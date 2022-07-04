Изучение официальных заявлений представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова привело к примечательным результатам: российские военные уже якобы уничтожили больше военной техники противника, чем когда-либо было в распоряжении Украины.

Анализ всех публичных выступлений Игоря Конашенкова, сделанных им с начала войны, был проведён журналистами издания «Проект». Его результаты также опубликовала популярная оппозиционная интернет-газета «Медуза».

Журналисты обнаружили в заявлениях официального представителя Минобороны ряд нестыковок – например, в части последовательности оккупации отдельных украинских территорий, а также количества уничтоженной военной техники.

25 населённых пунктов Украины – если следовать словам Конашенкова – захватывались Россией, как минимум, дважды. О взятии города Кременная объявляли аж четырежды, по три раза сообщали о захвате деревень Боровеньки, Тарамчук и Новомайорская.

Иногда в пресс-релизах и вовсе встречались названия несуществующих регионов. Так, 17 апреля в сводке значится «Павлоградская область». Такой области в Украине нет. Есть город Павлоград, который входит в состав Днепропетровской области.

С начала войны Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 84 беспилотников типа «Байрактар». Это примерно на 20 единиц больше, чем когда-либо существовало в украинской армии, исходя из официальных данных.

Около 3800 танков и другой бронетехники уничтожено Россией со слов Конашенкова. При этом до войны, по данным той же самой России, в распоряжении Украины находилось всего 2416 единиц бронетехники. Количество танков, поставленных западными странами, также не покрывает этот «дефицит».

Журналисты также обратили внимания на два очень популярных термина, регулярно встречающихся в российских сводках: это «районы скопления живой силы и техники» и «опорные пункты» украинских войск. С начала войны Россия заявила об уничтожении 39 000 таких объектов. Какое именно количество людей и техники подразумевают данные определения – никто не знает.

Однако в общей сложности Минобороны РФ с начала войны заявило о том, что Украина понесла следующие потери: 40 000 погибших и 9715 уничтоженных единиц техники. Таким образом, простая арифметика показывает, что каждый «район скопления живой силы и техники» и «опорный пункт» состоит примерно из одного солдата и одной четверти боевой машины.

Статья впервые опубликована 1.7.2022.

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