор до сих пор жив именно благодаря геморрою.

20-летний рядовой Виктор проходил лечение в госпитале Львова. Отпуск будет продолжен в родном городе в центральной Украине. Фото: Кайса Раутахеймо / HS

41-летняя проводница Леся Сидорова гордится тем, что Украине удалось сохранить движение поездов, несмотря на войну. Фото: Кайса Раутахеймо / HS

Уже вечер. Пассажиры идут чистить зубы. Позади – четыре часа пути от Львова. Впереди – почти 15. Если, конечно, всё будет хорошо.

Проводник Леся Сидорова обходит купе. Она напоминает о правилах военного времени: ночью шторы должны быть опущены. Поезд следует затемнённым. Всё, что может помешать России нанести воздушный удар, должно быть сделано.

Сидорова трудится в компании «Украинская железная дорога» уже 11 лет. Это – один из крупнейших работодателей страны. Здесь 230 000 сотрудников. По данным компании, с начала войны погибли, как минимум, 122 железнодорожника.

Самое страшное воспоминание Сидоровой – один мартовский день, когда ракета взорвалась неподалёку от поезда и перебила электрические пути.

«Мы лежали на полу в полной темноте и слушали взрывы. Это было по-настоящему страшно», - рассказывает она.

Да и сейчас никто не может знать – что случится в дороге. В новостях говорят, что Россия только что нанесла авиаудар по железнодорожному составу около Львова.

Сидорова гордится тем, что её работа помогает движению украинских поездов:

«Во время коронавируса пассажиров практически не было, зато теперь – в военное время – мы ходим заполненными как никогда раньше».

Каждый день украинские железные дороги перевозят около 200 00 человек.

Напротив купе Сидоровой висит большой бойлер, в котором пассажиры набирают горячую воду. Леся говорит, что в мирные времена проводникам порой приходилось успокаивать пьяные компании. Теперь пассажирам просто нужен тот, кто их выслушает:

«Сейчас с людьми нужно много разговаривать».

В поезде на окнах – защитная плёнка. Она не даст стеклу разбиться если поблизости прозвучит взрыв. Фото: Кайса Раутахеймо / HS

Ночью Виктор не спит. Он лежит и слушает в наушниках агрессивное техно. Иногда встаёт, чтобы глотнуть воды.

Мерно стучат рельсы, поезд продолжает свой ход. Путь идёт к югу от Киева. Позади остаются Ровно и Белая Церковь. Из-под шторы видны звёзды в украинском небе. Где-то в темноте продолжается война. Мобильное приложение говорит, что в эти ночи воздушная тревога звучит практически по всей Украине.

Война мучает Виктора:

«Я был просто ребёнком. Жизнь была весёлой и беззаботной. Война всё изменила: мой разум, моё отношение к людям».

Похоже, Виктору хочется поговорить. Раньше было не с кем. С 13 лет он один: мать умерла, отца посадили в тюрьму. Бабушка с дедушкой тоже на том свете, сёстры куда-то подевались. Весной, в самый разгар войны, отец несколько раз связывался с Виктором.

«Он знал, что я ушёл на фронт. Теперь он гордится мной».

Вот передо мной молодой человек, который лежал в полях Донецка и целился в головы своих сверстников из соседней России. Надо бы спросить об этом у Виктора. Ты убивал?

«Об этом нельзя говорить! – восклицает Виктор, - Есть правила! Об этом ни с кем нельзя говорить».

Кажется, Виктор обиделся. Он уходит покурить в тамбур. Вообще-то, в поездах нельзя курить, но проводник не возражает. Виктору, конечно, можно, ведь он – защитник Украины.

Виктору дозволено курить в поезде, потому что он – защитник Украины. Фото: Кайса Раутахеймо / HS

В пять утра летом уже светает. Поезд прибывает в Смелу. Это важный железнодорожный узел в самом центре Украины. Отсюда можно отправиться на юг прямо в роскошную Одессу. Можно было и в Крым, пока Россия не захватила его.

Виктор выходит в Смеле. Дома он планирует сходить на рыбалку. Ещё есть время – на передовую ему необходимо вернуться в конце июня. Виктор машет нам рукой на прощание. Затем спрыгивает на перрон с боевым рюкзаком на спине и полиэтиленовым пакетом в руках.

Через 12 часов после выезда из Львова мы прибываем в Днепр. Великолепная река сверкает в утренних лучах солнца. Состав гремит по массивному мосту. В конце моста – замаскированный пост охраны. Разрушить этот мост русские так и не смогли.

Днепр разделяет Украину надвое. Восток страны традиционно славится своей тяжёлой промышленностью. Когда и в Украине стали строить коммунистический рабоче-крестьянский рай, на востоке идея прижилась лучше, чем на западе. Многие руководители Советского Союза были украинцами. Родина Леонида Брежнева, городок Каменское, стоит как раз на Днепре.

На востоке Украины церкви православные, а для большинства населения родным является русский язык.

Русскоязычные пассажиры нашего поезда говорят о том, что страшно разочаровались в России:

«Я не могу этого понять. Из всех стран именно Россия на нас напала!», - восклицает 58-летняя Людмила.

Она пряталась у дочери в Польше и говорит, что войну видела только по телевизору. Но война всё равно уже поломала её жизнь. Людмила рассказывает про свою сестру. Та живёт в России, под Тулой.Раньше туда было удобно добираться из Харькова поездом. Государственная граница сестёр не разделяла.

