Вечером во вторник в Мадриде официально объявлено о том, что Турция снимает свои возражения относительно вступления Финляндии и Швеции в Северо-Атлантический альянс. Об этом сообщила канцелярия президента Финляндской Республики Саули Ниинистё.

Вечером во вторник в Мадриде проходила встреча с участием президента Финляндской Республики Саули Ниинистё, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон. Посредником на переговорах выступал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Мурат Четин Мухурдар / AFP

В столице Испании проходила трёхсторонняя встреча с участием президента Ниинистё, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон. Посредником на переговорах выступал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщили в канцелярии финского президента, по итогам встречи был подписан трёхсторонний меморандум, который подтверждает, что уже на нынешнем саммите Альянса Турция поддержит вступление Финляндии и Швеции.

«Это будет самым быстрым в истории процессом по вступлению в Блок», - заявил Столтенберг.

Уже в среду лидеры государств - членов НАТО примут решение пригласить две северные страны, а затем начнётся процесс ратификации этого решения Стокгольме и Хельсинки.

Напомним, что до недавнего времени только Турция публично высказывалась против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Однако, судя по всему, Анкара получила желаемое: в канцелярии Эрдогана сообщили, что новые члены Альянса пообещали не поддерживать несколько организаций, признанных в Турции экстремистскими, а также отказаться от эмбарго на поставку оружия.

При этом Финляндия в борьбе с терроризмом будет по-прежнему руководствоваться нормами текущего законодательства, - подчеркнули в администрации Саули Ниинистё.