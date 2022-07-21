Россия сейчас пытается не только захватить восточные районы Украины, но и измотать население других регионов страны постоянными ракетными обстрелами. А также внести раскол в ряды Запада.

Генштаб Украины обнародовал фотографии, на которых – как сообщается – запечатлён пуск ракет M142 Himars в Запорожской области. Июль 2022 года. Фото: Генштаб Украины

По данным ВМФ Украины, Россия в последнее время перебросила “значительное количество” своих кораблей из оккупированного Крыма в Новороссийск.

Аналогичные сообщения поступали и после того, как Украина получила от США реактивные системы залпового огня Himars. Благодаря им удалось осуществить мощные удары по российским складам в оккупированном Донбассе и нарушить пути снабжения противника.

Удары нанесли России настолько значительный урон, что министр обороны Сергей Шойгу был вынужден публично их признать. На Западе же эти события вернули надежду на усиление украинской боеспособности, ибо в последнее время ситуация на Донбассе складывалась для обороняющихся очень непросто. После того, как весной российское наступление на Киев было остановлено, Москва перебросила свои силы на Донбасс. И смогла достаточно далеко там продвинуться за счёт действий артиллерии.

Сейчас оружие, полученное от западных стран, уравновешивает ситуацию на востоке. В то же время Россия активизировалась и на других “основных направлениях”. Первое из них – это террор мирного населения ракетными ударами в далёких от фронта регионах. Второе – энергетическая война против Запада с помощью газовых труб. Третье – попытка обвинить западные страны в мировой нехватке продуктов питания.

И надо признать, что как минимум, энергетическая война и вызванный ею рост цен на энергоносители уже начали беспокоить многих.

В последние дни мы услышали два интересных варианта анализа ситуации. Первый опубликовала в американской газете The New York Times Татьяна Становая – российский политический эксперт, живущий во Франции. У неё неплохие связи с московской элитой, хотя она и не скрывает своего критического отношения к путинской системе.

По мнению Становой, Владимир Путин считает, что ситуация находится под контролем, и Россия добьётся своих целей по всем трём направлениям. Несмотря на санкции, не слишком успешное начало вторжения и десятки тысяч погибших российских солдат.

То есть агрессивная война гарантирована, даже несмотря на санкции и десятки тысяч погибших российских солдат.

Татьяна Становая считает, что первая часть плана Кремля – это территориальные завоевания: окончательный захват восточной Украины и коридора, ведущего в Крым.

Вторая часть – это давление на украинский народ: по замыслу Кремля, уставшие от войны люди быстрее поддержат смену нынешней киевской власти на лояльные Москве силы.

Третья стратегическая цель – появление в руководстве западных стран политиков, дружественно настроенных по отношению к России. По мнению Становой, в голове у Путина есть “два Запада”: “плохой Запад” нынешних лидеров и “хороший Запад” обычных граждан, которые хотят нормальных отношений с Россией. Путин верит, что вторжение в Украину, которое повлечёт за собой инфляцию и мировой энергетический кризис, поможет скорой победе “хорошего Запада”.

” Энтузиазм в отношении поддержки Украины угасает по мере того, как цена этой помощи растёт.

Другой интересный анализ ситуации был озвучен политологом Фионой Хилл в газете Foreign Policy. Бывшая заместитель помощника президента США дала свою оценку распространённому на Западе мнению о том, что время сейчас на стороне Путина, поскольку с началом холодной зимы, а также стартом предвыборной кампании в Штатах, западная помощь Украине сойдёт на нет.

Хилл обращает внимание на то, что у Путина неограниченного запаса по времени тоже нет. Именно поэтому ему необходим рост тревожных настроений в западных странах.

Главная задача Запада сейчас – разрушить до основания план Путина, описанный Татьяной Становой. Это будет непросто: энтузиазм в отношении поддержки Украины угасает по мере того, как цена этой помощи растёт, а путинская война на истощение продолжается. Однако другого выбора у нас нет.

Поставки Himars помогают. Во-первых, они явно усиливают украинские вооружённые силы. Во-вторых, демонстрируют Западу, что поддержка имеет вполне конкретные результаты.

“Передовица” готовится редакцией HS и отражает её мнение по актуальной теме.

Статья впервые опубликована 20.7.2022.

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