Обе стороны конфликта подтверждают данный факт. Но причины называются разные: Украина заявляет об активном обстреле острова и отступлении противника, россияне говорят о «шаге доброй воли».

Остров Змеиный, 30 июня 2022 года. Фотография опубликована украинской стороной, которая утверждает, что всю ночь вела бомбардировку острова. Фото: ZUMA

Российские войска покинули захваченный ими остров Змеиный в Чёрном море. В четверг об этом сообщили на своей странице в Фейсбуке представители Южного военного округа Украины. Подтвердили эту информацию и в Министерстве обороны России.

По данным украинской стороны, противник спешно отступил с острова ночью после активного ракетного и артиллерийского обстрела его позиций. Россия, в свою очередь, заявила, что покинула Змеиный по доброй воле. «Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», - говорится в заявлении Минобороны.

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поделился информацией об изменении оперативной обстановки в Твиттере, сопроводив свой пост фотографией окутанного дымом острова.

Всего месяц назад международные СМИ были единодушны во мнении, что Украине будет очень сложно вернуть контроль над Змеиным.

После начала войны в районе этого небольшого острова площадью менее 20 гектаров, расположенного на северо-западе Чёрного моря у устья Дуная, произошло уже немало событий, сделавших его знаменитым.

России удалось захватить Змеиный в первый же день войны, однако его украинские защитники превратились в настоящих героев и прославились не весь мир. Именно здесь прозвучала тогда ставшая мгновенно легендарной фраза, адресованная россиянам: «Русский военный корабль, иди на ***».

Украинская сторона утверждает, что её произнёс пограничник Роман Грибов в ответ на предложение сдаться. Считается, что он в конце концов был освобождён во время первого обмена военнопленными. Фраза Грибова попала на почтовые марки и плакаты, а сам пограничник получил государственную награду.

Несмотря на скромные размеры, остров Змеиный имеет важное стратегическое значение. Именно поэтому в этой части Чёрного моря разгорелись ожесточённые бои. По оценке британского Министерства обороны, обнародованной около месяца назад, если бы России удалось разместить на острове ПВО большой дальности, она смогла бы контролировать всё Чёрное море и создать непосредственную угрозу Одессе.

Спутниковый снимок острова Змеиный, сделанный 12 мая компанией Maxar Technology. Хорошо видны разрушенные постройки. Фото: LEHTIKUVA

Примечательно, что остров Змеиный имел богатую историю и до начала нынешней войны. Во время второй мировой здесь располагалась военная база фашистской Германии. До тех пор, пока Советский Союз не освободил остров. Во время холодной войны уже CCCР разместил тут станцию связи и радар.

Своё имя остров получил из-за большого количества обитавших здесь ужей, которые, впрочем, в советское время были истреблены.

После распада СССР Змеиный отошёл к Украине. Однако после того, как поблизости были обнаружены морские месторождения нефти и газа, между Украиной и Румынией возникли разногласия относительно принадлежности острова и прилегающих к нему вод.

Статья впервые опубликована 30.6.2022.

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