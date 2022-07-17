С людьми “поколения Z” живущим в России приходится сталкиваться практически ежедневно. Откуда они берутся? Что думают? Какие вопросы могут поставить их в тупик?

Туристам в Волгограде предлагают одеться в военную форму времён Второй мировой и прокатиться по городу на старинном ГАЗ-69 с советскими символами и буквой Z. Фото: Кирилл Кудрявцев / AFP

Весной группа “Ногу свело” выпустила песню и клип с таким названием – Поколение Z. Ничего более эмоционального на русском языке я за всю войну не видел. Пересматривал десятки раз. И вам рекомендую.

К сожалению, с людьми “поколения Z” живущим в России приходится сталкиваться практически ежедневно. За эти три с половиной месяца мы изучили их вдоль и поперёк - все их доводы прекрасно известны, и мы знаем что будет сейчас произнесено задолго до того, как они откроют рот.

Я даже попробовал подойти к вопросу с научной точки зрения: вычленить отдельные – наиболее распространённые - виды Z-людей и дать харакетристику каждому из них. Откуда они берутся? Что думают? Какие вопросы могут поставить их в тупик?

Хотя на самом деле это, конечно, никакая не наука – те же эмоции, что и в песне группы “Ногу свело”, только слегка систематизированные.

Итак, ниже – любительская квалификация российских граждан, поддерживающих войну, составленная на основе регулярного общения с представителями данной категории лиц с февраля по июль 2022 года.

Вступление

Прежде, чем приступить к описанию отдельных Z-подвидов необходимо подчеркнуть, что у них много общего.

В частности, все они в большей или меньшей степени являются продуктом российской пропаганды. Их отношение к новостям из Украины тоже в целом одинаковое.

Кременчуг? Чёртовы бандеровцы сами взорвали торговый центр!

Буча? Шикарная мистификация актёра Зеленского!

Роддом Мариуполя? Бойцы “Азова” убили этих несчастных детей.

Часть из них действительно не имеет доступа к независимым СМИ и черпает информацию исключительно из официальных российских источников.

Другие же просто никому не верят. Они говорят:

“На войне врут обе стороны, поэтому почему я должен доверять украинцам, больше чем россиянам? Меня там нет, поэтому я не могу точно знать – с чьей стороны прилетел тот или иной снаряд.”

Однако есть, как минимум, два вопроса общего характера, которые могут сбить с толку практически любого представителя “поколения Z”.

Первый: не думаете ли вы, что раз Россия ввела столь жёсткие ограничения свободы слова, значит, ей есть что скрывать?

Второй: подавляющее большинство из нас никогда не верило в честность и открытость нашего правительства (чего стоят только особняки Медведева и незабвенная “аква-дискотека” Путина), не верило в прозрачность выборов...

Так почему же сейчас мы должны верить этим же людям?

12 июня 2022 года, Москва. Возобновление работы бывшего McDonald's. В очереди наблюдаются представители поколения Z. Фото: Кирилл Кудрявцев / AFP

Защитники Донбасса

Настоящие зомби российской пропаганды! Повторяют все “методички” практически слово в слово.

Впрочем, они готовы признать, что сажать человека в тюрьму за антивоенную позицию – это слишком. Да и некоторые из новых российских законов выходят за все рамки разумного. Однако в данной группе людей преобладает мнение, что всё это – лишь “издержки военного времени”.

Священная причина операции для них незыблема: восемь лет Украина мучала жителей Донбасса, поэтому Россия в конце концов была вынуждена прийти на помощь слабому.

Анна (31 год): “Жалею лишь, что мы не начали это раньше. Хотя понимаю почему. Мы очень долго ждали, что руководители Украины изменят своё поведение. Ждали, увы, зря. У нас не осталось другого выбора. Вот вы разве не остановите хулигана, который нападает на ребёнка на улице?”.

От автора: я, несомненно, постараюсь остановить такого хулигана. Но после этого не пойду к нему в дом, чтобы убивать его детей и насиловать его жену.

Вопрос: Сколько должно погибнуть украинских детей, чтобы вы посчитали донбасских детей отмщёнными? Каков курс? Один украинский ребёнок за одного донбасского? Один к двум? И ещё: для чего нужны бомбардировки Киева, Одессы и Львова?

Борцы с нацизмом

Эти прекрасно знают ответ на последний вопрос. В их устах он превращается в другой - кстати, довольно элегантный - вопрос:

“А зачем советская армия дошла в 1945 году до Берлина, а не остановилась на своих границах?”.

