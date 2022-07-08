В четверг поздно вечером CNN опубликовала видеоинтервью с президентом Финляндии Саули Ниинистё, в котором он поделился мнением о ситуации в Украине и рассказал о своих отношениях с Владимиром Путиным.

Разговор президента Финляндии Саули Ниинистё и известной журналистки Кристиан Аманпур, разумеется, строился вокруг нынешней войны в Украине.

“Это достаточно трудная ситуация, поскольку очевидно, что Украина Зеленского не сдаётся. Они сражаются. С другой стороны, будет очень сложно выгнать россиян с тех территорий, которые они уже завоевали”.

Возможным решением проблемы могли бы стать прямые переговоры между Украиной и Россией. Владимир Зеленский просил об этом неоднократно, однако Владимир Путин не согласен вести переговоры тет-а-тет. По мнению президента Финляндии, Зеленский должен решить когда наступит подходящее время.

Кстати, в интервью CNN Саули Ниинистё рассказал, что Зеленский попросил его довести информацию о стремлении к переговорам до Путина. Более того, сообщил, что данная просьба уже выполнена.

Кристиан Аманпур спросила Саули Ниинистё и про его личные отношения с Путиным. Говорят, что они были достаточно близкими и хорошими. Охладились ли они в последнее время? Часто ли разговаривают президенты двух соседствующих стран?

На это Ниинистё ответил, что в последний раз общался с российским лидером около шести недель назад, когда сообщал ему, что Финлядния намерена подать заявку на членство в НАТО. Причиной этого разговора стало стремление делать всё открыто, а не “пробираться” в Альянс окольными тропами. “Его [Путина] реакция была простой: вы совершаете ошибку. Лично я с этим не согласен.”

Самую свежую новость европейской политики – отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона – Ниинистё прокомментировал так:

“Я оздачен. Это стало новостью для всех”. Впрочем, беспокойства относительно дальнейшего развития отношений между Лондоном и Хельсинки президент Суоми не испытывает.

Статья впервые опубликована 8.7.2022.

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