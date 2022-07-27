Финский министр экономики Мика Линтиля принял участие в совещании министров энергетики стран ЕС. Он считает, что солидарность и единство – это “единственный вариант” для Евросоюза в текущих условиях.

Министр экономики Финляндии Мика Линтиля считает, что Владимир Путин ведёт сейчас сразу две войны: против Украины – с помощью оружия, против Евросоюза – энергетическими мерами.

Во вторник Линтиля принял участие в совещании министров энергетики стран ЕС, на котором было принято решение о добровольном сокращении потребления природного газа на 15% по сравнению с периодом 2017-2022 годов.

“Цель Москвы – расколоть ЕС за счёт энергетического давления. В этой ситуации единственным вариантом является солидарность и единство. Сейчас необходимы решения, которые позволят снизить нашу зависимость от российской энергетики”, - сказал министр после окончания встречи.

Линтиля назвал добровольное сокращение потребления газа “относительно единодушным решением квалифицированного большинства” участников заседания.

Если ситуация ухудшится – например, поставки газа полностью прекратятся – то в странах ЕС может быть запущен чрезвычайный механизм, который подразумевает уже не добровольную, а обязательную экономию ресурсов. Ведь чрезмерное потребление газа может стать ещё одной причиной его нехватки, помимо непосредственно сокращения российских поставок.

Экономить газ в Европе начнут уже в августе, чтобы успеть подготовиться к предстоящей зиме.

Участники совещания пришли к окончательному соглашению только после того как в первоначальный план были внесены значительные корректировки.

В частности, в финальной версии документа от требования сократить потребление на 15% были освобождены те страны, которые не подключены к газовым сетям других членов ЕС. Однако и поставлять свой газ другим государствам ЕС они не смогут. Даже если добьются значительного сокращения потребления на своей территории.

Ещё одно исключение касается тех стран, чья электросеть не соответствует европейским стандартам и для которых природный газ играет важную роль в производстве электроэнергии. В этих странах обязательное снижение потребление газа может поставить под угрозу всё электроснабжение.

Также страны имеют право запросить персональное смягчение условий. Например, если в прошлом году их потребление газа увеличилось на восемь и более процентов по сравнению со средними показателями предыдущих пяти лет.

“Для Финляндии всё это было достаточно несложно, - признаётся Мика Линтиля, - весной мы уже сократили расход газа вдвое. Поэтому у нас нет необходимости принимать дополнительные меры. Однако я знаю, что промышленность, со своей стороны, уже добровольно приступила к поиску альтернативных вариантов. В Финляндии потребление газа сократится ещё больше.”

Статья впервые опубликована 26.7.2022.

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