Для них что советский, что российский солдат - это освободитель всего мира от нацистской чумы. Что-то вроде муравья в лесу. Эта группа очень остро чувствует связь поколений и мечтает быть достойной своих героических предков времён Великой Отечественной.

“Чтобы в будущем не было новых войн и жертв, необходимо наказать страну, по улицам которой открыто маршируют с фашистскими флагами и где многие считают Степана Бандеру национальным героем” - вот главный побудительный мотив “Борцов”.

Ирина (44 года), дочь офицера. Говорит очень эмоционально, со слезами на глазах:

“Я знаю, что такое честь офицера в России. Я знаю, что российский солдат никогда не поднимет руку на гражданских. Он освободитель, который несёт мир. Я помню это ещё по чеченским войнам. Тогда наших ребят тоже смешивали с грязью, но они честно исполняли свой долг. Я не могу поверить, что российский солдат может быть преступником”.

Вопрос: Дети Кременчуга, Одессы и других украинских городов, а также новорождённые Мариуполя не могли быть фашистами просто в силу их возраста. Их жизни - это действительно разумная цена за то, чтобы помешать кому-то поднимать нацистские флаги и восхищаться Бандерой?

Машина с российским триколором и литерой Z на улицах Софии в начале июля. В столице Болгарии протестовали против высылки российских дипломатов. Фото: Стоян Ненов / REUTERS

Анти-западники

Отнюдь не новое течение в российской истории и культуре.

Ещё в первой половине XIX века приверженцами литературно-философского движения славянофилов были многие светлые головы Российской Империи. Они выступали за развитие особого русского пути, Запад же, по их мнению, давно впал в ересь и атеизм.

В общем, ничего принципиально нового. Современные славянофилы также уверены в том, что Запад мечтает разрушить Россию. Им искренне жаль украинцев, которые являются лишь инструментом в руках европейских – а особенно американских – политиков. Запад воюет против России руками (и жизнями) украинского народа.

Андрей (49 лет). Он много путешествовал и у него есть дом в Испании.

“Да они всегда нас ненавидели! Я встречался с негативным отношением к русским практически везде, за исключением разве что Сербии. А нынешняя война прекрасно это демонстрирует. Посмотрите - как быстро были введены и реализованы первые санкции! На мой взгляд, это означает что они были подготовлены задолго до спецоперации. А спецоперация – это лишь предлог, чтобы объявить о них и попытаться задушить Россию.”

Вопросы: Многие российские туристы предпочитают отдыхать в местах, где нет других российских туристов. И если мы сами друг другу так не нравимся, то почему остальные должны нас любить?

И еще: вы действительно считаете, что до 24 февраля каждая американская и европейская домохозяйка начинала каждый свой день с проклятий в адрес русских и втыкания палочек вуду в российский триколор?

Анти-украинцы

Отношения между двумя братскими народами, конечно, всегда были непростыми. Многие россияне недолюбливают украинцев на основании собственного опыта или же - по рассказам родственников.

Эта группа Z-людей уверена, что украинцы - это в целом не очень приятная нация, их правительство вело себя глупо, да и вообще они “давно сами на это нарывались”.

Юрий (66 лет): “Когда я служил в советской армии, украинцы всегда были сами по себе. К остальным они часто проявляли неуважение. Например, могли в одиночку съесть гостинец из дома, ни с кем не поделившись. А это было серьёзным нарушением неписаных армейских правил. Позже, уже в 80-х, когда я путешествовал с семьёй по Украине, люди во Львове отказывались общаться с нами на русском языке”.

Вопрос: В мире немало людей и стран, которые по тем или иным причинам недолюбливают русских. Далеко не все на планете в восторге и от политики Владимира Путина.

Исходя из вашей логики, должны ли мы опасаться чьих-нибудь ракет над нашими головами, только из-за того, что им не нравятся действия российского руководства или российская история?

Истребители Миг-29 выстраиваются в форму буквы Z над Красной площадью во время репетиции парада победа 7 мая 2022 года. Фото: Андрей Рудаков

Сторонники теории глобальных геополитических изменений

В этой группе немало высокообразованных людей.

Они не поддерживают насилие как таковое, однако считают, что смотрят на процессы с куда более глобальной позиции. Жертвы неизбежны. Это грустно, но так было и так будет всегда во время смены эпох. Античные Греция, Рим и Египет рождались, процветали, а потом разрушались. Теперь мы все - а россияне и украинцы на самом острие - являемся свидетелями наступления новой исторической эры.

