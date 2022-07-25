По мнению финского военного эксперта, Украина готовится к контрнаступлению севернее реки Днепр. Перед его началом она стремится перерезать вражеские коммуникации, чтобы России было сложнее восполнять потери.

Украина нанесла удар по Антоновскому мосту через Днепр, который находится под контролем России. 21 июля 2022 года. Фото: AFP

Украинские вооружённые силы успешно используют дальнобойные артиллерийские системы, полученные от стран Запада. Максимальный эффект достигается на Донбассе и в районе реки Днепр.

По мнению бывшего начальника разведки финского Генштаба генерал-майора запаса Пекки Товери, наиболее продуктивно используются реактивные системы залпового огня М142 Himars. Эти установки Украина задействует в двух регионах: на Донбассе и в Херсонской области. Именно здесь обороняющиеся пытаются сейчас сбить наступательный порыв российских войск.

По мнению Товери, эти задачи выполняются, в частности, с помощью ударов по логистическим центрам, складам беоприпасов и командным пунктам России:

“Также на херсонском направлении украинцы нанесли удар по мосту через Днепр. Таким образом, было продемонстрировано, что Украина действительно способна перерезать пути снабжения через эту реку.”

На выходных BBC сообщила об успешной атаке на Дарьевский мост через Ингулец, правый приток Днепра. Несколькими днями ранее Украина нанесла удар по Антоновскому мосту – одной из двух переправ через Днепр, которая находится под контролем России.

Пекка Товери подчёркивает исключительную важность подобных точечных ударов по мостам с помощью систем залпового огня:

“Украина уже давно говорила о намерении начать контрнаступление. Район к северу от Днепра очень подходит для этих целей. Если здесь разрушить мосты, то территорию боевых действий можно отрезать. А это значит, что русские не смогут подтянуть сюда подкрепление.”

”Похоже, что сейчас украинцы имеют преимущество в этом районе. К тому же, им удалось перебросить сюда свежие войска. Поэтому не исключено, что соотношение сил здесь уже стало благоприятным для проведения контратаки, которая поможет освободить территорию к северу от Днепра – а это, между прочим, практически треть всей Херсонской области, включая непосредственно город Херсон.”

Результаты обстрела Антоновского моста через Днепр вооружёнными силами Украины.

Товери считает, что вероятнее всего, контрнаступление планируется на август. Однако по мнению финского офицера, чем раньше украинцы на него решатся – тем лучше. В частности, это связано с тем, что эффект неожиданности от использования Himars и других аналогичных систем со временем ослабнет, да и в российскую армию наверняка поступит подкрепление.

Последние пару недель, обращает внимание Пекка Товери, продемонстрировали, что украинцы с помощью авиации, артиллерии и особенно систем Himars унчитожили более 30 складов, командных пунктов и других аналогичных объектов противника.

“Русские отчаянно пытались укрыться от огня Himars - продолжает Товери, - это означает, что им сейчас придётся рассеивать свои силы, обеспечивать дополнительную защиту ключевых узлов от ударов с воздуха, а также – возможно – пытаться атаковать сами установки залпового огня.”

Генштаб Украины обнародовал фотографии, на которых запечатлена подготовка к пуску ракет M142 Himars в Запорожской области. 4 июля 2022 года. Фото: Генштаб Украины

Ещё в начале июля военный корреспондент украинского англоязычного издания The Kyiv Independent Илья Пономаренко написал, что поставки американских Himars очень быстро сказались на логистике российских войск.

Пономаренко отметил, что Украине удалось уничтожить один из крупнейших российских складов боеприпасов в Луганской области, который был расположен в посёлке Хрустальный. Склад появился ещё в 2014 году, после того как российские войска захватили этот район.

Пекка Товери подчёркивает, что логистика российских войск, в основном, завязана на железных дорогах. В лучшие для себя дни они имели возможность запускать десятки тысяч артиллерийских снарядов ежедневно. Боеприпасы доставлялись по железной дороге к складам, которые находились максимально близко к передовой, оставшуюся часть пути они проделывали уже на грузовиках.

Однако после того, как транспортные пути оказались под огнём украинской стороны, логистическая цепочка россиян заметно усложнилась: им пришлось задействовать большее количество людей и использовать склады меньшего размера.

“Увеличение расстояния замедляет работу и усложняет техническое обслуживание, - объясняет Товери, - уже не выходит поддерживать прежний уровень интенсивности стрельбы; уже не получается запускать десятки тысяч снарядов ежедневно. Приходится ограничиваться тысячей. И всё – из-за проблем с логистикой и обслуживанием.”

Генштаб Украины обнародовал фотографии, на которых запечатлён пуск ракет M142 Himars в Запорожской области. 4 июля 2022 года. Фото: Генштаб Украины

А ещё системы залпового огня Himars сложно уничтожить. Ведь они, по наблюдению бывшего начальника финской разведки, маленькие и быстрые.

“К тому же, украинцы весьма успешно их защищают, - продолжает Товери, - Тем более, что у русских всё равно нет возможности обеспечить круглосуточную разведку и наносить мгновенные удары в нужное место если что-то будет обнаружено. В течение ближайшего месяца станет ясно – удастся ли Украине перехватить инициативу хотя бы на одном направлении. А может – и не на одном.”

Украина наносит удар ракетами Himars по складу российских боеприпасов в Новой Каховке.

Эффективность Himars признают даже в России. Например, Игорь Гиркин выразил сожаление, что из-за американских систем залпового огня России теперь приходится экономить боеприпасы.

Минобороны РФ уже заявляло об уничтожении нескольких установок Himars, однако и в Украине, и в США эти сообщения опровергают. По информации газеты “Украинская правда”, министр обороны России Сергей Шойгу приказал своим войскам сосредоточиться именно на ликвидации этих американских систем.

Статья впервые опубликована 24.7.2022.

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