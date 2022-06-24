Отношение к российско-украинской войне разделило европейцев на два лагеря: одни хотят просто мира, другие – тоже хотят мира. Но - только в результате поражения России. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведённого в 10 странах Европы.

Брюссель

Был и ещё один очень важный вопрос – какая страна, по мнению респондентов, является главным виновником конфликта? И здесь именно финны продемонстрировали самый высокий уровень единодушия.

90% жителей Суоми убеждены, что основная причина войны – действия России. Ведь именно Россия напала на Украину, а никак не наоборот. Практически столько же (87%) финнов назвали своего восточного соседа основным препятствием на пути к миру.

Кто, на ваш взгляд, главный виновник войны в Украине?

Варианты ответов:

- Россия

- Украина, США или ЕС

- Ни один из предложенных вариантов или затрудняюсь ответить

Такое единодушие наблюдается далеко не во всех европейских странах. Например, в Италии 56% обвиняют Россию, а 27% называют первопричиной войны действия Украины, США или Евросоюза. А ещё среди итальянцев много тех, кто считает, что Украина, США и ЕС больше всех препятствуют урегулированию конфликта. Примерно столько же опрошенных назвали Россию.

Впрочем, нет ни одной страны, где большинство не было бы уверено: в войне виновата Россия.

Исследование показало, что государства Европы по-прежнему поддерживают Украину, однако интерес широкой общественности сместился от непосредственно боевых действий к более глобальным последствиям войны. Теперь людей больше беспокоит – как российско-украинский конфликт повлияет на их собственную жизнь: инфляция, рост цен на энергоносители, сбои в цепочках поставок…

Тем не менее, европейцы хотят снижения энергозависимости от России, даже несмотря на то, что при этом пострадают климатические программы. Финляндия и здесь в авангарде: 77% респондентов поддерживает отказ от российской энергии, для 11% программы по сохранению климата важнее.

В таких крупных странах, как Франция, Германия или Италия, процент поддержки климатических программ выше: здесь всего около половины опрошенных готовы снижать энергозависимость в ущерб экологии.

Кстати, многие убеждены, что на Европе последствия войны скажутся значительно сильнее, чем на США или Китае. В Румынии и Польше большинство респондентов признались, что их правительство уделяет Украине слишком много внимания, забывая при этом о нуждах собственного народа. В Финляндии такой точки зрения придерживается лишь каждый четвёртый.

Также в Суоми самый высокий уровень солидарности с украинскими беженцами - 91% поддерживает их приём. В граничащих с линией фронта Румынии и Польше (а также во Франции) эта поддержка значительно ниже.

Опрос продемонстрировал, что в Евросоюзе сильны позиции «партии мира»: многие хотят, в первую очередь, скорейшего завершения войны. Даже если для этого Украине придётся заплатить высокую цену: согласится на потерю территорий и другие серьёзные уступки.

Вторую группу опрошенных можно назвать «партией справедливости»: эта часть европейцев считает, что главное – привлечь Россию к ответственности за нарушение международного права. По их мнению, мир может наступить только после полного поражения России.

Впрочем, в калейдоскоп мнений есть не только чёрно-белые тона. Немало людей сочетают в себе обе эти точки зрения: и сдаваться на милость России не хочется, но и затягивать войну страшно.

Ещё одним «водоразделом» между двумя «партиями» является ответ на вопрос – как Европа должна реагировать на российское вторжение?

Сторонники «партии справедливости» считают, что c Россией необходимо прекратить всякое сотрудничество, включая дипломатические, экономические и культурные отношения. «Партия мира» голосует лишь за разрыв экономических связей. Первые хотят видеть Украину членом ЕС, вторые достаточно явно выражают противоположную точку зрения.

Все эти разделительные линии проходят как между разными странами, так и внутри отдельных стран.

«Водораздел» в Европе появился после того, как вторжение в Украину превратилось в изнуряющую борьбу. Если европейские лидеры не окажут должное внимание данному вопросу, это может означать конец нынешнему европейскому единству», - написали в своём итоговом отчёте представители совета по международным отношениям Иван Крастев и Марк Леонард.

Если в Финляндии мнения разделились на редкость равномерно, то, например, в Италии и Германии около половины опрошенных заявили, что хотят мира вне зависимости от того, на какие жертвы будет вынуждена пойти Украина. В этих странах наказать Россию за развязывание войны стремятся менее 20% респондентов.

Наоборот, в Польше 41% требует привлечь Россию к ответственности и лишь 16% голосуют за мир любой ценой.

Европейский совет по международным отношениям проводил этот опрос в апреле-мае среди жителей десяти стран Европы. В общей сложности, в нём приняли участие более 8 000 человек, в Финляндии – 500.

Статья впервые опубликована 15.6.2022.

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