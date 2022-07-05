Финляндия планирует поставить Украине седьмой пакет помощи в области вооружений. Однако в денежном эквиваленте это по-прежнему не дотягивает до показателей соседней Эстонии. Министерство обороны объясняет почему.

Финляндия уже передала Украине каски, бронежилеты, а также автоматы и ручные гранатомёты. Фото: Веера Корхонен / SATAKUNNAN KANSA

В понедельник вечером министерство обороны Финляндии объявило, что планирует отправить в Украину очередную порцию вооружений. Президент поддержал предложение правительства по этому вопрросу.

По словам министра обороны Антти Кайкконена, Финляндия вместе с партнёрами продолжит оказывать поддержку Украине.

“Ситуация в Украине продолжает оставаться серьёзной, стране требуется помощь”, - цитирует Кайкконена официальный пресс-релиз Минобороны.

Точная информация о содержимом очередной поставки, способе транспортировки или графике остаётся тайной. Это необходимо для того, чтобы гарантировать благополучную доставку вооружений в Украину. Сообщается лишь, что решение принималось с учётом как потребностей Украины, так и количества резервов Минобороны Финляндии.

Это будет уже седьмая безвозмездная поставка вооружений из Финляндии в Украину.

Её стоимость в денежном эквиваленте составит около 21,5 миллиона евро. Шесть предыдущих пакетов оцениваются в общей сложности в 66,6 миллионов евро.

Получается, что в итоге Финляндия поставит Киеву оружия на сумму чуть более 88 миллионов. Важно отметить, что сюда включены только те виды вооружений, которые финское министерство обороны планирует восстановить на своих складах с помощью новых закупок. Помимо них, в Украину также отправляются товары, которые Финляндия компенсировать не планирует.

На самом деле, эта сумма не кажется такой уж значительной. Например, министерство обороны Эстонии отчиталось о поставке в Украину вооружений на общую сумму 241 миллион евро. Это 0,8% ВВП страны и треть её оборонного бюджета.

В чём же причина такой разницы между двумя странами, двумя соседями России?

Самая очевидная причина - членство в НАТО. Эстония состоит в Блоке, Финляндия - пока нет.

Кроме того, именно опора на НАТО является основой оборонительной доктрины Эстонии. В мирное время численность её вооружённых сил составляет менее 7000 солдат. В дополнение к ним в стране размещено подразделение быстрого реагирования Северо-Атлантического Альянса из более чем полутора тысяч человек.

Начальник сил национальной обороны Финляндии Сами Нурми. Фото: Министерство обороны Финляндии

Однако руководитель сил национальной обороны Финляндии Сами Нурми уверен, что если бы Суоми уже была полноправным членом НАТО, уровень её военной помощи Украине увеличился бы незначительно:

“С точки зрения выстраивания системы собственной обороны, у стран Балтии изначально были разные стартовые позиции. Их не совсем корректно сравнивать с финской моделью. После вступления в НАТО она изменится несущественно: мы по-прежнему будем, в основном, самостоятельно заботиться о собственной обороне”.

По словам Нурми, любые военные поставки Украине всегда в первую очередь рассматриваются через призму защиты территориальной целостности Финляндии:

“Мы остаёмся прифронтовым государством. Поэтому мы всегда должны думать о потребностях собственной обороны, прежде чем передать тот или иной материал”.

По словам Нурми, содержание поставок всегда заранее детально обсуждается с украинскими коллегами:

“Поддержка всегда была основана на их пожеланиях. Мы предлагаем им определённую палитру, исходя из собственных возможностей, а они уже выбирают из неё то, что им необходимо”.

“На самом деле, денежный эквивалент в случае с военной помощью имеет второстепенное значение, - продолжает Сами Нурми, - важнее, что Украина нуждается в этих материалах. Что они получают от нас именно то, что им нужно. В те сроки, когда поставки могут быть осуществлены”.

Кстати, содержание первых двух пакетов военной помощи, осуществлённых ещё в самом начале войны - 27 и 28 февраля - секретом не являются.

Сначала Украине были переданы бронежилеты, каски, оборудование для медпункта и носилки. На следующий день - уже автоматы и ручные гранатомёты.

Финляндия впервые за долгие годы отказалась от своей политики не поставлять летальное оружие в воющие страны. Также в составе второго пакета значились сухпайки.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин назвали тогда эту поставку “исторической”.

“Мы решили сделать исключение и отступить от нашей традиции - и правительственной программы - не поставлять оружие в воющие страны. Но это не делает нас участником войны”, - заявил Ниинистё в интервью Yle.

Начиная с марта, все последующие поставки были засекречены. Впрочем, по словам Нурми, товары были примерно теми же, что и в первых двух пакетах помощи.

Россия несомненно превосходит Украину в военной мощи. Поэтому значимость западной помощи - с учётом затянувшейся войны - сейчас возрастает.

Начальник сил национальной обороны Сами Нурми не готов оценить - сколько ещё вооружений и прочих материалов Финляндия потенциально готова предоставить Украине в будущем. Однако он напомнил, что запасы не безграничны:

“Мы не держим в наличии ничего бесполезного. Поэтому каждую отгрузку приходится тщательно продумывать и каждый раз искать новые варианты”.

Статья впервые опубликована 4.7.2022.

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