Ещё в детстве Паула Лехтомяки узнала – что значит настоящее русское гостеприимство. Это было во времена Советского Союза, в Костомукше. Вторжение в Украину стало для неё шоком. И нет никаких надежд, что былые отношения с соседями восстановятся.

Первые воспоминания о восточных соседях – абсолютно будничные. Дом в районе Кухмо, в котором выросла Паула Лехтомяки, находился всего в шести километрах от погранперехода Вартиус.

“Рядом с нашей лыжнёй повсюду были знаки: “Стоп! Пограничная зона”, - вспоминает Лехтомяки.

В 1980-е, пока росла Паула, по ту сторону границы построили город Костомукшу и заводы. На строительстве были задействованы десятки финнов. Первый раз Паула побывала в Костомукше в 9 лет:

“Так я впервые увидела Советский Союз. Пограничный контроль был достаточно волнительным и пугающим делом”.

Кухмо и Костомукша стали городами-побратимами. Для школьников было организовано несколько поездок, в которых больше всего Пауле запомнилось гостеприимство советских семей:

“Нас всегда угощали кучей сладостей. Для школьников и простых людей всё это стало очень позитивным опытом.”

” “Я никогда не могла бы поверить, что Россия возьмётся за такое. Это было полной неожиданностью и, возможно, именно поэтому стало таким страшным потрясением.”

В средней школе Лехтомяки стала изучать русский язык, а в середине 90-х, будучи студентом школы экономики университета Турку, поехала по обмену учиться в Санкт-Петербург.

Её искренне интересовал “воодушевляющий, но сложный” русский язык. Потребовалось также изучать культуру и искусство.

“В те времена Россия казалась экзотикой. Ну, то есть она рядом, но вместе с тем, это очень очень другая страна, другая культура... В те годы это выглядело привлекательным во многих отношениях”.

Детский и юношеский интерес к восточному соседу повлиял на карьеру.

“Как всегда, одно вытекает из другого”, - объясняет Лехтомяки.

В зависимости от позиции и задач, которыми она занималась, менялась и её точка зрения на Россию.

“Как только наступили нынешние времена – никаких отношений больше нет”.

Лехтомяки говорит, что долго сомневалась - соглашаться ли на это интервью? Фото: Якоб Кроуфорд

Когда 24 февраля Россия начала широкомасштабную войну, одна эмоция накатывала за другой:

“Я никогда не могла бы поверить, что Россия возьмётся за такое. Это было полной неожиданностью и, возможно, именно поэтому стало таким страшным потрясением.”

После первого шока наступила ужасная горечь. Из-за войны и судеб простых людей. А вместе с ними пришло и чудовищное разочарование. Ведь уже около 40 лет Паула Лехтомяки так или иначе занималась развитием отношений с восточным соседом, какое-то время занимала должность генерального секретаря Совета министров Северных стран.

“Десятилетиями я выстраивала эти отношения, будучи уверенной в том, что они могут развиваться в позитивном ключе. Выходит, это была бесполезная работа”.

После начала войны Запад предпринял беспрецедентные шаги по разрыву отношений с Россией - и в политике, и в экономике. Сейчас многие критики говорят, что намерения Владимира Путина можно было распознать значительно раньше: после аннексии Крыма уж наверняка.

Лехтомяки не хочет использовать известную пословицу про то, что легко быть умным задним числом. Однако она подчёркивает, что в мире, который сложился после 24 февраля, легко ошибиться, оценивая события прошлого:

“До этой весны сотрудничество и диалог были нашей основной и долгосрочной линией. Такой же политики придерживалось и руководство нашего государства. Давайте держать каналы открытыми, обсуждать и сотрудничать по практическим вопросам – таков был наш посыл. Мы всегда стремились понять – что думает другая сторона”.

Беседа становится всё более эмоциональной. Паула Лехтомяки говорит, что согласилась на это интервью об её отношениях с Россией после долгих размышлений.

“Когда вы смотрите назад, то всегда нужно задавать себе вопрос: а могли ли мы иметь лучшее представление о том, каким будет дух этих взаимоотношений в долгосрочной перспективе?”

” ”Эта война – страшное бедствие для Украины. Но и для России тоже.”

События и решения прошлого нужно оценивать, но без навешивания ярлыков:

“Я бы сама очень хотела, чтобы каждый из нас способствовал созданию конструктивного двустороннего диалога”.

Этой весной у Лехтомяки было достаточно времени подумать о тех эпизодах, в которых возможно стоило дейстовать иначе. Может быть, ещё во времена чеченских войн конца 90-х можно было осознать, что Россия готова на полномасштабные военные действия?

А с другой стороны, какие были альтернативы?

“Если бы даже 20 лет назад мы всё понимали – какие выводы мы могли бы тогда сделать? Трудно отталкиваться от того, что перспективы диалога и сотрудничества изначально обречены на провал. Для меня такой подход тоже неприемлем.”

