Около 80 случаев находятся в стадии предварительного следствия.

Таможня Финляндии инициировала больше 130 расследований в отношении перевозки товаров, которые могут подпадать под европейские санкции в отношении России и Белоруссии. Около 80 из них уже находятся в стадии предварительного следствия.

По информации таможни, за первые четыре месяца больше всего случаев нарушения санкционного законодательства касались таких продуктов, как компьютеры, телефоны и микросхемы. Также немало расследований возбуждено в отношении катеров и сопутствующих им товаров.

Часть из них, как сообщается, являются так называемой продукцией двойного назначения. То есть они могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Санкции затрагивают и “предметы роскоши”. К ним относятся все товары стоимостью свыше 300 евро. Поэтому сюда подпадают, в частности, многие смартфоны, спортивный инвентарь и ювелирные украшения.

По данной статье начато около 20 расследований.

Начальник контрольной службы Таможни Финляндии Ханну Синкконен разъясняет, что санкции запрещают в том числе обычным туристам вывоз через восточную границу любых товаров стоимостью выше 300 евров. Это касается граждан любых стран, включая Финляндию:

“В случае обнаружения товаров, подпадающих под санкции, они будут арестованы. Также может быть возбуждено предварительное расследование. Впрочем, сейчас пассажиропоток на границе достаточно скромный”.

По словам Синкконена, обычные товары, которые необходимы для личного пользования, - например, автомобиль или смартфоны - не представляют интереса для таможни. Если речь, конечно, идёт о путешественниках, на которых не распространяются персональные санкции.

В случае сомнений и вопросов, начальник контрольной службы рекомендует заранее связываться с таможней для уточнения.

Перевозка санкционных товаров является нормативно-правовым нарушением. За последний месяц увеличилось и количество случаев, которые могут нести в себе и уголовный состав преступления.

“Отчасти это связано с тем, что список санкционных товаров расширился, - объясняет Синкконен, - но в то же время, было немало случаев, когда причиной являлось вовсе не незнание, а систематическое и намеренное нарушение правил”.

Примерно в 40 случаях таможня пришла к выводу, что нет необходимости передавать дело в предварительное следствие. Например, если перевозка того или иного товара началась до момента введения санкций. Соответственно, данное действие нельзя назвать умышленным нарушением закона.

ЕС ввёл санкции в отношении России и Белоруссии из-за войны. Задача таможни - контролировать соблюдение эмбарго на финских границах.

Статья впервые опубликована 6.7.2022.

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