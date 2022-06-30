Кибератаке подверглись сайты норвежских государственных учреждений, в частности полиции. Своей главной целью российские хакеры называют генерального секретаря НАТО норвежца Йенса Столтенберга.

Несколько частных и государственных организаций Норвегии подверглись DDoS-атаке, сообщили информационное агентство Reuters, а также местные СМИ – газета Dagbladet и телерадиокомпания NRK.

«За атакой, по всей видимости, стоит про-российская преступная группировка», - сообщается в пресс-релизе норвежского Национального агентства по безопасности.

«В последнее время мы наблюдали похожие атаки во многих странах, но ни одна из них, насколько известно, не имела долговременных последствий. Однако они могут вызывать обеспокоенность у населения», - сказала Reuters руководитель Агентства Софи Нюрстрём.

Одним из объектов нападения стала Трудовая инспекция Норвегии, осуществляющая свою деятельность в рамках министерства труда. В среду вечером на своей странице в Фейсбуке инспекция сообщила о том, что работа сайта www.arbeidstilsynet.no восстановлена, однако сегодня утром он снова был недоступен.

Скриншот: Трудовая инспекция Норвегии сообщила в среду вечером о том, что работа сайта www.arbeidstilsynet.no восстановлена, однако сегодня утром он снова был недоступен.

Наблюдались накануне сложности с доступом на интернет-страницы норвежской полиции, а также сервиса Bankid.

Российская хакерская группировка Killnet в своём телеграм-канале ответственность за эту акцию взяла на себя. А также сообщила, что её основным врагом является генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

За несколько дней до этого Killnet организовала массированную кибератаку на интернет-пространство Литвы. Хакеры называли это местью за ограничение железнодорожных перевозок в Калининград.

Статья впервые опубликована 29.6.2022.

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