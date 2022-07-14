Ещё одна “методичка” от российских властей: следить за украинскими беженцами и доносить в полицию если те будут “дискредитировать” российскую армию.

Беженцы из Мариуполя в селе Безыменное Донецкой области в начале мая. Отсюда их вывозили в Россию. Фото: Александр Ермошенко / REUTERS

Российские власти проинструктировали отвественных исполнителей - какой линии поведения необходимо придерживаться в работе с украинскими беженцами для предотвращения “экстремизма и терроризма”.

Соответствующие рекомендации сформулировало Федеральное агентство по делам национальностей. Помимо поддержки украинских беженцев, властям вменяется необходимость информировать об их “экстремистских” взглядах, а также организовывать для детей беженцев внеклассные мероприятия “в целях формирования исторически достоверного представления об истории Великой Отечественной войны и недопущения её искажения”.

Информация была опубликовала на прошлой неделе в телеграм-канале петербургской активистки Аси Колсановой.

“Мне в руки попал очень страшный документ, - написала она, - федеральная методичка по профилактической работе с “беженцами Украины и Донбасса”.

Вслед за этим на рекомендации обратили внимание такие российские оппозиционные сетевые СМИ, как “Ротонда”, “Бумага” и “Север.Реалии”. А журналисты “Ротонды” нашли аналогичный документ на официальном сайте правительства Курской области.

HS не может независимо подтвердить подлинность данных методичек, однако все вышеназванные медиа являются авторитетными средствами массовой информации. Кроме того, наш собственный источник в России сообщил, что всё это выглядит крайне правдоподобно.

Документ, в частности, предписывает властям вести еженедельный мониторинг численности беженцев, фиксировать их род деятельности и места проживания. Рекомендуется также создать единый реестр беженцев и следить за их “межнациональными” отношениями.

Помимо этого, в обязанности местных властей входит распространение в СМИ и соцсетях наглядной и убедительной информации о “националистической и террористической сущности украинских радикальных структур”; объяснение причин “специальной военной операции” по “демилитаризации” и “денацификации” Украины.

Всю эту информацию, в первую очередь, должны содержать сайты, которые посвящены работе с украинскими беженцами. А центры их размещения необходимо снабдить российскими государственными символами. Необходимо также следить, чтобы в центрах не возникала русофобия и другие крайности.

Если же среди приехавших окажутся распространители “фейков” о российской армии - о таких необходимо незамедлительно докладывать в спецслужбы.

Отдельная роль отводится в документе православным священникам, которых рекомендуется активно задействовать “для продвижения идеи общности духовных ценностей украинцев и русских”.

Опубликованные скрины – это копия документа, направленного комитетом по образованию Санкт-Петербурга в администрации районов города. Дата: 29.06.2022.

Они подписаны руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым и заместителем председателя петербургского комитета по образованию Алексеем Финагиным. В послужном листе Баринова значится служба в ФСБ и учёба в Академии данной службы (окончил с отличием).

В общей сложности в документе 3 страницы и 14 пунктов с рекомендациями.

Основная часть украинских беженцев в России - это жители Мариуполя, который был осаждён и разрушен ещё весной. Многие поехали в Россию добровольно, однако Украина утверждает, что некоторые были вывезены насильно. Владимир Зеленский даже обвинял противников в краже украинских детей.

Статья впервые опубликована 8.7.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.