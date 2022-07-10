Повесть Николая Гоголя о событиях XVII века “Тарас Бульба” стала яблоком раздора между русскими и украинцами едва ли не с момента её первой публикации в 1835 году. В 1842-м вышла вторая редакция произведения. В ней автор удалил из текста все “украинизмы”, сделав повесть более “про-российской”. Теперь даже Гоголь используется Россией в виде оружия пропаганды.

Николай Гоголь родился в Украине, а прославился в России. В его произведениях есть национальные черты обоих народов. Фото: Киммо Таскинен

“Хочется мне перед боем сказать вам - что такое есть наше товарищество. Бывали и в других землях товарищи. Но таких, как в русской земле... Таких не было товарищей”, - говорит уже не молодой командир, - так любить, как русская душа <…> так любить никто не может”.

Суровые воины - казаки - внимательно слушают своего предводителя. Дальше речь идёт о том зле, которое пустило корни на родной земле. Из-за которого люди “перенимают чёрт знает какие басурманские обычаи”, “гнушаются языком своим” и даже друг с другом не хотят на нём разговаривать.

Враг приближается... Предводитель заканчивает свою речь так: “Пусть они знают все - что такое в русской земле товарищество... Огонь!”

Начинается бой, звучит героическая музыка.

Это - первая сцена российского художественного исторического фильма “Тарас Бульба”, вышедшего на экраны в апреле 2009 года. Действия разворачиваются в XVII веке, сюжет строится вокруг борьбы главного героя и русских казаков с польскими захватчиками.

2) Богдан Ступка в роли Тараса Бульбы в одноимённом российском фильме 2009 года. Фото: Central Partnership

Фильм Владимира Бортко стал событием в российской киноиндустрии. Во время премьеры вокруг кинотеатра “Октябрь” гарцевали всадники в казацкой форме, а зрители выходили из зала со слезами на глазах. Высокобюджетная картина финансировалась Министерством культуры России. Пример успешной работы путинской пропаганды: “Тарас Бульба” стал в стране настоящим хитом.

Главный герой Тарас Бульба - украинец. Командует он запорожскими казаками или просто запорожцами. Николай Гоголь - тоже украинец. Он родился в Полтавской губернии, а незадолго до своего 20-летия переехал в Санкт-Петербург. В своих ранних произведениях Николай Васильевич регулярно брал за основу украинские народные сказки, из них вырос и Тарас Бульба.

У съёмок фильма 2009 года была вполне конкретная цель.

Отношения между странами уже были очень напряжёнными. Украина начала добиваться вступления в НАТО в 2008-м, а осенью того же года поддержала Грузию в её войне против России.

Как раз в 2008-м и снимался “Тарас Бульба”. Во время премьеры кинорежиссёр Владимир Бортко прямо сказал, что государственный телеканал “Россия” поручил ему снять этот фильм, так как “конфликт с Киевом сделал его политически важным”. В общем, задачей картины было показать, что Россия и Украина - это единое целое. “Как две капли ртути” - выразился Бортко в интервью NY Times.

“Когда две капли ртути находятся рядом - они объединяются. Точно так же объединены и два наших народа”.

Об этом же говорил после премьеры и Владимир Жириновский на российском ТВ: “Каждый, кто посмотрит этот фильм, поймёт, что Россия и Украина - это один народ. И враг у нас один - это Запад”.

“Тарас Бульба” шёл в прокате и в Украине. Кремль, несомненно, надеялся, что он усилит про-российские настроения в соседней стране. Этот факт не остался незамеченным украинскими СМИ.

“Фильм напоминает пропагандистские листовки Путина”, - написал известный кинокритик Владимир Войтенко.

В 2009 году NY Times назвала ситуацию “культурной войной”.

Через пять лет после этого Россия при поддержке сепаратистов оккупировала Крым, а ещё через 13 - в феврале 2022-го - началась настоящая война. Незадолго до вторжения Владимир Путин опубликовал длинную статью “об историческом единстве русских и украинцев”, а затем - в своей речи, ставшей по сути объявлением войны - повторил те же тезисы в более агрессивной форме, а также обвинил нынешние украинские власти в нацизме и пособничестве Западу.

Николай (по-украински Микола) Гоголь (1809-1852). Фото: Архив Sanoma

То, что даже Николай Гоголь и Тарас Бульба стали частью воинственной пропаганды - для России вполне естественно. “Тарас Бульба” - отнюдь не самое знаменитое произведение Николая Васильевича, зато в России его знают абсолютно все. Десятилетиями оно входило в школьную программу.

