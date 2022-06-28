Максим Веалмеоленко ежедневно пересекает государственную границу Финляндии и России. Он – водитель микроавтобуса. Пассажиров мало, в основном, это люди с двойным гражданством.

Максим Веалмеоленко начал работать на маршруте Петербург – Хельсинки месяц назад. В этот раз у него не было ни одного пассажира. Фото: Юха Метсо

Чёрный микроавтобус проходит КПП в Ваалимаа незадолго до 10 утра в четверг. Машина едет из Санкт-Петербурга. В салоне – ни одного пассажира.

Максим Веалмеоленко говорит, что живёт в Финляндии уже больше десяти лет. А вот работать водителем на этом маршруте начал всего месяц назад. У Максима – рак, он вообще на больничном, но это – неплохая подработка.

Вести пустую машину стало для него привычным делом. «Обычно у меня от одного до восьми пассажиров, - говорит Максим, - подавляющее большинство из них люди с двойным гражданством».

Трафик на финляндско-российской границе всё ещё очень скромный, сообщили на пограничном посту Ваалимаа. Основная причина – действующие по-прежнему коронавирусные ограничения.

Прибывающие из России должны быть гражданами Финляндии или постоянно проживать здесь. Остальным требуется подтверждение прохождения полного курса вакцинации одобренного ЕС препарата, справка о недавно перенесённом ковиде (опять же – только установленного в ЕС образца), либо сочетание того и другого.

Российская вакцина «Спутник», которую получили большинство граждан этой страны, в ЕС не признаётся. Однако, например, матери Максима Веалмеоленко удалось привиться в России одобренным в Европе препаратом. Как и где она это сделала – Максим не знает. Но мать сейчас в Хельсинки, и это хорошо: «Мама помогает мне во время сеансов лучевой терапии».

Максим Веалмеоленко живёт в Финляндии уже больше 10 лет. Фото: Юха Метсо

Сейчас границу в Ваалимаа пересекает около 2000 человек в день. На КПП говорят, что после начала российского вторжения в Украину трафик заметно вырос. Однако даже нынешние цифры – лишь скромная часть тех показателей, которые фиксировались здесь до начала пандемии. В те времена границу порой пересекали ежедневно до 15 000 путешественников.

Пассажирский поток плавно движется в обоих направлениях. В сторону России едет чуть больше: началось лето, и многие проживающие в Финляндии россияне спешат провести отпуск на родине. По оценке представителей пограничного поста, подавляющее большинство тех, кто, наоборот, выезжает из России – это обладатели паспортов обеих стран или же владельцы финской недвижимости.

Количество путешественников из третьих стран тоже немного подросло. Они составляют примерно 15% тех, кто пересекает границу в эти дни. «В основном, это люди, которые не смогли вернуться на родину самолётом», - объясняют на пограничном посту.

Дмитрий и Ульяна Смирновы едут вместе со своей 8-летней дочерью Анастасией в аэропорт Хельсинки-Вантаа. Оттуда они вылетают на двухнедельный отпуск в Испанию. В настоящее время это самый простой способ добраться до страны. После начала войны западные страны закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. Фото: Юха Метсо

В этот четверг, 30 июня, правила пересечения границы изменятся – Финляндия снимает все коронавирусные ограничения. Теперь для посещения Суоми будет достаточно иметь на руках действующую шенгенскую визу. Это значит, что в страну смогут въезжать обычные туристы – без финского гражданства, вида на жительство, недвижимости и прочих веских причин.

Однако на заполняемости миниавтобуса Максима Веалмеоленко, как ни странно, это вряд ли скажется. В России по-прежнему действует распоряжение правительства, ограничивающее право граждан страны на пересечение сухопутной границы с государствами ЕС.

В целом, список «допущенных» категорий соответствует тому, который действует с финляндской стороны до 30 июня. При наличии контракта с финским работодателем его необходимо будет продемонстрировать ещё на российской границе. То же самое касается и документов, подтверждающих право на владение недвижимостью.

Статья впервые опубликована 25.6.2022.

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