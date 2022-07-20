Эксперты обсуждают интервью главы оборонного ведомства Великобритании, в котором он оценил потери российской стороны убитыми и ранеными примерно в 50 000 человек. Финские специалисты уверены, что даже это число сильно занижено.

Научный сотрудник Национального университета обороны Финляндии майор запаса Юкка Виитаниеми считает, что реальные цифры российский потерь значительно выше.

“Поскольку Украина заявляет примерно о 38 000 погибших, то соотношение выглядит крайне сомнительно. В современных войнах на 1000 погибших приходится около 5000 раненых, а порой и больше” - объясняет он.

Глава оборонного ведомства Великобритании адмирал Энтони Радакин в воскресенье заявил в интервью BBC, что в Украине к настоящему моменту было убито и ранено около 50 000 российских военных.

Проверить эти данные невозможно. Однако Виитаниеми считает, что данные украинской стороны ближе к истине.

До начала войны к границам Украины было стянуто – согласно разным оценкам – не менее 150 000 российских военных. Если озвученные Радакиным цифры соответствуют действительности, то получается, что Россия потеряла около трети личного состава менее, чем за пять месяцев боевых действий.

По мнению финского специалиста, основная часть потерь (то есть убитые и раненые) приходится на сухопутные войска. Их общая численность до войны, по данным CNN, составляла примерно 280 000 человек.

Серьёзные потери Россия понесла уже в течение первых трёх дней вторжения.

“Отсюда можно сделать два вывода, - размышляет Юкка Виитаниеми, - Во-первых, Россия имела абсолютно ложное представление о том, с чем ей придётся столкнуться. Во-вторых, если вспомнить историю – как свежую, так и давнюю – людские потери для российских вооруженных сил большого значения никогда не имели. Они всегда были готовы жертвовать жизнями солдат, что, кстати, хорошо характеризует отношение к отдельно взятому человеку в российских ВС.”

В начале войны численность украинской армии, по данным CNN, составляла примерно 196 000 человек. В российской армии служило около 900 000 человек. У Украины было около 900 000 человек в резерве, у России – около двух миллионов.

” ”Смерть человека – это трагедия. Но не для России.”

Бывший начальник разведки финского Генштаба генерал-майор запаса Пекка Товери обращает внимание, что исходя из данных британской разведки о 25 000 погибших россиянах, общие потери страны должны приближаться, как минимум, к 100 000. Это две трети задействованных в Украине сил и более трети численности всех сухопутных войск России.

Если же ориентироваться на украинские данные о 38 000 погибших, то общие потери России должны превышать уже 150 000.

Пекка Товери считает, что исходя из теории современной военной науки, в российских вооружённых силах на одного убитого должно приходиться 3-5 раненых. В армиях западных стран защитная амуниция и уровень медицины выше, поэтому там данное соотношение обычно равняется 8-9 раненых на одного погибшего.

Товери также указывает на высокие материальные потери России. Энтони Радакин сообщил об уничтожении 1700 танков и почти 4000 единиц другой бронетехники. Финский специалист считает, что реальные цифры немного ниже, однако российские силы в любом случае потеряли большую часть современного наступательного вооружения.

“Значительная часть самой новой техники, которую невозможно заменить аналогами, утеряна, - продолжает генерал-майор запаса, - например, если уничтожен танк Т-72Б3, на котором установлен французский тепловизор, то его приходится менять на старый Т-72, оснащённый очень слабо: современные западные комплектующие больше не поставляются. Ну, а дальше идём в темноте практически вслепую, а значит своим детям рассказывать об этом вам уже не придётся. Смерть человека – это трагедия. Но не для России. Владимир Путин не обращает особого внимания на 25 000 погибших.”

” ”Батальон может превратиться в роту и при этом продолжать боевые действия, как это уже случалось во времена Зимней войны в Финляндии.”

Вместе с тем, Пекка Товери напоминает, что в самом начале войны с обеих сторон воевали и погибали лучшие представители как украинской, так и российской армии. В опубликованном на прошлой неделе отчёте американского Института изучения войны сообщается, что с большой долей вероятности в российские регионы уже поступил приказал о формировании “добровольческих батальонов”.

“Вероятно, это будут весьма великовозрастные отряды, - предполагает Товери, - Их нельзя будет назвать обученными подразделениями, если их бросят в бой после ускоренной месячной подготовки. Скорее, это больше похоже на пушечное мясо для пополнения истрёпанных боевых частей.”

Впрочем, финский эксперт считает, что Украина несёт потери такими же темпами. Однако официальной информации о них ещё меньше.

Так можно ли всё-таки сломать шею двуглавому орлу? И что для этого требуется?

По мнению Юкки Виитаниеми, формирование “добровольческих батальонов” – это признак того, что определённый болевой порог уже пройден.

Пекка Товери, со своей стороны, отмечает, что согласно эмпирическим законам военной науки, армия, потерявшая 20-30% личного состава, уже не в состоянии продолжать сражаться и может считаться побеждённой.

“Однако не всё так однозначно, - уточняет офицер, - многое зависит от того, за какое время понесены эти потери. Если “убыль” будет идти постепенно, то армия сможет воевать ещё долго. Батальон может превратиться в роту и при этом продолжать боевые действия, как это уже случалось во времена Зимней войны в Финляндии. А вот если такой уровень потерь приходится на короткий промежуток времени, то это уже критично.”

В нынешней войне Россия явно несла потери именно постепенно. Поэтому она имела возможность восполнять их в обычном режиме. По мнению Товери, для того, чтобы парализовать армию противника, Украине необходимо сотворить “нечто удивительное”.

” ”Для меня провал России неожиданностью не стал.”

Юкка Виитаниеми считает, что в нынешней ситуации у Украины есть широкие возможности:

“Начнём с того, что если Украина проведёт всеобщую мобилизацию, то у неё будет миллион солдат. В обычных условиях у России тоже миллион. Дальше можно говорить о тотальной войне.”

Если Россия действительно хотела устроить блицкриг и добиться в Украине своих целей – а именно, сковать её вооружённые силы и сменить правительство – то ей требовалось бы в три раза больше войск, чем было собрано у границ. Таково мнение Юкки Виитаниеми.

“Для меня провал России неожиданностью не стал, - резюмирует он, - сейчас говорить об этом, конечно, уже поздно, но именно из-за этого [количества нападавших российских войск] данная операция казалась мне абсолютно абсурдной с военной точки зрения.”

Статья впервые опубликована 18.7.2022.

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