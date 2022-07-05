В понедельник вечером министерство обороны Финляндии объявило, что планирует отправить в Украину очередную порцию вооружений. Президент поддержал предложение правительства по этому вопрросу.
По словам министра обороны Антти Кайкконена, Финляндия вместе с партнёрами продолжит оказывать поддержку Украине.
“Ситуация в Украине продолжает оставаться серьёзной, стране требуется помощь”, - цитирует Кайкконена официальный пресс-релиз Минобороны.
Точная информация о содержимом очередной поставки, способе транспортировки или графике остаётся тайной. Это необходимо для того, чтобы гарантировать благополучную доставку вооружений в Украину. Сообщается лишь, что решение принималось с учётом как потребностей Украины, так и количества резервов Минобороны Финляндии.
Это будет уже седьмая безвозмездная поставка вооружений из Финляндии в Украину.
Её стоимость в денежном эквиваленте составит около 21,5 миллиона евро. Шесть предыдущих пакетов оцениваются в общей сложности в 66,6 миллионов евро.
Получается, что в итоге Финляндия поставит Киеву оружия на сумму чуть более 88 миллионов. Важно отметить, что сюда включены только те виды вооружений, которые финское министерство обороны планирует восстановить на своих складах с помощью новых закупок. Помимо них, в Украину также отправляются товары, которые Финляндия компенсировать не планирует.
На самом деле, эта сумма не кажется такой уж значительной. Например, министерство обороны Эстонии отчиталось о поставке в Украину вооружений на общую сумму 241 миллион евро. Это 0,8% ВВП страны и треть её оборонного бюджета.
В чём же причина такой разницы между двумя странами, двумя соседями России?
Самая очевидная причина - членство в НАТО. Эстония состоит в Блоке, Финляндия - пока нет.
Кроме того, именно опора на НАТО является основой оборонительной доктрины Эстонии. В мирное время численность её вооружённых сил составляет менее 7000 солдат. В дополнение к ним в стране размещено подразделение быстрого реагирования Северо-Атлантического Альянса из более чем полутора тысяч человек.
Однако руководитель сил национальной обороны Финляндии Сами Нурми уверен, что если бы Суоми уже была полноправным членом НАТО, уровень её военной помощи Украине увеличился бы незначительно:
“С точки зрения выстраивания системы собственной обороны, у стран Балтии изначально были разные стартовые позиции. Их не совсем корректно сравнивать с финской моделью. После вступления в НАТО она изменится несущественно: мы по-прежнему будем, в основном, самостоятельно заботиться о собственной обороне”.
По словам Нурми, любые военные поставки Украине всегда в первую очередь рассматриваются через призму защиты территориальной целостности Финляндии:
“Мы остаёмся прифронтовым государством. Поэтому мы всегда должны думать о потребностях собственной обороны, прежде чем передать тот или иной материал”.
По словам Нурми, содержание поставок всегда заранее детально обсуждается с украинскими коллегами:
“Поддержка всегда была основана на их пожеланиях. Мы предлагаем им определённую палитру, исходя из собственных возможностей, а они уже выбирают из неё то, что им необходимо”.
“На самом деле, денежный эквивалент в случае с военной помощью имеет второстепенное значение, - продолжает Сами Нурми, - важнее, что Украина нуждается в этих материалах. Что они получают от нас именно то, что им нужно. В те сроки, когда поставки могут быть осуществлены”.
Кстати, содержание первых двух пакетов военной помощи, осуществлённых ещё в самом начале войны - 27 и 28 февраля - секретом не являются.
Сначала Украине были переданы бронежилеты, каски, оборудование для медпункта и носилки. На следующий день - уже автоматы и ручные гранатомёты.
Финляндия впервые за долгие годы отказалась от своей политики не поставлять летальное оружие в воющие страны. Также в составе второго пакета значились сухпайки.
Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин назвали тогда эту поставку “исторической”.
“Мы решили сделать исключение и отступить от нашей традиции - и правительственной программы - не поставлять оружие в воющие страны. Но это не делает нас участником войны”, - заявил Ниинистё в интервью Yle.
Начиная с марта, все последующие поставки были засекречены. Впрочем, по словам Нурми, товары были примерно теми же, что и в первых двух пакетах помощи.
Россия несомненно превосходит Украину в военной мощи. Поэтому значимость западной помощи - с учётом затянувшейся войны - сейчас возрастает.
Начальник сил национальной обороны Сами Нурми не готов оценить - сколько ещё вооружений и прочих материалов Финляндия потенциально готова предоставить Украине в будущем. Однако он напомнил, что запасы не безграничны:
“Мы не держим в наличии ничего бесполезного. Поэтому каждую отгрузку приходится тщательно продумывать и каждый раз искать новые варианты”.
Статья впервые опубликована 4.7.2022.
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