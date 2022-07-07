Финские призывники готовы защищать родину, но верят, что войны не будет

Война в Украине беспокоит финских новобранцев. Агрессивные действия России не поколебали готовность юных финнов защищать свою страну. Скорее, наоборот.

На этой неделе в Сантахамину прибыло 760 новобранцев. Фото: Кари Пуллинен

Военные действия в Украине не оказывают никакого влияния на обучение финских призывников, утверждает представитель гвардейского егерьского полка Лотта Лааксонен.

На этой неделе новобранцы летнего призыва приступили к службе на острове Сантахамина (до 1917 года он носил имя Лагерный), что находится в паре километров к юго-востоку от Суоменлинны. С пристани вглубь острова впервые промаршировали 760 будущих солдат.

“Принцип отбора призывников не изменился. Точно так же никаких изменений не произошло в методах их обучения и военной подготовки, - объясняет Лааксонен, - непосредственной угрозы для Финляндии нет. В соседних к нашей стране районах тоже спокойно”.

Единственной заметной переменой, по мнению представителя егерей, стало увеличение количества совместных учений с западными партнёрами. Международное сотрудничество в военной сфере возвращается на докоронавирусный уровень.

Эта группа новобранцев - первая с момента российского вторжения в Украину. Впрочем, большинство призывников утверждают, что война не оказала серьёзного влияния на их отношение к службе.

Украинская война не заставила Амну Аль-Рахаль сомневаться в своём решение пройти добровольную военную службу. Фото: Кари Пуллинен

“Конечно, я думала о ситуации в Украине и на то, как она может сказаться на моей службе, но это не заставило меня сомневаться в необходимости её прохождения”, - рассказывает Амна Аль-Рахаль. Она пришла в армию добровольцем.

Тапио Хирвонен уверен, что война не окажет влияния на его службу. Фото: Кари Пуллинен

Такого же мнения придерживается и житель Хельсинки Тапио Хирвонен:

“Уверен, что война в Украине не может оказать на мою ситуацию никакого влияния. Но, конечно, я буду защищать Финляндию если это потребуется”.

Создаётся впечатление, что эти молодые люди не считают Россию прямой угрозой безопасности их страны. Хотя своего восточного соседа они называют тревожным и непредсказуемым. В целом же, события в Украине, похоже, не отпугнули юных финнов от армейской службы, а наоборот, повысили их мотивацию.

“Конечно, из-за войны наше желание защищать свою страну заметно выросло, - признаёт уроженка Хельсинки Пихла Исо-Ойя, - если бы здесь началась война, я бы обязательно пошла защищать Финляндию”.

Война лишь усилила желание Пихлы Исо-Ойя защищать свою страну. Фото: Кари Пуллинен

Весной оборонительная политика Финляндии сделала исторический поворот - Суоми решила вступить в НАТО. Среди этих новобранцев данный вопрос не вызвал серьёзного обсуждения, однако в целом решение правительства подать заявку на членство в Альянсе, молодёжь поддерживает.

“Разумеется, это очень хорошо, - уверен 19-летний Эмиль Экхольм, - например, совсем недавно здесь тренировались американские военные, а у них наверняка можно много чему научиться”.

Прибывший в Сантахамину Эмиль Экхольм считает вступление Финляндии в НАТО правильным шагом. Фото: Кари Пуллинен

Часть призывников надеется, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО всё-таки не ухудшит отношения между Россией и странами Запада, и эскалации конфликта удастся избежать.

Конечно, прибывшие в Сантахамину новобранцы волновались относительно своего будущего и того, что ждёт их за воротами воинской части. Однако общий настрой был несомненно позитивным.

Аксели Бротерус, как и многие другие, конечно, немного волнуется. Фото: Кари Пуллинен

“Обстановка немного напрягает, да и мама, конечно, волнуется, но в целом всё идёт в пложительном ключе”, - делится своими эмоциями 20-летний житель Хельсинки Алекси Бротерус.

Переехавший из России Иван Ермак не верит, что между двумя странами может разгореться военный конфликт. Фото: Кари Пуллинен

Среди новобранцев оказался и Иван Ермак, который девять лет назад переехал в Финляндию из Москвы.

“Попасть на службу очень приятно, - говорит он, - в настоящее время я гражданин Финляндии, а следовательно, должен служить в финской армии”.

Иван надеется, что отношения между его старой и новой родиной останутся мирными. Он говорит, что не верит в возможность военного конфликта.

Статья впервые опубликована 4.7.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.