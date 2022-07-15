Пограничная служба Северной Карелии расследует предполагаемое нелегальное пересечение границы между Россией и Финляндией.
Инцидент произошёл в районе Тохмаярви. Под подозрением – два мужчины. Пограничники задержали их в четверг утром. Скорее всего, они пришли в Финляндию пешком незадолго по полуночи.
Сообщается, что они прибыли в страну в поисках убежища. Следователь Матти Кеттунен не сообщил гражданство подозреваемых.
В этом году это первый случай незаконного пересечения российско-финской границы в регионе Северная Карелия. Начато предварительное расследование. Пограничная служба Суоярвского района России также поставлена в известность об инциденте.
В начале этой недели один человек нелегально пересёк государственную границу в зоне ответственности погранслужбы Юго-Восточной Финляндии. Это произошло в районе посёлка Куурманпохья примерно в 40 километрах от Лаппеенранты.
Статья впервые опубликована 14.7.2022.
Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.