«Но когда началась война, - продолжает Людмила, - сестра начала нести чистую пропаганду. Про всех этих нацистов, уничтожение русского языка на государственном уровне, а ещё про то, что Украина бомбит себя сама. Чистое безумие! Больше я с сестрой не разговариваю».

Во время войны слова – это тоже сила. Именно это оружие разбило отношения Людмилы и её сестры.

Примерно через 12 часов пути поезд останавливается на вокзале города Кременчуг на берегу великолепного Днепра. Фото: Кайса Раутахеймо / HS

Проводница Леся Сидорова открывает двери вагона на вокзале Полтавы. Фото: Кайса Раутахеймо / HS

История имеет обыкновение сжиматься до отдельных имён и названий. В истории Украины все эти слова очень печальные: Голодомор, Чернобыль, Полтава…

Именно здесь, кстати, и останавливается сейчас наш поезд: вокзал Полтавы.

В Полтаве тихо. По станции бродят лишь несколько человек. Целуется молодая пара. В эти дни по всей Украине люди прощаются друг с другом. Счастливы те, кто прощается с живыми.

Хлещет ливень. Мрачный привокзальный район совсем не соответствует легендарной истории Полтавы. 28 июня 1709 года здесь произошла битва русских и шведов. Русские победили. Сейчас кажется странным, что военное влияние Швеции распространялось так далеко. Впрочем, не более странно, чем Россия, распространяющая сюда своё влияние в наши дни.

Швеция нашла своё место, обустроилась и обрела покой. Россия же до сих пор не определилась с желаемыми для себя размерами. Там постоянно «выкапывают» из прошлого какую-то старую границу, которую почему-то необходимо восстановить.

В какие слова уже «сжалась» история нынешней войны? Буча. Мариуполь.

А может, ещё и Харьков? Большой русскоговорящий город, который России завоевать не удалось.

Спустя почти сутки пути пассажиры начали слегка беспокоиться. Вся снедь съедена. Из-за жары начинаешь потеть.

Мы приближаемся к Харькову, приближаемся к войне.

Именно сюда ехали многие пассажиры. Но почему? Здесь отнюдь не безопасно. Каждый день Россия обстреливает город из артиллерии. Впрочем, пока едешь по воющей стране, понимаешь, что на войне нет однозначных ответов на многие вопросы. Нет общей истории. Есть личная история каждого из 44 миллионов украинцев, которые делает свой собственный сложный выбор в поиске способа, чтобы выжить.

Семья Дегтярёвых занимает целое купе. Старшая в семье Ирина, ей 62 года. Самому младшему – Данило – восемь месяцев.

В начале войны они собрали вещи и уехали на солнечный берег Болгарии. Украинских беженцев разместили там в отелях. Но в мае начался туристический сезон, стали прибывать отдыхающие. Из отелей беженцев переместили в контейнерные лагеря.

«Страшно возвращаться в Харьков. Но у нас нет выбора», - признаётся Ирина Дегтярёва.

33-летняя Наталья Дегтярёва возвращается с сыном Данило в Харьков, хотя военная обстановка в пригородах сильно её беспокоит. Фото: Кайса Раутахеймо / HS

Дорога на поезде через воющую страну заняла около суток. Фото: Кайса Раутахеймо / HS

В соседнем купе – своя история. Молодая мама, 26-летняя Юлия, кажется немного напуганной. Она едет с трёхлетним сыном Ильёй.

«Я до сих пор не уверена, что это была хорошая идея – вернуться», - волнуется она.

В Польше с беженцами прекрасно обращались, но беда в том, что Илью нельзя было отдать в детский сад. Поэтому Юлия, в свою очередь, не могла ходить на работу. Когда ты единственный родитель – это большая проблема.

Дома у Юлии по-прежнему есть работа в клинике. Она медсестра. Живут они в доме Юлиных родителей в Балаклее, это на юго-восток от Харькова. Надо свериться с картой. Да это же прямо на линии фронта!

«Ну да, туда каждый день что-нибудь прилетает», - говорит Юлия.

На карте оперативной обстановки Балаклея находится в точке, рядом с которой начинается красная зона. Если фронт сдвинется хоть чуть-чуть левее, он зацепит Юлию и Илью.

И тем не менее, Юлия решила вернуться сюда. Отец пообещал встретить их на машине у вокзала.

В 13:35 поезд останавливается. Мы приехали на главный вокзал Харькова. Пассажиры разминают суставы и выходят из поезда с тяжёлой поклажей.

Из динамиков слышится классическая музыка. Для украинских вокзалов – это привычная традиция. Наверняка это подбадривает уставших путешественников.

Наш состав проехал через всю Украину и вовремя прибыл в Харьков. Бабушка Ирина Дегтярёва помогает внуку усесться в коляску. Фото: Кайса Раутахеймо / HS

Разрушенный Россией центр Харькова. Фото: Кайса Раутахеймо / HS

Впрочем, здесь, практически в центре войны эта музыка кажется куда более возвышенной. Это - гимн вернувшимся домой, ода выжившим.

Ещё один украинский поезд пришёл по расписанию, и Россия ничего не смогла сделать с этим.

Текст: Сами Силланпяя, HS

Фото и видео: Кайса Раутахеймо, HS

Монтаж: Оона Маттила, HS

Статья впервые опубликована 29.5.2022.

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