В Савонлинне в самом разгаре – знаменитый оперный фестиваль. Он будет продолжаться весь июль. На сцене выступает и украинский баритон Андрей Кумач. Его семья долгое время была в захваченном Херсоне. HS поговорил с певцом о его жизни и международном положении.

Белая полоса наконец сменила чёрную в жизни Андрея Кумача и его семьи. Фото: Юха Метсо

В 2019 году Андрей Кумач стал победителем престижного конкурса BBC Cardiff singer “Певец года”. В нынешнем июле он выступает сразу на двух площадках Финляндии – в Савонлинне и на фестивале “Ночь органа и арии” в Эспоо.

Сил должно хватить. По сравнению с тем, что пришлось пережить совсем недавно его семье – это ерунда.

С классической музыкой Андрей познакомился ещё в детстве, благодаря церковному хору:

“Я пел в нём 10 лет, но не думал, что музыка станет моей профессией”.

После свадьбы жена настояла на том, чтобы он поступил в Киевскую консерваторию. Ведь у Андрея, по её мнению, были прекрасные вокальные данные для оперы.

“Пришлось долго изучать теорию и заниматься сутками напролёт, но мне удалось поступить”.

А вот после окончания консерватории с трудойстройством возникли сложности.

“Я завалил прослушивания, но жить-то было на что-то надо. Поэтому я работал в Польше на мебельной фабрике и на заводе по производству холодильников”.

В 2016 году Кумача отобрали в молодёжную оперную программу Большого театра в Москве. Андрей долго раздумывал: Россия уже аннексировала Крым и отношения между странами были сложными.

“Я даже не был уверен, что меня пустят в Россию, - вспоминает Кумач, - однако в музыкальных кругах в те времена мы ещё не смотрели друг на друга исподлобья. По программе обмена я также обучался полгода в академии Ла Скала в Милане”.

Дело пошло: Андрей Кумач дебютировал в Барселоне, Ницце и на Тенерифе. До начала пандемии были ещё победа в Кардиффе, приглашения из Савонлинны и доброжелательные отзывы строгих британских критиков.

Потом всё остановилось. Впрочем, у локдауна были и положительные стороны - семья могла наконец побыть вместе с детьми дома, в родном Херсоне.

В конце прошлого года гастрольная жизнь возобновилась, поэтому 24 февраля 2022 года Андрей Кумач был за границей. Россия быстро захватила Херсон, и его жена вместе с маленькими детьми осталась там.

“Мир сошёл с ума”, - говорит Андрей. Или, по крайней мере, Россия.

“В студенческие годы у меня было много друзей из России, но сейчас лишь трое или четверо из них удосужились хотя бы спросить - как у нас дела. А некоторые и вовсе хвалили Владимира Путина, называли его великим человеком, хотя именно он подверг опасности мою семью”.

Херсонцы сразу дали понять, что не рады оккупантам, но получили отпор.

“В магазинах стали заканчиваться продукты, и жители соседних деревень отправились в город продавать картофель и остальное”, - рассказывает Андрей.

По его подсчётам, примерно половина жителей Херсона уехали. Это было достаточно опасно, так как российские войска порой стреляют даже по гражданским машинам.

“Через 47 дней после начала войны мы решили, что жена всё-таки тоже должна попытаться уехать. Бензин у нас был и в конце концов ей удалось вырваться оттуда и приехать вместе с детьми в Польшу”.

В Кардиффе хотели помочь победителю и его семье. “Сейчас мы живём там. В Савонлинну они не поехали, потому что дети изучают сейчас в школе английский язык”.

Андрей Кумач исполняет арию Тореадора во время репетиции в Савонлинне. Фото: Валттери Хирвонен

Сейчас мир для Андрея Кумача снова открывается. Как он и предполагал в 2019 году:

“После Савонлинны и Эспоо я лечу в Хьюстон, играть роль Жоржа Жермона в опере “Травиата”. В Сиднее меня ждёт Дон Жуан, а в Чикаго, как и здесь, снова буду выступать в качестве Эскамильо в “Кармене”.

Как ни странно, но часть запланированных выступлений опять отменяется: по какой-то причине русские оперы резко вышли из моды.

“Не стал бы говорить, что нужно запрещать всю русскую музыку, - говорит Кумач, - Мы, украинцы, должны показывать свою культуру”.

Поэтому в Эспоо Кумач исполнял песни Миколы Лисенко, Юлия Мейтуса и других украинских композиторов. Многие из них сочиняли произведения, повествующие о стремлении к свободе и независимости. Этими чаяниями полны и многие народные украинские песни.

Не могли мы не задать Андрею Кумачу и ещё один непростой вопрос - следует ли распространять санкции и на российских артистов?

“Если они поддерживают убийства, то, по крайней мере, я точно не хочу с ними выступать. Раньше в войнах между собой обычно сражались всё-таки армии. Сейчас действия России - это, скорее, терроризм. Ведь они постоянно бомбят мирных жителей”.

Кумач напоминает, что призвание артиста - нести зрителю со сцены нечто светлое и хорошее.

“А может ли это делать человек, который поддерживает убийства и террор?”

Статья впервые опубликована 4.7.2022.

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