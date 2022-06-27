Бывший генеральный директор торгово-промышленной палаты региона Южное Саво Маркку Какриайнен долгое время поддерживал товарищеские связи с нынешним директором службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. До тех пор, пока Путин не разрушил вообще всё.

После распада СССР в 1991 году начался период, во время которого финны и россияне успели прочувствовать – что значат настоящие добрососедские отношения в самых разных сферах. Этот период продолжался три десятилетия. 24 февраля 2022 года Владимир Путин положил ему конец.

Удивительно, но одним из тайных поклонников Финляндии до некоторых пор был и нынешний глава службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, которому сейчас 67 лет. В последние годы в Суоми его называют не иначе как «великорусским ястребом»; считается, что он проявляет к соседней стране враждебные чувства, однако у этого образа есть и абсолютно противоположная сторона.

«В ноябре 1998 года Нарышкин приехал в гости к членам регионального совета Южного Саво, - вспоминает 68-летний Маркку Какриайнен, который в те времена возглавлял торгово-промышленную палату этого региона Финляндии, - руководитель Южного Саво Ханну Веса сказал, что нужно организовать для гостя какую-нибудь программу. Ну, мы свозили этого гостя на рыбалку».

В 1998 году Нарышкин занял пост председателя Комитета по внешнеэкономическим и международным связям правительства Ленинградской области. Среди других гостей были заместитель директора петербургского комитета по внешним связям Валентин Макаров и министр по делам внешнего сотрудничества Северного Совета Уле Норрбак.

Два следующих года Нарышкин приезжал в Финляндию уже с семьёй – женой Татьяной и двумя детьми.

Сергей Нарышкин, Татьяна Нарышкина и Маркку Какриайнен в Финляндии. Июнь 2002 года. Фото: Фотоархив Маркку Какриайнена

«Они хотели снять домик, но в августе уже ничего нельзя было найти, - вспоминает Какриайнен, - поэтому они были здесь, у меня: семь человек в маленьком доме на пару ночей. С этого и началось наше общение».

Карьера Нарышкина в КГБ даже в 90-е годы вряд ли была секретом для западной разведки. Он начал работать в органах госбезопасности вскоре после Путина. В 2018 году он сам вспоминал в телеинтервью, что впервые встретил будущего президента России в коридорах «Большого дома», петербургской штаб-квартиры КГБ.

С 1988 по 1992 год Сергей Нарышкин работал в должности третьего секретаря в посольстве в Брюсселе. В ноябре 2007-го за развитие французско-российских отношений Николя Саркози наградил его Орденом Почётного легиона.

Маркку Какриайнен думает, что любовь Сергея Нарышкина к Финляндии напрямую связана с его предками. Нарышкины – известный в царской России дворянский род, среди самых знаменитых его представителей – мать Петра Великого Наталья Кирилловна Нарышкина.

Правда, сам Сергей Нарышкин от прямого ответа на вопрос о предках уклоняется. «Мои родители никогда даже не пытались нарисовать генеалогическое дерево, в советское время это было немодно», - сказал он уже в качестве спикера Госдумы в интервью ТАСС в 2011 году.

Среди других родственников шефа российской разведки значится Наталья Дмитриевна Нарышкина, уроженка деревни Тали, Великого княжества Финляндского. Эта красавица вышла впоследствии замуж за представителя дворянского рода Лопухиных-Денисов, Александра. Во время октябрьской революции 1917 года супруги вместе с пятью детьми бежали в Миккели.

«Они купили хутор Анттоланхови, но вели расточительную жизнь и через какое-то время лишились этой недвижимости», - рассказывает Какриайнен.

Бывший князь стал батраком, и семья была вынуждена переехать в Выборгскую губернию в поисках работы для него. Муж умер в 1937 году, жена вернулась в Саво, где прожила ещё 20 лет.

«Наталья умерла в местечке Аккаланкюля в районе Миккели, прямо в коровнике, - говорит Какриайнен, - она там жила. У неё была одна корова. Говорят, что она умерла счастливой».

«Мы однажды ездили с Сергеем в Анттоланхови, - продолжает финский приятель российского разведчика, - там как раз шёл спектакль под названием «Милая княжна Наталья Демидова-Нарышкина». Нарышкин очень хотел посмотреть его, но рабочий график не позволил ему это сделать».

Образ «финноненавистника» Сергей Нарышкин получил в 2015 году из-за своих гневных комментариев. Он должен был возглавить российскую делегацию на встрече ОБСЕ в Хельсинки, но Финляндия не утвердила состав делегации. В том числе, из-за случившейся за год до этого оккупации Крыма. Сам же Нарышкин, по мнению Какриайнена, был обижен на то, что его – считавшегося лучшим другом Суоми – просто не пустили в страну.

Впрочем, на следующий год Нарышкин принёс Финляндии извинения за данный эпизод. Президент Саули Ниинистё ответил, что вопрос закрыт.

В сентябре 2016 года Путин назначил Нарышкина главой СВР. С этого момента, говорит Какриайнен, контактов стало значительно меньше, хотя с супругой Сергея, Татьяной Нарышкиной, они ещё продолжали эпизодически общаться.

Последний раз имя Сергея Нарышкина прозвучало в мировых новостях незадолго до российского вторжения в Украину. Тогда во время якобы прямого эфира – а на самом деле, записи – заседания Совета безопасности, Путин публично унизил запутавшегося в собственных показаниях начальника внешней разведки.

«Сергей не поддерживал вторжение в Украину, - уверен Маркку Какриайнен, - ещё в январе он сказал одному знакомому финну, что войны не будет. Родственники его жены живут в Украине, хотя она сама – из Белоруссии. Несколько недель назад я написал Татьяне сообщение, что войну надо прекратить. В ответ она прислала мне эмодзи со сложенными в молитве руками».