Mужчины прибыли в Финляндию в поисках убежища. В этом году это первый случай незаконного пересечения российско-финской границы в регионе Северная Карелия.

Пограничная служба Северной Карелии расследует предполагаемое нелегальное пересечение границы между Россией и Финляндией.

Инцидент произошёл в районе Тохмаярви. Под подозрением – два мужчины. Пограничники задержали их в четверг утром. Скорее всего, они пришли в Финляндию пешком незадолго по полуночи.

Сообщается, что они прибыли в страну в поисках убежища. Следователь Матти Кеттунен не сообщил гражданство подозреваемых.

В этом году это первый случай незаконного пересечения российско-финской границы в регионе Северная Карелия. Начато предварительное расследование. Пограничная служба Суоярвского района России также поставлена в известность об инциденте.

В начале этой недели один человек нелегально пересёк государственную границу в зоне ответственности погранслужбы Юго-Восточной Финляндии. Это произошло в районе посёлка Куурманпохья примерно в 40 километрах от Лаппеенранты.

Статья впервые опубликована 14.7.2022.

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