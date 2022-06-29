Выйти замуж за иностранца и уехать из России – цель Полины из Москвы. Политическая и экономическая ситуация в родной стране её угнетает. После начала войны трафик на российских сайтах знакомств заметно возрос.

Москвичка Полина последний месяц общается по интернету с канадским мужчиной. Она уже знает как добраться до Канады. В наше время долететь до Квебека можно с пятью пересадками. Путь займёт трое суток. Фото: HS

Что важнее – любовь или эмиграция?

48-летняя москвичка Полина, работающая в салоне оптики, предпочла бы и то, и другое: сейчас она ищет в интернете мужчину за рубежом. Возможно, уже нашла: последний месяц она активно общается по сети с одним канадцем.

«Сначала я зарегистрировалась на сайте знакомств только для того, чтобы улучшить свой английский. У меня не было ни мыслей об эмиграции, ни чёткого плана - рассказывает Полина на своём рабочем месте, - но теперь именно это стало моей принципиальной целью».

С началом войны в Украине эмиграция из России выросла, но далеко не все, кто хочет уехать, могут это сделать: нет денег, работы, языковых навыков… Получить визу тоже бывает непросто. Один из способов эмигрировать – выйти замуж за иностранца.

После вторжения в Украину в России увеличилась посещаемость сайтов знакомств. За апрель – на 40% по всей стране, и на 80% - в Москве. Эти данные сообщило российское информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на исследование оператора связи «Билайн». В то же время немного снизилась активность использования аналогичных мобильных приложений: по стране – на 7%, в больших городах – на 27%.

В самом исследовании эти показатели не анализировались, однако, в редакции журнала «Москвич» предполагают, что это может быть связано с тем, что некоторые приложения (например, Badoon) просто прекратили свою работу в России. Тиндер, кстати, здесь по-прежнему доступен.

Мы изучили некоторые работающие в России сайты знакомств - rusdate.net, mamba.ru, loveplanet.ru и fdating.ru. Там зарегистрировано немало российских женщин, которые прямо указывают в своём профиле, что ищут партнёра в определённой стране. Самые популярные направления – США, Германия, Израиль, Италия и Франция.

Всё это очень напоминает ситуацию начала 1990-х годов. Тогда после распада Советского Союза тоже вспыхнул настоящий бум «брачной эмиграции». Этой весной в России опять заговорили о возвращении в то десятилетие.

Впрочем, исследование не даёт чёткого ответа на вопрос, что является главной причиной возросшего спроса на зарубежных мужей: война и общее ухудшение обстановки или, быть может, просто начало весны?

Полина считает, что иностранные мужчины лучше российских: «Они не такие грубые. Они более внимательные и обходительные. Они по-другому относятся к женщинам». Фото: HS

Полина уверена: разумеется, война. Подруги постоянно донимают бездетную одинокую женщину советами:

«Ищи себе иностранца! Из России надо уезжать, тут нет перспектив. Здесь вообще не знаешь – что может произойти».

Полина больше не хочет жить в России. Политическая и экономическая обстановка её угнетает. Не за горами пятидесятилетие, и она беспокоится о будущей пенсии:

«Раз в два года у нас пенсионная реформа, правила игры всё время меняются. Люди моего поколения понятия не имеют – какую мы будем получать пенсию и будем ли вообще получать хоть что-нибудь. Мне уже снились кошмары, в которых я старая, мне нечего есть, и я побираюсь по помойкам».

Впрочем, во время войны интернет-знакомства с иностранцами – не самое простое и беззаботное дело. Полина опасается антирусских настроений:

«Все теперь ненавидят русских. Я – русская, моя страна – агрессор. Как мне общаться с иностранцами? Такое себе положение… Вроде бы надо флиртовать, а вместо этого постоянно думаешь о войне, росте цен и низкой зарплате. У меня уже нет сил».

Полина говорит, что её сверстник из Норвегии, с которым она познакомилась в сети ещё осенью 2016 года, этой весной казался ей вполне «рабочим вариантом». Хотя до этого она считала мужчину странноватым, их отношения часто надолго прерывались. Однако высокий уровень жизни в безопасной Норвегии привлекает.

