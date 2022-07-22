Гражданина Шри-Ланки подозревают в пересечении российско-финской границы по поддельным документам.

Пограничная служба Финляндии сообщила, что мужчина из Шри-Ланки подозревается в попытке въехать в страну по поддельной визе.

Инцидент произошёл ещё в четверг, 14 июля на КПП Нуйямаа. Предполагаемый нарушитель ехал из России на рейсовом автобусе. На границе он предъявил паспорт Шри-Ланки с шенгенской мультивизой, выданной Нидерландами.

Однако в ходе изучения данной визы пограничники обнаружили несколько несоответствий, которые вызвали определённые подозрения. Более детальная проверка подтвердила, что виза, скорее всего, является подделкой. Гражданин Шри-Ланки задержан по подозрении в подлоге.

Отдел по предотвращению правонарушений погранслужбы Юго-Восточной Финляндии провёл предварительное расследование, которое выявило, что подозреваемый прибыл из Шри-Ланки в Москву в конце июня.

Мужчина сообщил, что пробыл в России чуть больше двух недель, а за пару дней до выезда в Финляндию мошенник вклеил в его паспорт голландскую визу. Этот же человек порекомендовал ему сначала поехать в Санкт-Петербург, а уже оттуда отправится на автобусе в Финляндию. По словам мужчины, он потратил на дорогу из Шри-Ланки в Европу в общей сложности около 11 000 евро.

Во время проведения расследования гражданин Шри-Ланки подал официальное прошение о предоставлении убежища в Финляндии. Окружной суд провинции Южная Карелия возбудил в его отношении дело о подделке документов.

Статья впервые опубликована 21.7.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.