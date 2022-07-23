Роса Ликсом – известная финская писательница. Её произведения переведены на десятки языков, включая русский. Из-за вторжения в Украину был остановлен её новый проект в России. Она рассказала HS - почему война не стала для неё сюрпризом и какие предзнаменования нынешних событий витали в воздухе ещё в 1991 году.

Россия сыграла в жизни Росы Ликсом большую роль. Сюжет трёх её книг разворачивается в этой стране. Фото: Калле Копонен / HS

Писательница Роса Ликсом была занята.

Последние три года она вместе со своим московским приятелем Александром искала людей, чьи истории в конце 1980-х легли в основу её книги Вперёд, Москва, вперёд, написанной в соавторстве с фотографом Юккой Уотилой и опубликованной в 1988 году.

Ликсом хотела снова рассказать о жизни этих людей, спустя 35 лет. Она планировала снять документальный фильм о встречах с ними и написать новую книгу - “Go Moskva go”.

“Мой друг работал в Москве, занимался поиском людей, которые были героями моей прошлой книги, - рассказывает Роса Ликсом, - Он нашёл практически всех. Одна супружеская пара погибла при крушении легкомоторного самолёта, но большая часть по-прежнему жива.”

Всё было готово. Был нанят живущий в России финский переводчик. После снятия коронавирусных ограничений проект мог наконец запуститься.

Затем наступил четверг, 24 февраля. Россия вторглась в Украину и началась война.

События стали разворачиваться быстро. Страны Запада наложили на Россию санкции. Российские дипломаты были высланы из Европы. Финляндия приняла решение вступить в НАТО. Вместе с последним поездом “Аллегро”, прибывшим из Петербурга в Хельсинки, закончилось железнодорожное сообщение между Россией и Западом.

Проект по производству документального фильма и книги Росы Ликсом был заморожен. После начала войны никаких общих дел с восточным соседом быть не могло.

“Ситуация сложная, - признаёт писательница, - не знаю, смогу ли я вообще когда-нибудь реализовать подобный проект в России. Министерство иностранных дел рекомендует сейчас избегать любых поездок туда.”

” ”Ситуация сложная, - признаёт писательница, - не знаю, смогу ли я вообще когда-нибудь реализовать подобный проект в России.”

Россия сыграла в жизни Росы Ликсом значительную роль.

Она жила и училась в Москве. Она путешествовала на поезде по Советскому Союзу. События трёх её книг разворачиваются в России, многое из описанного в них - результат её личного опыта и знаний об этой стране.

Ликсом часто приглашали на книжные фестивали в России, а в университетах соседней страны она рассказывала студентам о своей литературной деятельности.

В прошлом году в России прошла премьера фильма режиссёра Юхи Куосманена Купе номер 6, написанного по одноимённому роману Росы Ликсом, за который в 2011 году она получила премию “Финляндия” – самую значимую награду страны в области художественной литературы. В основу произведения легло путешествие Росы из Москвы в Улан-Батор в 80-е годы прошлого века.

В 2017 году Ликсом повторила это путешествие уже со своей дочерью и написала об этой поездке в HS.

“Я безумно рада, что дочери удалось побывать в России и самой увидеть эту страну. Весьма вероятно, что в обозримом будущем у неё не будет возможности съездить туда.”

Роса Ликсом планировала поехать в Россию снимать фильм и писать новую книгу, но война и последующие события заморозили проект. Фото: Калле Копонен / HS

Несложно догадаться, что Роса Ликсом с грустью наблюдала за крахом отношений России и Запада.

Однако она говорит, что была готова к такому развитию событий. Российское вторжение в Украину не стало для неё сюрпризом.

“Неожиданностью для меня это не было. Я не удивилась. Если вы действительно следили за происходящим в России и её политикой, то войны следовало ожидать. Так что я успела подготовиться.”

Ликсом подчёркивает, что по её мнению, война в Украине началась ещё в 2014 году, когда Россия захватила Крымский полуостров. Затем она делает паузу и после некоторого раздумья поправляется:

“Вообще-то, война началась ещё в 1991-м...”

” ”Если вы действительно следили за происходящим в России и её политикой, то войны следовало ожидать. Так что я успела подготовиться.”

