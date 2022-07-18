Россия обстреливает гражданские объекты в самых разных частях Украины. Это значит, что Украина нуждается в дополнительной помощи для предотвращения военных преступлений.

Начинается новая неделя войны, которую Россия развязала в Украине. Она продолжает широкомасштабные боевые действия на Донбассе, а также систематически обстреливает гражданские объекты в других частях страны. В последние дни целями таких обстрелов становились, например, Винница и Николаев.

В тот день, когда в Виннице погибло не менее 20 мирных жителей, ОБСЕ опубликовала новый доклад о нарушении прав человека, совершённых Россией в Украине. В докладе перечислены систематические преступления оккупантов против гражданского населения.

Значительная часть этих преступлений является прямым следствием поступков руководства страны. Оно нацелено на планомерное уничтожение Украины и украинцев.

Действия России в соседней стране изучает Международный уголовный суд. Экспертизы проводятся уже по 20 000 случаев. В частности, суд расследует действия оккупационных войск в Буче, которая стала настоящим символом жестокости российских войск. Это важная работа. Необходимо выяснить – что именно произошло и кто виноват. Хотя бы в память о тех, кто погиб.

Однако опытный финский следователь Томас Эльфгрен, который является специалистом по расследованию военных преступлений, в интервью HS рассказал, что даже при наличии доказательств привлечь виновных к ответственности бывает очень трудно. И хотя Эльфгрен наверянка прав, международное сообщество не должно сдаваться. Хорошо уже то, что Международный уголовный суд проявил инициативу и оперативность в расследовании украинских событий.

Поддержка Запада в расследовании военных преступлений для Украины очень важна. Ещё важнее – помощь в предотвращении подобных случаев. Сейчас Украина особенно нуждается в системах ПВО, чтобы Россия не убивала мирных жителей по всей стране.

“Передовица” готовится редакцией HS и отражает её мнение по актуальной теме.

Статья впервые опубликована 17.7.2022.

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