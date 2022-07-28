Новый прогноз перспектив российской экономики предупреждает: рецессия будет меньше, чем ожидалось, но продлится дольше.

Шведская компания H&M в начале марта приостановила работу в России, а в середине июля заявила об окончательном уходе. Фото: Кирилл Кудрявцев / AFP

Российская экономика страдает из-за санкций, но рецессия в этом году может оказаться не такой серьёзной, как предполагалось.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что валовый внутренний продукт (ВВП), по которому оценивают уровень жизни в стране, сократится в 2022 году на 6%. Ещё в апреле МВФ предсказывал снижение российского ВВП на 8,5%.

Однако в следующем году ожидается продолжение рецессии. ВВП России снизится ещё 3,5%. В том самом апрельском прогнозе МВФ перспективы на 2023 год были более позитивными – “всего лишь” 2,7% падения.

По данным МВФ, экспорт нефти и продуктов неэнергетического сектора оказался выше, чем ожидалось. То же самое касается и внутреннего спроса – государству удалось сократить влияние санкций на работу банковской системы России. Она стабилизировалась, так как центральный банк попытался поддержать кредитование коммерческих банков с помощью смягчения кредитных условий.

” ”Это показывает насколько серьёзный удар по российской экономике нанесла война, хотя пропаганда продолжает утверждать, что санкции больше бьют по странам ЕС.”

“Россия несомненно дрейфует в сторону глубокой рецессии, - говорит руководитель института развивающихся экономик Банка Финляндии Иикка Корхонен, - До войны прогнозировался экономический рост на пару процентов, но теперь ВВП значительно сократится. Это показывает насколько серьёзный удар по российской экономике нанесла война, хотя пропаганда продолжает утверждать, что санкции больше бьют по странам ЕС.”

Руководитель отдела прогнозирования исследовательского института финской экономики Маркку Лехмус подчёркивает, что в целом картина бедственного положения не изменилась, определённые изменения претерпел лишь “профиль” этого кризиса:

“Из-за санкций нынешнее состояние российской экономики и её перспективы весьма мрачные. Да, по последним прогнозам экономический спад в этом году будет меньше, чем предполагалось ранее, но кризис продлится дольше, чем ожидалось. В том числе дольше, чем рассчитывал Центробанк России. В общем, экономика необязательно рухнет, но надолго останется в яме.”

На прошлой неделе ЦБ РФ спрогнозировал годовое снижение экономики на 4-6 процентов. В апреле показатели ожидаемого падения составляли 8-10 процентов.

Показатели ВВП России с 2010 года и прогноз на 2022 и 2023 годы. Источник: МВФ

Рекордный дефицит российского бюджета в 130 миллиардов долларов, зафиксированный в первом полугодии, говорит о том, что капитал уходит за границу. Государство тоже свалилось в разряд неплатёжеспособных, так как санкции значительно усложнили международные платежи и препятствуют выплате зарубежных кредитов.

“Весной из-за санкций цены в России выросли на 13-14%. То есть именно на столько обеднели простые россияне, - объясняет Иикка Корхонен, - Промышленное производство рухнуло во всех областях, которые требует зарубежных поставок электронных компонентов.”

” Спрос на внутренние услуги также остался удовлетворительным, так как сократилось количество россиян, выезжающих за границу.

Редкими исключениями стали, например, горнодобывающая и газовая промышленность. Здесь сбои были относительно незначительными. Спрос на внутренние услуги также остался удовлетворительным, так как сократилось количество россиян, выезжающих за границу.

“В марте мы ожидали сокращение российской экономики по итогам года на 10%, - продолжает Корхонен, - сентябрьский прогноз будет наверняка куда более оптимистичным, а вот прогноз на следующий год очевидно ухудшится. Наибольшее влияние на него окажет решение Евросоюза о запрете на покупку российской сырой нефти.”

Крупнейшим источником дохода российского государства являются налоги на добычу и экспорт сырой нефти. В дополнение к санкциям многие иностранные производители нефти решили до конца года отказаться от закупок в России.

Маркку Лехмус: “Российский Центробанк ожидает значительный рост экономики в 2024 году, однако с этим сложно согласиться: ведь запрет ЕС на импорт сырой нефти из России вступит в силу как раз в конце года. Москва нашла новых покупателей на свою нефть в Китае, Индии и других частях Азии, но её переговорная позиция достаточно слабая, поэтому цены для неё могут быть невыгодными.”

” ”Прогноз на следующий год очевидно ухудшится.”

Как юридические, так и физические лица страдают от того, что многие зарубежные компании решили по собственной инициативе свернуть свой российский бизнес в знак протеста против войны. По прогнозу Иикки Корхонена, экономике наверняка потребуется несколько лет, чтобы адаптироваться к новым – заметно более худшим – условиям. После сильной рецессии можно будет ожидать медленный рост, однако это будет зависеть от хода войны и санкций.

“Очевидно, что уровень жизни россиян снизился достаточно давно. По прогнозам МВФ, средний рост ВВП за период 2011-2023 годов составит всего 0,6% в год. Это очень мало, учитывая, что Россия на 40% беднее Финляндии и ей, наоборот, необходим потенциал для роста.”

Однако российские контрсанкции неизбежно замедлят экономический рост и в Европе.

Если Россия полностью остановит продажи природного газа в ЕС, а инфляция ускорится больше, чем ожидалось, то уже в следующем году экономический рост США и стран еврозоны может остановиться, - считают в МВФ. Согласно официальному прогнозу, экономика еврозоны в следующем году вырастет всего на 1,2%.

“Безусловно, для России экономический ущерб от санкций – совершенно другого масштаба, нежели для Европы, - утверждает Маркку Лехмус, - Если западным странам удастся с помощью санкций остановить эксплуатацию российских танкеров, перевозящих нефть, эффект может быть просто ошеломляющим”.

Влияние санкций на экономики ЕС и России. Прогноз МВФ на 2022-2023 гг.

Западные промышленные компании, ушедшие из России, были обеспокоены возможностью использования их технологий новыми российскими владельцами.

“Наладить успешное производство на тех мощностях, которые оставили в России западные фирмы – задача непростая. Предположу, что качество продукции может измениться, поэтому далеко не факт, что за рубежом на неё будет спрос”, - подводит итог Маркку Лехмус.

Статья впервые опубликована 27.7.2022.

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