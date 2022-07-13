Объём помощи украинским беженцам в Финляндии уменьшился, - говорит руководитель хельсинского центра Элизабет Харьюнпяя.

Украинские беженцы в поисках работы во время мероприятия, организованного региональным отделением Министерства экономического развития и занятости Финляндии. Хельсинки. 3 июня 2022 года. Фото: Сеппо Самули / LEHTIKUVA

По пустынным во время летних каникул улицам Хельсинки множество людей регулярно направляются в центр помощи украинским беженцам в Валлиле.

Уехавшие от войны приходят посмотреть на разложенную на столах одежду или же в поисках еды и предметов первой необходимости. Получают здесь поддержку и те, кто ищет работу или жильё; можно проконсультироваться и по вопросам прохождения всех государственных бюрократических процедур.

Каждую неделю центр помощи беженцам из Украины посещают почти 600 человек, рассказывает основатель и руководитель этой организации Элизабет Харьюнпяя.

“Больше всего нужны продукты и средства гигиены. Они постоянно заканчиваются, - говорит она, - Важно заботиться о простых повседневных потребностях людей, чтобы они могли сосредоточиться на более серьёзных вещах: поисках работы или жилья”.

Основатель и руководитель центра помощи беженцам Элизаберт Харьюнпяя. На заднем плане - полученная в качестве пожертвований одежда. Её может забрать любой нуждающийся. Фото: Саара Пелтола / LEHTIKUVA

Харьюнпяя отмечает, что в последнее время пожертвований стало меньше. Она не знает - связано ли это с тем, что желания помогать стало меньше или же просто с летними каникулами:

“С начала лета объём помощи стал сокращаться. Война уже не вызывает столько интереса. Да и в новостях уже реже говорят про Украину”.

В Финляндии сейчас находится не менее 31 500 беженцев из Украины. Их главные трудности связаны с поиском жилья и работы.

Подсчитать точное количество украинцев не представляется возможным: они имеют право на безвизовое передвижение по Европе, поэтому далеко не все прибывающие в Финляндию регистрируются.

Также отсутствуют официальные данные об их трудоустройстве.

Однако по мнению Харьюнпяя, лишь малая часть приехавших в Суоми беженцев смогла найти работу. Для многих большой проблемой остаются детские сады. Большим препятствием является и отсутствие языковых навыков. Тем, кто знает хотя бы английский, найти работу, разумеется, легче.

Как сообщает министерство экономического развития и занятости Финляндии, к настоящему моменту чуть больше 800 компаний сообщили ведомству о готовности принять на работу украинцев. Большая часть из них - это фирмы сельскохозяйственного сектора, а также компании, занимающиеся недвижимостью и ландшафтным дизайном.

Однако некоторые украинцы уже решили покинуть Финляндию и вернуться домой или же отправиться в другие страны.

“Некоторые просто в панике, - делится впечатлениями руководитель центра помощи, - им сложно действовать поступательно. Когда они поймут, что необходимо просто набраться терпения и делать шаг за шагом, им будет проще остаться здесь”.

Часть беженцев вернулась в Украину из-за изменившейся ситуации или же по причинам личного или рабочего характера. Миграционная служба Финляндии не фиксирует точные причины отъезда, сообщила старший инспектор приёмной Мария Кунелиус.

“Значительное количество украинцев уезжает из Финляндии вскоре после прибытия, однако некоторые из них просто посещают родную страну или другие страны Европы, а затем возвращаются сюда. Точных данных о выезжающих нет. Люди имеют право путешествовать. К тому же, многие находились в Финляндии без визы, поэтому не были зарегистрированы”, - объясняет Кунелиус.

Из Украины по-прежнему прибывают, в основном, женщины и дети. Также много пожилых людей. Но 80% - это всё же женщины и дети.

По оценке Марии Кунелиус, поначалу вопросы размещения большинство беженцев решали самостоятельно. Однако со временем некоторые переехали от друзей и родственников в приёмные центры.

“Сейчас более 60% живут самостоятельно за пределами центра. Раньше таких было свыше 70%. Некоторые по тем или иным причинам решили перебраться в центры”, - рассказывает старший инспектор Миграционной службы.

“Одной из причин может быть, например, ситуация когда жильё было предоставлено волонтёрами сразу по прибытии в страну, но длительного размещения оно не предполагало”.

Не исключено также, что в частном секторе сложно организовать тот уровень помощи и поддержки, которые могут требоваться беженцам, - размышляет Кунелиус.

“Среди приехавших немало трамированных и измученных людей, - продолжает она, - в центрах приёма всевозможные службы находятся, конечно, ближе”.

Лица в поисках убежища могут также подать заявление на получение пособия. Оно чуть ниже прожиточного минимума и предоставляется единовременно – на срок от 1 до 3 месяцев - в зависимости от конкретной ситуации заявителя. Сумма на семью зависит от размеров семьи.

По оценке Кунелиус, мать с двумя несовершеннолетними детьми, у которой нет доходов и имущества, может рассчитывать в среднем на 736 евро в месяц. У тех, кто живёт в центре размещения беженцев, пособие ниже.

Статья впервые опубликована 9.7.2022.

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