Галина (63 года) работает на российском телевидении. Её каждый рабочий день - это радость. Её миссия - рассказывать согражданам правду и объединять народ в дни великих перемен.

“В личной жизни я стараюсь избегать такого количества военных сводок. Смотреть на события с другого ракурса гораздо интереснее: я изучаю курсы валют и финансовые рынки, пытаюсь спрогнозировать действия тех или иных стран и правительств. В то же время, я чувствую огромное удовлетворение от того, что являюсь частью государства, которое прямо сейчас меняет этот мир. И я никогда раньше не видела наш народ таким сильным и единодушным”.

От автора: На мой взгляд, российское общество никогда не было столь разъединённым как сейчас. Я вижу страшный водораздел. И ни те, кто “за”, и не те, кто “против” не могут чувствовать себя в безопасности. За публичное выражение антивоенных настроений можно попасть в тюрьму. В то же время машины с буквами Z рискуют быть оплёванными или даже сожжёными.

Вопрос: А вы не хотите отправить вашего мужа, брата или сына на эту войну за новую эру? Пусть они сыграют первые роли в том великом спектакле, который вы с таким наслаждением наблюдаете.

Поклонники Путина

Несомненно, самая восприимчивая часть поколения Z.

Переубедить многих из них всё-таки ещё возможно. Это - уже немолодые люди, которым в 90-х приходилось крутиться изо всех сил, чтобы обеспечить своим семьям достойное существование, а иногда и просто еду. Собственная финансовая стабильность для них гораздо важнее, чем основные общественные свободы. Они обычно вообще не очень интересуются политикой.

Они хорошо помнят “лихие 90-е” и сравнивая их с зажиточными 2010-ми, просто доверяют своему лидеру. Если в своё время он смог поднять с колен целую страну, значит, он знает своё дело и уж, по крайней мере, всегда может рассчитывать на народную поддержку.

Ирина (54 года): “Послушай, Путин дал тебе всё: и бесплатное образование, и возможность зарабатывать хорошие деньги. Именно он построил комфортную среду для нашего общества и лично для тебя. Но он - всего лишь человек и тоже имеет право на ошибку. В непростые времена мы не должны его предавать. Наоборот, мы должны его всячески поддерживать. Не в последнюю очередь - в благодарность за всё то хорошее, что он сделал для нас”.

Вопрос: Не секрет, что Адольф Гитлер до Второй мировой войны сделал для Германии много полезного. В частности, практически искоренил безработицу. Должны ли немцы (да и все мы) поддерживать в связи с этим и остальные его “подвиги”?

Волгоград. 6 июня 2022 года. Фото: Кирилл Кудрявцев / AFP

Поклонники Великой России

Это – самая фанатичная Z-группировка. И своего рода самое радикальное воплощение описанных выше “славянофилов”.

Однако здесь националистические взгляды не слишком приветствуются: Великая Россия – страна многонациональная. Они действительно верят, что россияне - это самые умные, сильные и достойные люди на Земле.

У них нет цели завоевать весь мир (хотя думаю, что от такого они не откажутся), но малейшую угрозу России, российским ценностям или российским границам они воспринимают как личное оскорбление. Нетрудно догадаться, что ими легко манипулировать, чем Путин с успехом и занимается. Впрочем, их личное отношение к президенту вовсе не столь восторженное, как того можно было бы ожидать.

“Путины, ельцины и горбачёвы приходят и уходят, а Россия – это навсегда! Конечно, Путин – наш главнокомандующий, поэтому мы должны ему подчиняться, однако в остальном мне до него дела нет. Я не за Путина и не против Путина. Я – за Россию. Я сражался и всегда буду за неё сражаться”.

Так говорит мой сосед по гаражам Андрей. Ему 49 лет, во время чеченской войны он был снайпером. Сейчас он организовал патриотический клуб для “трудных подростков” где-то в Ленинградской области. Там он учит их сражаться и “родину любить”. В остальное время он беспробудно пьёт в своём гараже.

Вопроса, который может их смутить, не существует. Для них нет разницы между собственной матерью и “матушкой Россией”. Поэтому признать, что их страна не права - это примерно то же, что предать мать.

Даже если в Кремле нажмут на “красную кнопку” они будут счастливы погибнуть в ядерных вихрях Третьей мировой во славу “матушки России”.

Хельсингин саномат публикует серию статей из России, следя за тем, как вторжение России в Украину отражается в повседневной жизни российской метрополии. Из Санкт-Петербурга cообщает журналист Михаил, чье настоящее имя не публикуется по соображениям безопасности.

Статья впервые опубликована 7.7.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.