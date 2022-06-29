Знаменитый шинный производитель планирует сосредоточить инвестиции на других европейских направлениях.

28 июня Nokian Tyres объявила о начале «контролируемого» ухода с российского рынка.

В компании заявили, что в условиях российского-украинской войны и последовавших за ней санкций предпосылок для продолжения «устойчивой работы» нет. В официальном пресс-релизе сообщается, что популярный бренд незамедлительно начинает оценку различных вариантов выхода из России и соответствующую подготовку к данному процессу.

Самый крупный завод Nokian Tyres расположен в Санкт-Петербурге. В прошлом году здесь было произведено около 80% всех легковых шин компании. На российский рынок приходилось около 20% оборота фирмы.

«Решение не было простым, - заявил в пресс-релизе генеральный директор Nokian Tyres Юкка Мойсио, - после тщательного рассмотрения различных вариантов мы решили продолжить развитие Nokian Tyres без России и сосредоточиться на возможностях роста на других наших основных рынках».

По итогам второго квартала – с учётом обесценивания российских активов - в компании ожидают убытки в размере около 300 миллионов евро. Общая стоимость Nokian Tyres в России и Белоруссии (опять же с учётом обесценивания) на конец мая составляла примерно 400 миллионов евро.

Отметим, что Nokian до этого момента оставалась единственной крупной финской фирмой, которая продолжала деятельность в России после начала вторжения в Украину. Из-за рисков, связанных с Россией, стоимость акций компании упала примерно на 65%. При этом инвестиции в петербургский завод уже были приостановлены, а часть производства планировалось перенести на другие фабрики.

В Nokian Tyres сообщили, что продолжат наращивать производство на заводах в Нокии (Финляндия) и Дайтоне (США). Кроме того, принято решение об инвестициях в абсолютно новые производственные мощности в других местах Европы. Ещё в апреле в компании заявляли, что шины для стран северной Европы планируется в будущем производить исключительно в городе Нокиа, а продукцию для североамериканского рынка – на обоих своих заводах.

Также в конце марта Юкка Мойсио говорил, что увеличить производственные мощности в Европе за пределами России можно тремя способами: строительством нового завода, запуском субподрядного производства либо же созданием совместного предприятия с другой компанией.

Nokian Tyres работала в России с 2005 года, сейчас численность штата составляет около 1600 сотрудников. При этом, по всему миру в компании по данным за прошлый год было трудоустроено около 4900 человек. Отвечавший за развитие бизнеса в России и Азии Андрей Пантюхов во вторник выведен из числа руководящего состава Nokian.

Французский производитель шин Michelin также во вторник сообщил о намерении передать свой российский бизнес местной управляющей компании до конца текущего года.

Помимо Nokian ещё две финские компании объявили об уходе с российского рынка 28 июня, на следующий день после ракетного обстрела торгового центра в Кременчуге. Это производитель лифтов Kone и производитель оборудования для обработки древесины Ponsse.

Статья впервые опубликована 28.6.2022.

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