Глава ВС Великобритании: Россия потеряла в Украине около трети наземных сил

Война в Украине унесла десятки тысяч жизней. Однако точные данные о потерях с обеих сторон были весьма расплывчатыми. Британская оценка в целом ближе к тем данным, которые публиковала Украина.

Россия потеряла в Украине убитыми и ранеными около 50 000 солдат. Так оценил потери российской стороны глава оборонного ведомства Велиокбритании адмирал Энтони Радакин в интервью BBC. Адмирал озвучил эти данные 17 июля в утреннем шоу BBC Sunday Morning, а также прокомментировал их изданию The Guardian.

По мнению Радакина, Россия потеряла почти треть своих наземных вооружённых сил. Поэтому, считает адмирал, Украина верит, что “обязательно” выиграет эту войну:

“Они [украинцы] абсолютно уверены, что смогут отвоевать все захваченные украинские территории. Они видят, что у России сложности. По нашим оценкам, боеспособность наземных вооружённых сил России снизилась больше, чем на 30%”.

Уничтоженный российский танк на автомагистрали под Киевом. 5 апреля 2022 года. Фото: Глеб Гаранич / REUTERS

"Это означает, что более 50 000 российских солдат были убиты или ранены в данном конфликте, уничтожено почти 1700 российских танков и почти 4000 единиц другой российской бронетехники.”

По мнению Радакина, Россия планировала захватить всю территорию Украины в течение месяца, однако не достигла поставленных целей.

Попытки оценить потери России предпринимались с самого начала вторжения.

Однако сделать это было достаточно сложно, так как Москва не публикует данную информацию. Поначалу Минобороны РФ даже не признавало сам факт гибели своих солдат в Украине.

Адмирал Энтони Радакин говорит о потерях российских военных в интервью BBC 17 июля 2022 года. Фотография является официальным изображением BBC. Фото: Джефф Оверс / BBC

По мере развития конфликта, Россия начала публиковать кое-какую информацию о потерях, но доверия к этим данным по-прежнему нет.

Во время парада Победы 9 мая Владимир Путин почтил память погибших в Украине солдат минутой молчания. Однако и тогда их точное количество не называлось.

Украинское министерство обороны ведёт свой подсчёт. Согласно его данным, Россия потеряла около 38 300 солдат, 1684 танка и 3 879 единиц другой бронетехники.

Впрочем, не стоит забывать, что Украина тоже является участником конфликта, которая использует свои возможности для ведения широкомасштабной информационной войны.

Статья впервые опубликована 17.7.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.