Новый «заместитель председателя военно-гражданской администрации» Херсона говорит, что после референдума область станет полноправным регионом Российской Федерации. Кроме того, россияне арестовали законного – украинского – мэра Херсонской области.

Жители Херсона протестуют против российской оккупации. Март 2022 года. Фото: Reuters

В Херсоне началась подготовка к проведению референдума о присоединении области к Российской Федерации. Об этом сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС, а также оппозиционное интернет-издание «Медуза».

Эта информация появилась и в личном телеграм-канале Кирилла Стремоусова, который – согласно сообщениям российских государственных СМИ – является «заместителем председателя военно-гражданской администрации Херсонской области».

«Да, мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Как ни странно, Херсонская область примет решение присоединиться к РФ, станет полноценным субъектом» - заявил Стремоусов в своём видеообращении в телеграме.

Точную дату проведения референдума «новые власти», впрочем, пока не сообщают.

Одним из этапов подготовки стала перепись населения, которая на оккупированных территориях началась практически сразу.

В интервью ТАСС Стремоусов сообщил, что перепись необходима, так как из-за нестабильной ситуации в регионе очень высокий уровень миграции:

«Мы говорим о том, что сейчас социологические процессы мы исследуем: постоянная миграция очень большая. Люди постоянно приезжают, уезжают, потому что ситуация не стабильная, не спокойная. Поэтому в этом плане - это одна из наших задач, просто провести процесс. Пока считаем людей из того, что есть».

Тем временем, оппозиционное издание «Медуза» сообщило, что 28 июня новая администрация Херсона задержала украинского мэра города Игоря Колыхаева.

Это произошло около здания, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома.

По словам советника мэра Галины Ляшевской, в операции участвовали бойцы Росгвардии и, возможно, сотрудники ФСБ.

Она рассказала, что Колыхаева посадили в автобус с буквой Z, а затем увезли.

Ляшевская уверена, что причиной задержания украинского мэра стал его отказ от сотрудничества с оккупационными властями.

Кирилл Стремоусов подтвердил российским СМИ информацию о задержании Колыхаева. По его словам, тот «мешал процессу денацификации».

Статья впервые опубликована 29.6.2022.

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