Две редакции повести, о различиях между которыми мы писали в самом начале, уже давно являются предметом спора между Россией и Украиной. В версии 1842 года казаки умирают, прославляя “навеки православную Россию”. В конце Бульбу ловят поляки и сжигают живьём. Но перед смертью главный герой успевает напророчествовать: да появится на Руси новый царь, “и не будет в мире силы, которая не склонится перед ним!”. В первом издании Бульба погибает отнюдь не костре, а перед этим обращается к своим товарищам-казакам с призывом продолжать борьбу.

Профессор Томи Хуттунен, изучающий русскую культуру и литературу, рекомендует присмотреться к тому, как описывает автор своего главного героя в двух разных версиях повести.

1835 год:

“Это был один из тех характеров, которые могли только возникнуть в грубый XV век, и притом на полукочующем Востоке Европы, во время правого и неправого понятия о землях, сделавшихся каким-то спорным, нерешенным владением, к каким принадлежала тогда Украина. Вечная необходимость Пограничной защиты против трех разнохарактерных наций -- всё это придавало какой-то вольный, широкий размер подвигам сынов ее и воспитало упрямство духа".

У Тараса Бульбы три главных врага - поляки, татары и Москва.

1842 год:

“Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый ХV век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников; <…> Это было, точно, необыкновенное явленье русской силы: его вышибло из народной груди огниво бед”.

Второе издание стало более известным. И именно оно оказывало влияние на умы русских людей в течение следующих сотен лет. На другие языки переводили тоже, в основном, именно его. Например, в Финляндии редакция 1842 года появилась лишь в 2010 году в переводе Ээро Балка.

Хуттунен обращает внимание, что сам Николай Гоголь - как следует из его писем - придерживался мнения, что не стоит делать выводы об авторе, основываясь на текстах его произведений.

“Однако в его текстах, - продолжает профессор, - просматривается сильный украинский патриотизм, который проявляется в акцентах на народную культуру и стремление к свободе. А дальше появляется уже русский патриот Гоголь, который прославляет русскую мифологию. Подчёркиваю: сначала украинский, а впоследствии - русский”.

В 1962 году в США тоже вышел фильм “Тарас Бульба”. Его сюжет не очень чётко следовал тексту Гоголя. Главного героя сыграл Юл Бриннер. Фото: United Artists

Кого же всё-таки в Гоголе было больше? Ответа на этот вопрос, по мнению Томи Хуттунена, не знает никто. Конечно, история русской литературы хотела сделать из него великого исключительно русского писателя.

“У Гоголя было два образа, две национальные идентичности, которые боролись в нём. А может даже и три, ведь польские корни у него тоже были. На мой взгляд, это вообще о Гоголе в целом: он писатель, к которому невозможно прикрепить никакой ярлык. Его пытались отнести к реалистам, но он сам ускользает от этого определения: в его произведениях много абсурда и гротеска. Также не исключено, что второе издание было написано им только для того, чтобы порадовать русские литературные круги и сделать повесть популярной”.

Хуттунен напоминает, что в произведениях Николая Гоголя скрывается и критика в отношении России. Знаменитое описание “Птицы-тройки”, олицетворяющей Россию в поэме “Мёртвые души”, содержит отнюдь не комплиментарные образы.

“А в “Тарасе Бульбе”, можно уловить патриотические речи, но проигнорировать, например, очевидный антисемитизм, который тоже присутсвует в тексте, - рассуждает финский учёный, - Или имя главного героя - “Тарас Картошка”. Или тот факт, что весит он, если верить описанию, более 300 килограммов”.

Хуттунен уверен, что Николай Гоголь стал классиком мировой литературы во многом именно из-за того, что он всегда вырывается за рамки привычных норм и свободен от любых догматических взглядов. Но есть и обратная сторона: эта двусмысленность позволяет с лёгкостью использовать произведения Гоголя в любых целях. В том числе, для пропаганды.

В 2009 году режиссёр и автор сценария фильма “Тарас Бульба” Владимир Бортко заявил, что несмотря на всю политическую подоплёку, он просто “экранизировал Гоголя и не придумал за него ни одной фразы”. Однако внимательный зритель заметит, что зверства казаков и Бульбы в картине не отражены, да и образ главного героя очевидно создан с учётом пожеланий нынешнего поколения; что-то вроде “Храброго сердца” в российском варианте.

Сегодня Бортко яростно защищает “спецоперацию”. Когда в апреле Украина потопила крейсер “Москва”, режиссёр в эфире российского телевидения призвал в отместку начать бомбить Киев (Российские пропагандисты устроили истерику из-за крейсера "Москва" и назвали его уничтожение "поводом" для войны.

Не забыт и фильм Владимира Бортко. В отсутствии голливудских новинок он снова появился в российском прокате в апреле этого года.

Статья впервые опубликована 4.6.2022.

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