В 2000-х годах Паула Лехтомяки способствовала развитию отношений между странами, будучи министром внешней торговли и развития с 2003 по 2007 годы.

“В эти годы интерес к торговле с Россией был огромным, - вспоминает бывший министр, - это было очень позитивное время, многое было вложено в продвижение экспорта. Не помню, чтобы это вызывало какую-либо серьёзную критику”.

Примерно в то же время Паула Лехтомяки познакомилась с Владимиром Путиным. Это нормальная практика для министра Финляндии. Отношения между странами развивались как в политической, так и в экономической плоскостях. О том, как и когда её оценка Путина изменилась, Лехтомяки не распространяется:

“Кроме того, что всё это кажется просто непостижимым, мне сказать нечего.”

Риски, связанные с изменением политического курса России, обсуждались в основном применительно к конкретным практическим вопросам: например, строительству газопроводов на территории Европы.

“В нулевые была широко распространена идея, что увеличение взаимной зависимости в сфере экономики может привести Россию к европейскому мышлению и европейским ценностям.”

Лехтомяки поддерживает вступление Финляндии в НАТО. Фото: Якоб Кроуфорд

Помимо работы в министерстве, в 2000-2003 годах Паула Лехтомяки входила в правление общества “Финляндия - Россия”, а в 2014-2015 годах была председателем этой организации. Именно тогда Россия оккупировала Крым.

“Мы осудили аннексию. Но даже тогда мне казалось важным поддерживать связи на культурном и гражданском уровне. Для того общество и было создано”.

По словам Лехтомяки, уже тогда многие члены союза испытывали давление из-за того, что они занимались разивитием отношений с Россией:

“Было важно оказывать им поддержку”.

После захвата Крыма отношения между Россией и Западом резко ухудшились, были введены обоюдные экономические санкции. Финляндия стала ориентироваться на повышение самодостаточности. Снижение энергетической зависимости от восточного соседа стало долгосрочной политикой страны.

У Лехтомяки – благодаря её работе – была уникальная возможность следить за российскими изменениями не “со стороны”. И оптимизма она не испытывала. Даже до начала войны. Хотя сейчас перспективы совсем туманные и мрачные.

“Абсолютно очевидно, что в последние годы Россия совершенно не развивается с точки зрения демократических принципов, индивидуальных свобод, а также в отношении сотрудничества с Западом. Эта война – страшное бедствие для Украины. Но и для России тоже”, - убеждена Лехтомяки.

Уже давно в России продолжается "утечка мозгов”: из страны уезжают наиболее компетентные и образованные специалисты. Например, друзья Паулы из её студенческой группы в Петербурге уже покинули Россию.

” “У всех погибших на этой войне есть близкие. Для них действительно трудно найти какие-либо слова.”

Нынешним руководителям Финляндии экс-министр полностью доверяет:

“Мы не можем изменить своего географического положения. Поэтому основная задача всегда заключалась в том, чтобы найти оптимальные решения, которые лучше всего отвечают интересам Финляндии в различных ситуациях. То же самое делается и сейчас.”

Несколько раз Паула Лехтомяки избиралась в парламент. Решение нынешних депутатов о вступлении в НАТО она поддерживает: “Я бы несомненно тоже проголосовала за подачу заявки. Если и когда возникнут условия для возобновления добрососедских отношений, такие отношения могут быть основаны только на равенстве. Ни одна из сторон не должна опасаться другой”.

Война сказалась и на повседневной жизни Паулы Лехтомяки. Российские проекты Совета министров Северных стран были заморожены, офисы закрыты. Вне работы - такая же ситуация:

“Я стала налаживать контакты с украинцами. Всё это оказалось гораздо ближе, чем я когда-нибудь могла себе представить”.

Паула следит за войной и с точки зрения матери: её старшему сыну скоро в армию.

“У всех погибших на этой войне есть близкие. Для них действительно трудно найти какие-либо слова.”

Осенью Паула Лехтомяки вернётся в Финляндию на постоянную работу. Она возглавит компанию Metsäteollisuus ry. А пока – традиционный летний отпуск в родном приграничном районе Кухмо. Здесь, по её словам, на местах былых сражений всё ещё живёт история Зимней войны.

“Для тех, кто вырос в этих краях - это привычно и не страшно. Из этих мест я вынесла идею о том, что с соседями нужно стремиться дружить, а не враждовать. Вражда - это самый последний шаг.”

Российско-украинская война продолжается уже значительно дольше, чем Советско-финская. В воздухе по-прежнему много неопределённости. По крайней мере, быстрого решения вопросов взаимоотношений Финляндии и России, кажется, нет.

“Я морально готова к тому, что уже не застану то время, когда наступит возможность для конструктивного сотрудничества”, - говорит бывший министр и председатель общества “Финляндия - Россия” Паула Лехтомяки.

Фото: Якоб Кроуфорд

Статья впервые опубликована 10.7.2022.

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