Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил африканцам, что западные страны несут ответственность за колониальную политику.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Конго Жан-Клода Гакоссо в начале этой недели. Фото: МИД РФ / AFP

Бедные страны мира находятся на краю пропасти из-за высокой инфляции, роста процентных ставок и нехватки продовольствия, вызванной войной в Украине. Деньги утекают, инвестиции заканчиваются, кредиты растут, продукты дорожают. Чтобы удержаться на плаву и прокормить население, эти страны готовы схватиться за любую соломинку. Вне зависимости от того, кто её протягивает.

На этой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проехался по Африке. Страны, не входящие в западный блок, для России – важные объекты влияния. На Западе всё потеряно– разве что за исключением представителей самых ультраправых сил. Российская жесткость и многочисленные военные преступления в Украине расставили все точки над i - России нельзя доверять, с Россией нельзя сотрудничать.

Но государства за пределами Европы, Северной Америки, Японии и Австралии находятся в “серой зоне”. Когда в ООН голосовали за резолюцию, осуждающую действия России в Украине, многие африканские страны, а также Индия воздержались. Они попытались остаться “вне повестки”. С Западом их связывают важные каналы экономических отношений и помощи, но и Москва имеет для них большое значение: из России поступают вооружение, энергия и зерно.

Когда на Западе радуются относительно слабому гибридному влиянию России, то упускается из виду, что её воздействие, в первую очередь, направлено на бедные страны. Именно в них проживает большая часть населения планеты, и многие из этих людей имеют весьма смутное представление о том, что происходит в Украине. А вот на их отношение к Западу влияет исторический балласт времён колониализма. Во время своего турне Лавров подчёркивал, что у России – ещё со времён Советского Союза – с Африкой всегда дружила. Напомнил он и о том, что африканские движения за независимость получали поддержки и от СССР, и от Российской Федерации.

И когда в разгар экономического кризиса здесь появляется такая “белая и пушистая” Россия с дешёвым топливом и зерном (неважно – своим или украденным в Украине), то раздаются голоса, называющие её “помощником” и даже “спасителем”.

Главная цель поездки Лаврова - привлечь на сторону России те самые страны “серой зоны”. Для Москвы очень важно создать образ, что она не изолирована от всего международного сообщества, а западная интерпретация текущего положения неверна.

Однако, похоже, что африканские страны не торопятся примкнуть к какой-либо стороне. Их вполне устраивает положение, когда и Запад, и Россия борются за их души. Приём, оказанный там Лаврову, можно назвать “половинчатым”.

Одна из проблем сотрудничества в оборонительной сфере – очевидный факт, что многие российские вооружения в условиях реального военного конфликта оказались несостоятельны. Их улучшение требует западных технологий, а Россия уже не может на них рассчитывать. Она вынуждена побираться поставками оборудования из Китая и даже Ирана.

Однако самый сильный удар по позициям африканских сторонников Москвы наносит российская блокада экспорта украинского зерна, которая грозит миру голодом. В Северной Африке цена на хлеб всегда была чувствительным политическим вопросом. Чуть больше 10 лет назад именно с повышения цен на зерно началась арабская весна. Тогда народный бунт создал реальную угрозу для власть имущих во многих странах мира.

Во время поездки Лаврова по Африке Россия подписала соглашение, согласно которому она обязалась не препятствовать выходу украинского зерна на мировой рынок. Сам же Лавров всячески подчёркивал, что ответственность за отсутствие зерна несут Украина и страны Запада.

Если эти поступки и слова были действительно направлены на то, чтобы снизить тревогу африканских стран, то ракетный удар по одесскому порту – важному пункту перевозки зерновых – был на редкость глупым решением, подрывающим ценность поездки Лаврова. Он продемонстрировал, что России действительно нельзя доверять, а причиной отсутствия зерна на мировых рынках является вовсе не Запад.

“Передовица” готовится редакцией HS и отражает её мнение по актуальной теме.

Статья впервые опубликована 28.7.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.