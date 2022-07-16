Утром в пятницу на российско-финской границе творилась неразбериха, однако в итоге всех всё-таки пустили. В том числе финнов, которые продолжают ездить в соседнюю страну за дешёвым бензином.

В пятницу Россия сняла все коронавирусные ограничения и открыла сухопутные границы (включая границу с Финляндией) для обычных путешественников.

Несмотря на то, что об этом сообщили публично достаточно давно, никаких официальных документов в российские пограничные службы не поступало почти до полудня. До этого момента людей разворачивали. С российской стороны скопилась большая очередь из автомобилей, направлявшихся в Финляндию.

Около полудня руководитель пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф сообщил HS, что официального сообщения об открытии границы с российской стороны до сих пор нет. Однако, судя по ситуации непосредственно на контрольно-пропускных пунктах Суоми, Россия уже начала пускать путешественников.

“Похоже, что российские машины всё-таки поехали, - сказал Громофф HS после полудня, - В Нуйямаа около 30 легковых автомобилей ожидают своей очереди на въезд в Финляндию, в Ваалимаа – около ста. Это – стандартный трафик для докоронавирусных времён”.

Алекс и Наталья Мазур, которые приехали в Финляндию на автобусе, рассказали, что на российской стороне они простояли около двух часов.

“У одного из пассажиров не оказалось необходимых документов, - объяснил Алекс, - из-за него всем остальным тоже пришлось ждать”.

В 11:30 на границу наконец поступила официальная информация о снятии ограничений, поэтому автобус смог тронуться. Время ожидания в очереди стало более-менее приемлемым.

Алекс и Наталья могли бы пересечь границу и раньше. Их финский приятель смог переслать им документы, на основании которых пару выпустили бы из России.

Вообще, они направляются в Милан. Одну ночь планируют провести в Лаппеенранте, а на следующий день поедут оттуда в аэропорт Хельсинки-Вантаа. Из-за санкций вылететь сейчас в Европу напрямую из России невозможно.

Алексу и Наталье Мазурам пришлось ждать официальной информации о снятии ограничений в автобусе. Фото: Сага Синисало / HS

Ксения, которая тоже прошла российско-финскую границу в пятницу утром, рассказала, что и она следует в аэропорт. Из Хельсинки она полетит сначала в Копенгаген, а затем - в Швецию. У Ксении есть работа в Мальмё, поэтому у неё тоже была официальная причина для выезда из России.

По её словам, рано утром очереди были ещё небольшие; людей не выпускали:

“Я предполагала, что придётся ждать дольше.”

В это время ситуация оставалась достаточно непонятной.

Ксения ездила в Россию к семье. Родственники получили финскую визу ещё в апреле, она до недавних пор выезжать из страны не могли. Фото: Юха Метсо

Мы связались с Аней Нурминен, которая в половину второго выезжала из Финляндии в Ваалимаа. Она рассказала, что поехала в Россию заправляться. Её виза начала действовать только накануне:

“Я подала документы на визу, как только появились первые намёки на то, что границу откроют. Я давно езжу в Россию заправляться, по два-три раза в неделю. Теперь, наверное, придётся кататься ещё чаще.”

Из-за санкций вывозить бензин из России можно теперь только в баке автомобиля. Раньше было разрешено иметь в машине дополнительно 10-литровую канистру.

Единственной проблемой для Нурминен стал поиск наличных рублей. Западные карты в России сейчас не действуют. Тем не менее, она знает где сможет достать российские деньги. Хотя на момент пересечения границы рублей с собой у Ани не было.

Поездки в Россию за бензином – история традиционная. Сейчас разница в стоимости одного литра между двумя странами особенно ощутима. Однако многие из тех, кто долгие годы ездил к соседям за дешёвым топливом, сейчас не собираются это делать по моральным соображениям.

Аня Нурминен не видит в этом проблемы:

“Ну, воюют-то там совершенно другие люди.”

По данным финских пограничников, несколько таких же “охотников за бензином” выехали из Суоми до полудня. Однако их тоже развернули на российской стороне.

Аня Нурминен долго ждала возможности снова ездить в Россию за бензином. Фото: Сага Синисало / HS

МИД Финляндии рекомендует избегать любых поездок в Россию. В том числе, и потому, что в стране, ведущей войну, высокий уровень террористической опасности. Значительно возросли и риски сбоев во время проведения платежей, а также других проблем в путешествиях. В частности, эмитенты карт Visa, Amex и Mastercard объявили о том, что карты, выпущенные за пределами России, в этой стране работать больше не будут. Таким образом, ни расплатиться, ни снять деньги в банкоматах с их помощью невозможно.

Кроме того, в России ужесточено законодательство. Иностранцы также могут быть оштрафованы или даже приговорены к тюремному заключению, за действия и слова, которые российские власти могут признать критикой её вооружённых сил.

Статья впервые опубликована 15.7.2022.

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