В 1991-м развалился СССР. За год до этого начался распад стран Восточного блока, а двумя годами ранее перестала существовать Берлинская стена – главный символ Холодной войны.

В начале 90-х царила атмосфера надежды. Американский философ Фрэнсис Фукуяма опубликовал знаменитую статью Конец истории?; многие считали, что западный либерализм одержал окончательный триумф.

В те времена Роса Ликсом думала так же:

“В 1989 году я – как и остальные – праздновала падение Берлинской стены. Нам казалось, что деление на “хороший Запад” и “плохой Восток” наконец исчезло. Мы с нетерпением ждали встречи и знакомства с людьми, жившими по ту сторону. Мы двигались в правильном направлении.”

Опьянение прошло быстро. Основанная на руинах Союза Россия была не очень похожа на страну западной демократии.

“К власти пришёл Борис Ельцин, установился грабительский капитализм. Если бы вы прогулялись по улицам Москвы в начале 90-х, то довольно быстро бы поняли, что дела в России обстоят весьма диким образом”, - вспоминает Роса Ликсом.

Вся эта дикость продолжалась целое десятилетие. Затем – незадолго до рубежа тысячелетий – президент Ельцин неожиданно заявил о своей отставке. Преемником он выбрал Владимира Путина.

“В глазах многих современников Путин – это бывший генерал КГБ, который взял дело в свои руки и положил конец многолетнему хаосу и разворовыванию экономики. Меня не удивляет, что русские до сих пор держат его у власти”, - объясняет писательница.

Ликсом задаётся вопросом – пошла бы Россия по другому пути, если бы в своё время более активно участвовала в строительстве новой Европы? Фото: Калле Копонен / HS

Но всё-таки – что она имела в виду, когда говорила, что война началась в 1991 году?

Роса думает, что развитие России могло пойти совсем иначе, если бы после распада СССР страна более активно включилась в строительство новой Европы.

Однако россияне были предоставлены сами себе.

“В России творилась какая-то дикость, но Запад не хотел в это вмешиваться. В результате россияне почувствовали себя в Европе людьми второго сорта”, - считает Ликсом.

После начала вторжения в Украину Эммануэль Макрон неоднократно говорил о том, что мир не может быть достигнут в результате поражения России. Его часто критиковали за эти высказывания, но финская писательница говорит, что понимает французского президента.

“В Финляндии многие говорят сейчас о том, что Россию необходимо поставить на колени. Я тоже надеюсь на падение режима в этой стране, но думаю и о простых россиянах. Они снова будут предоставлены сами себе в этом случае?”

Ликсом размышляет – как отреагируют люди, оказавшиеся в этой сложной ситуации? Позволят Путину остаться у власти? Или выберут на его место другого тирана?

“Положение простых россиян таково, что они не могут вслух критиковать руководство страны. Если они примут участие в антивоенном протесте, то могут сесть в тюрьму на несколько лет. Я считаю, что Запад должен сейчас по-настоящему активно поддерживать в России те силы, которые настаивают на прекращении войны и построении демократии. Если россияне просто ликвидируют сферы вляния Путина, то худшее, что может случиться – это повторение пути Веймарской республики после Первой мировой войны.”

” ”Я считаю, что Запад должен сейчас по-настоящему активно поддерживать в России те силы, которые настаивают на прекращении войны и построении демократии.”

Положение обычных россиян беспокоит Росу Ликсом. Она считает, что Запад должен активнее помогать тем российским организациям, которые выступают за мир и демократию. Фото: Калле Копонен / HS

Беседа продолжается уже час, Роса Ликсом многое поведала.

“Скажу ещё кое-что”, - добавляет писательница.

Она считает, что её знаменитый роман Купер номер 6 – это не просто рассказ о путешествии по Советскому Союзу. Это ещё и о другом.

“И книга, и фильм Куосманена показывают, как можно наладить общение между людьми, несмотря на их страхи, культурные различия и взаимные предубеждения. Сюжет начинается со встречи двух человек, у которых нет ничего общего. По факту они ненавидят друг друга. Но когда они начинают разговаривать, то постепенно сближаются.”

Роса Ликсом верит, что равноправный разговор между Россией, Украиной и странами Запада всё-таки возможен.

“Надеюсь, мы сможем начать разговаривать и тогда прийти к мирным переговорам.”

Статья впервые опубликована 17.7.2022.

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