«В Норвегии минимальная социальная пенсия составляет тысячи долларов. Можно уехать куда-нибудь в деревню и вообще не работать. Чтобы иметь право получать эту пенсию, там необходимо прожить всего пять лет. В общем, в Норвегии с голоду точно не умрёшь», - философствует Полина.

Первый раз этот живущий в сельской местности норвежец сделал Полине предложение два года назад. Прошлой осенью повторил его. Полина колебалась, потому что во время пандемии коронавируса её «жених» потерял работу и начал жить на социальные пособия. Как он сможет содержать её? Тем более, что Полина незадолго до этого сама начала новую карьеру в оптометрии и не хотела её лишаться.

Полина работает оптометристом в одном из московских салонов по системе «два через два»: два 12-часовых рабочих дня сменяются двумя выходными. Фото: HS

В феврале её точка зрения изменилась. Россия стягивала войска к границе с Украиной. Начала войны ждали со дня на день. Ситуация ухудшалась. Друзья советовали Полине бросить всё и ехать в Норвегию. Ведь предложение оттуда было ещё в силе. В конце концов, если не срастётся с этим мужчиной, можно дождаться вида на жительство и выйти замуж за другого норвежца.

В общем, Полина предложила своему «другу по переписке» немедленно пожениться. «Я подумала, что это мой последний шанс. Странный он или нет – будь что будет. Поеду жить в Норвегию».

Вскоре Россия вторглась в Украину, развязалась полномасштабная война и Полина запаниковала. Самолёты отменили. Норвегия закрыла визовый центр в Москве до того, как Полина успела получить Шенген. Она написала в норвежское посольство, но это не помогло.

Полина судорожно размышляла, где и как устроить бракосочетание. Случайно она прочитала в интернете, что одна норвежско-русская пара поженилась недавно в Грузии. Брак, заключённый там, признаётся в большинстве стран мира.

На май в Тбилиси была назначена их свадьба, у Полины в это время как раз намечался отпуск. Она стала собирать необходимые документы. Однако вскоре она с разочарованием поняла, что этот вопрос беспокоит только её – норвежец не помогал. Полина почувствовала, что свадьба нужна только ей.

«Отношение мужчины ко мне изменилось. Мы поговорили о войне. Я спросила его – понимает ли он, что жизнь здесь стала по-настоящему адской, и я хочу как можно скорее отсюда уехать?».

Как раз в это время в России был принят закон, по которому за распространение «ложных сведений» о действиях российской армии можно было попасть в тюрьму. Полина уже не понимала – что можно писать в соцсетях, а что – нет. Жизнь в России казалась просто опасной.

Норвежец её не понял.

«Он написал: «Вас никто не бомбит. На тебя снаряды не падают». Я много раз пыталась объяснить ему, что мы – русские – тоже жертвы. Особенно такие, как я».

Встреча с канадским избранником запланирована на ноябрь. Это беспокоит Полину: «Не знаю, чем всё это закончится». Фото: HS

В Москве зацвело красивое лето. В салоне оптики скопились очереди из горожан, желающих заказать солнцезащитные очки.

Совмещение учёбы с 12-часовым рабочим днём бывает утомительным, но, к счастью, в телефонной книжке есть номер канадца. Он попался на глаза Полине в Фейсбуке.

Мужчина ей понравился: у него хорошая работа веб-разработчика и интересные художественные пристрастия. Полина считает, что они похожи. Ну и, конечно, очень важно, что мужчина живёт в Канаде.

Пока всё выглядит неплохо. Полина скачала на свой смартфон приложение Duolingo, чтобы изучать французский. Со своей стороны, 50-летний житель Квебека уже начал осваивать буквы кириллицы.

Первая личная встреча назначена на ноябрь, в Турции. Однако друзья Полины считают, что не стоит так затягивать, чтобы вновь не остаться у разбитого корыта. Одна из подруг требует от неё определится – что для Полины важнее? Эмигрировать из страны или найти любовь?

Полина уже рассказала канадцу, что недавно она была невестой норвежца, который обещал жениться на ней, но в последний момент сбежал практически от алтаря. «Хоть сериал снимай», - заметила она.

«На это он ответил, что мы пишем наш собственный роман, а не сценарий к чужому фильму».

Полина с ним согласилась.

По соображениям конфиденциальности публикуется только имя Полины.

Статья впервые опубликована 25.6.2022.

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