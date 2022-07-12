Если Украина найдёт достаточное количество подготовленных резервистов, то теоретически сможет вернуть захваченную Херсонскую область. Однако для России этот регион представляет даже большую ценность, чем Донбасс - считает доцент военных наук Илмари Каихко.

Президент Украины Владимир Зеленский приказал вооружённым силам вернуть прибрежные районы, оккупированные Россией.

Об этом в интервью британской газете The Times сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, в их распоряжении есть около 1 миллиона человек для осуществления наступления. Это около 700 000 военных плюс нацгвардия, пограничники и полицейские.

В воскресенье вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсонщины срочно покинуть регион, поскольку ВСУ вскоре начнёт атаку.

Уже в понедельник в Киеве заявили об освобождении села Ивановка в Херсонской области. В соцсетях военных появились изображения уничтоженной техники с символами Z.

Однако есть ли у Украины ресурсы, чтобы вернуть себе потерянный юг страны?

“Я не уверен. Нет никаких предпосылок для того, чтобы Украина действительно могла это сделать”, - оценивает ситуацию эксперт Илмари Каихко, доцент военных наук Института обороны Швеции, ветеран вооружённых сил Финляндии.

Он напоминает, что о контрнаступлении Украины говорят с начала июня, однако никаких его признаков до сих пор не видно.

“Первая проблема - это резервисты, - продолжает Каихко, - Зеленский говорит о миллионе человек, но это не значит миллион обученных человек”.

Эксперт также ссылается на теорию военной науки, согласно которой для эффективного контрнаступления необходимо иметь, как минимум, трёхкратное превосходство над противником.

Илмари Каихко, доцент военных наук Института обороны Швеции, ветеран вооружённых сил Финляндии. Фото: Киммо Ряйсянен

Илмари Каихко допускает, что при наличии достаточных резервов Украина имеет теоретическую возможность вернуть себе контроль над Херсоном и заставить Россию перебросить войска с Донбасса на юг.

Одним из последних военных успехов Украины принято считать освобождение с помощью западного вооружения острова Змеиный. Российские войска покинули остров в самом конце июня.

Это превосходный пример того, как поставки иностранного оружия принесли конкретную пользу, однако неизвестно - как именно распределено это оружие между востоком и западом страны. Большая его часть, скорее всего, ушла на восточный фронт, где давно идут самые тяжёлые бои.

Ещё одной проблемой украинской армии, по мнению финского специалиста, является использование самых квалифицированных частей в окопной войне:

“Пары недель обучения достаточно для того, чтобы вести такую войну. Что Украина и сделала уже на востоке. Нападение же требует чёткой координации, хорошего взаимопонимания между подразделеняими и гораздо более серьёзного обучения”.

Результаты ракетного удара по Николаеву. 29 июня 2022 года. Фото: Юлия Акимова / REUTERS

Возвращение юга имеет для Украины не только стратегическое, но и экономическое значение.

Большие прибрежные города, промышленность, сельское хозяйство и порты даже важнее, чем Донбасс, - считает Каихко.

“Украина может потерять Донбасс, но если она потеряет юг, то ей будет очень сложно выжить с экономической точки зрения. Совершенно очевидно, что контролируя юг, Россия пытается сейчас задушить Украину”.

По мнению Каихко, Россия использовала Донбасс лишь как повод для войны. Для неё южные регионы Украины тоже значительно важнее и полезнее, чем разрушенные боями Донецк и Луганск. Например, Крым снабжается водой именно через Херсонскую область.

Военные эксперты ранее уже обратили внимание, что российские войска на Донбассе “поставлены на оперативную паузу”.

На прошлой неделе это подтвердило даже Министерство обороны РФ, которое сообщило, что войска получили отдых. Впрочем, Владимир Зеленский опроверг сообщения о том, что интенсивность боевых действий снизилась.

“34 российских авиаудара за последние сутки - это ответ тем, кто придумал эту “паузу”, - заявил президент в своём традиционном видеообращении поздним вечером в воскресенье.

В июне Владимир Зеленский посетил Николаев. Россия бомбила город, но не смогла его захватить. Фото: Юлия Акимова / Канцелярия президента Украины

Однако Илмари Каихко всё же допускает, что россияне действительно начали “задыхаться от переизбытка кислорода”. Он обращает внимание, что на прошлой неделе впервые за всю войну был день, когда Россия не сообщила о новых территориальных завоеваниях.

Также министерство обороны Великобритании в своём отчёте в понедельник зафиксировало, что за минувший день ни одна из сторон не захватила ни одного населённого пункта. По мнению британских экспертов, российским войскам не хватило предоставленной им передышки.

Каихко считает, что отсутствие резервов может стать проблемой и для России, чья армия была измотана в тяжёлых боях под Северодонецком и Лисичанском. Поэтому сейчас, по его мнению, русским не стоит продолжать атаки.

Даже если у них была бы такая возможность: “надо посмотреть на войска, дать им возможность отдохнуть и сформировать новые боевые единицы”.

Украина по-прежнему остаётся более слабой стороной в этом конфликте, поэтому сейчас ей необходимо продемонстрировать более эффективные способы ведения боевых действий, - считает Илмари Каихко.

“На стратегическом уровне основная проблема Украины в том, что Россия заставила её в этой войне играть по своим правилам. Поэтому попытки контратаковать на юге – это чертовски умное решение. Там у России сосредоточены более слабые войска и теперь ей придётся на это реагировать.”

Статья впервые опубликована 11.7.2022.

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