“Есть более важные ценности, чем финансы” – К чему приведёт ограничение на выдачу шенгенских виз россиянам

Предложение и.о. премьер-министра Финляндии Аки Линдена ужесточить правила выдачи шенгенских виз россиянам вызвало бурную и разнообразную реакцию. HS поговорил о возможных экономических последствиях подобного решения с генеральным директором Ассоциации рестораторов и отельеров Финляндии Тимо Лаппи.

Предложение и.о. премьер-министра Финляндии Аки Линдена ужесточить правила выдачи шенгенских виз россиянам вызвало бурную и разнообразную реакцию.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что его страна в этом случае примет ответные меры, постпред Украины при ЕС Алексей Макеев потребовал ограничить доступ к “свободному миру” тем гражданам России, которые поддерживают “спецоперацию”, а министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал “курьёзным” тот факт, что россияне едут за границу, “чтобы посетить Лувр летом, в то время как в Украине убивают детей”.

HS поговорил о возможных экономических последствиях подобного решения с генеральным директором Ассоциации рестораторов и отельеров Финляндии Тимо Лаппи.

Тимо Лаппи считает, что ужесточение правил выдачи туристических виз для россиян может окончательно поставить крест на работе некоторых приграничных предприятий Финляндии, которые уже заметно пострадали от пандемии коронавируса.

В разгар эпидемии индустрии путешествий и общественного питания смогли удержаться на плаву за счёт ресурсов внутреннего туризма. Теперь финны имеют возможность проводить отпуск за границей, поэтому для локального бизнеса ограничение числа российских туристов может стать критическим. Тимо Лаппи подчёркивает, что значительная часть финских компаний, работающих в сфере услуг в приграничных районах, ориентирована именно на российских потребителей.

Однако если принятые государством коронавирусные ограничения были восприняты в штыки многими представителями туриндустрии, то возможное ужесточение правил выдачи виз россиянам вызывает куда больше понимания.

“Ситуация в Украине очень печальная. И создала её Россия, - говорит Тимо Лаппи, - В этом мире существуют более важные ценности, чем финансовая выгода. Я верю, что и бизнесмены, работающие в сфере туризма и обслуживания, это понимают.”

Лаппи подчёркивает, что финские турфирмы работают с россиянами точно так же, как и с любыми другими клиентами. Он напоминает, что уголовный кодекс запрещает любую дискриминацию на основании, например, владения русским языком.

“Надеюсь на корректное отношение к россиянам и со стороны тех партнёров, которые считают нынешнюю ситуацию невыносимой”, - продолжает руководитель Ассоциации.

И добавляет, что решение о правилах посещения Евросоюза гражданами России должно принимать руководство ЕС и, в частности, правительство Финляндии.

Из-за российского вторжения в Украину уже наблюдается возрастание транспортных и энергетических издержек, а также рост цен на товары и услуги.

По словам Лаппи, для решения этих проблем Ассоциация ресторатов и отельеров уже выдвинула предложение о снижении налогообложения.

“Например, НДС на сервисное обслуживание можно было бы снизить с 24% до 14%, то есть уравнять его с НДС на продукты питания, которые подают в ресторанах”, - объясняет Лаппи.

В сфере общественного питания наблюдаются сейчас и проблемы мотивировочного характера. Тимо Лаппи призывает изменить законодательство таким образом, чтобы соискателям было выгоднее искать работу даже с частичной занятостью, чем оставаться безработными. Ещё одним шагом, по мнению специалиста, могло бы стать временное сокращение расходов на персонал.

“Из-за низкой рождаемости сложная ситуация на рынке труда с годами не улучшится” - добавляет Лаппи. Он считает, что Финляндии необходимо более активно развивать трудовую миграцию из-за рубежа.

Директор Ассоциации ресторатов и отельеров подчёркивает, что его организация поймёт решение правительства страны об ограничении выдачи виз россиянам если таковое будет принято, однако надеется на единую политику Евросоюза в этом вопросе.

После того, как авиаперелёты между Россией и странами ЕС были приостановлены из-за санкций, значение Финляндии для российских туристов резко возросло. После снятия коронавирусных ограничений именно через финскую границу желающие могут отправиться путешествовать в другие страны Европы. Страны Балтии выдачу туристических виз россиянам уже ограничили.

Статья впервые опубликована 26.7.2022.

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