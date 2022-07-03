В пятницу, 30 июня, на финских границах прекратили действовать все ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Теперь гражданам третьих стран не требуются справки о прививках, перенесённых заболеваниях и результатах анализов; не делают больше и ПЦР-тесты. Под «третьими странами» в данном случае подразумеваются все государства, не входящие в Евросоюз и Шенгенскую зону, в том числе – Россия.
Кроме того, Финляндия сняла все ограничения в работе своих визовых центров, которые тоже действовали с марта 2020 года.
Всё это означает, что восточная граница страны вернулась к обычному режиму работы. Можно было бы ожидать и увеличения числа российских туристов.
Однако в пятницу ничего подобного не наблюдалось.
«После полуночи, когда граница только открылась, проехало пару десятков автомобилей, - рассказывал в пятницу днём начальник пограничного перехода Ваалимаа Юсси Пеккала, - затем ситуация успокоилась. Сегодня, вопреки ожиданиям, мы не фиксировали увеличения потока. Трафик был таким же спокойным, как обычно в последнее время.»
Например, в прошлый четверг границу здесь пересекли ровно 1000 путешественников. Всего же, в последнее время ежедневно через Ваалимаа проходило около двух тысяч человек.
Это примерно в два раза меньше, чем в самые спокойные дни докоронавирусной эпохи.
Днём в пятницу в небольшой очереди на въезд в Финляндию стояли несколько автомобилей.
Около часа дня границу прошёл возвращавшийся домой в Хельсинки Николай Михеев. По его словам, он порой несколько раз в неделю ездит в Петербург к супруге. На этот раз вместе с ним в машине – три его знакомых молодых женщины. Они едут в отпуск в Хорватию через аэропорт Хельсинки-Вантаа.
Финляндия для них – лишь перевалочный пункт. Как и для многих других, проходящих границу в Ваалимаа.
Одна из попутчиц, Ксения Хрустенко, негодует по поводу тщательного пограничного досмотра:
«Инспектор перерыл весь мой багаж: и бельё, и макияж. А я всё это гладила и собирала пять часов! Я в шоке».
Ехать через Финляндию они решили вовсе не из-за снятия ограничений – просто Михеев предложил довести их до аэропорта.
Хрустенко говорит, что перед поездкой на всякий случай сдала ПЦР-тест, хотя после нападения России на Украину о ковиде большинство уже позабыло:
«Путин вылечил весь мир от коронавируса своим перформансом».
Татуировщик Феликс Порин – гражданин Израиля, живущий в Санкт-Петербурге. Он едет на своей машине в Хельсинки на выходные, чтобы встретиться с другом.
«Он всё время путешествует, в Россию возвращаться не хочет, - рассказывает про своего друга Феликс, - поэтому Финляндия – это ближайшее место, где я могу с ним выпить. Думаю, мы пойдём в бар на Ээринкату».
При этом, Порин уверяет, что едет всё-таки в командировку. Его друг Сергей – тоже татуировщик, поэтому специалисты в баре будут просто обмениваться опытом.
В конце интервью тату-мастер дарит журналисту несколько самодельных стикеров.
И Порин, и другие собеседники говорят, что на российской границе скопилось достаточно много автомобилей и несколько автобусов.
Между часом и тремя дня мимо проезжает два таких автобуса, регулярно курсирующих между Россией и Финляндией.
Пока автобус проходит таможенный досмотр, его пассажиры прячутся от палящего солнца в тени навеса.
Среди них кораблестроитель из Петербурга Владимир Лазарев, который едет на работу на судоремонтный завод в Турку.
Благодаря своему контракту, он ездил в Финляндию и раньше, во время пандемии. Последний раз – буквально пару недель назад.
Лазарев говорит, что знает о снятии ограничений на финской границе: «Конечно, я в курсе. Я же читаю новости».
Впрочем, он бы поехал сюда в любом случае.
В Ваалимаа были готовы к увеличению пассажиропотока – даже открыли дополнительное здание для осуществления погранконтроля. Однако оно не понадобилось. Главная причина – ограничения на международные поездки граждан, которые продолжают действовать в России.
«Нам достаточно сложно спрогнозировать – насколько строго они будут соблюдать собственные правила», - говорит Юсси Пеккала.
Для того, чтобы покинуть страну наземным транспортом россиянам требуется веская причина. Таковой могут стать, например, похороны близкого человека.
А вот собственная свадьба – нет. Это едва не стало большой проблемой для волгоградки Юлии Кочетовой, чьё бракосочетание с гражданином Финляндии запланировано в Ярвенпяя на начало июля.
Для того, чтобы пробраться в Суоми, Кочетовой пришлось записаться на приём в лабораторию центрального госпиталя Хельсинского университета (HUS). Это позволило ей покинуть России по медицинским причинам.
Рассказав всё это, Юлия подарила нашему журналисту открытку с изображением самой высокой статуи России – «Родины-матери» на Мамаевом кургане – и ушла в автобус.
Но вскоре вернулась с шариковой ручкой, чтобы написать на английском: «Моему замечательному финскому другу от волгоградской девушки».
Статья впервые опубликована 2.7.2022.
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