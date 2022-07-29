Комиссия ЕС: визовые правила Евросоюза не предусматривают полное прекращение выдачи виз. Всегда должна быть возможность предоставить их определённым группам лиц.

Брюссель

HS направил в комиссию ЕС официальный запрос - имеет ли право Евросоюз принять решение о прекращении выдачи туристических виз российским гражданам?

В ответ представители комиссии сообщили, что санкции направлены “в первую очередь и конкретно” против правительства РФ и российской экономической элиты. Их цель – не допустить финансирования Кремлём войны в Украине. Особо подчёркивается, что санкции не направлены против простых россиян.

На наш вопрос о том, поднимался ли в принципе этот вопрос в какой-либо момент обсуждения анти-российских санкций, представители комиссии отвечать отказались, сославшись на конфиденциальность данных переговоров.

В Финляндии тема возможного ограничения выдачи виз гражданам РФ вызвала обширную дискуссию. Многие крайне негативно реагируют на то, что россияне имеют возможность путешествовать по Суоми и другим странам Европы в то время как их страна ведёт войну в Украине.

Финляндия разрешила свободный въезд российским туристам в начале июля; после того, как все коронавирусные ограничения были сняты. Из-за санкций прямые авиаперелёты из России в страны ЕС остановлены, поэтому многие туристы используют аэропорт Хельсинки-Вантаа как перевалочный пункт на пути в другие страны Шенгенской зоны.

Руководитель консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннер ранее сообщал HS, что количество выдаваемых россиянам виз может быть чисто технически ограничено за счёт приёма меньшего количества заявлений, чем в настоящее время. По словам Таннера, уже сейчас многие заявки отклоняются.

Специальная комиссия ЕС также сообщила, что изучение заявлений и принятие окончательного решения по вопросу выдачи краткосрочных шенгенских виз “в каждом конкретном случае” – это целиком и полностью прерогатива страны, в которую направлено данное заявление.

В процессе изучение заявки необходимо проанализировать – может ли заявитель представлять угрозу национальной безопасности, международным отношениям или общественному порядку страны-члена ЕС.

Полностью прекратить выдачу виз правила Евросоюза не позволяют, говорится в ответе комиссии.

“Всегда существуют группы людей, которым необходимо предоставлять визы. К ним относятся, например, члены семей [граждан ЕС], журналисты, диссиденты, а также другие случаи гуманитарного характера”.

Балтийские страны (которые также входят в ЕС) прекратили выдавать россиянам туристические визы.

Тем не менее, по мнению комиссии, возможные причины отказа в выдачи визы прописаны в визовом кодексе. Также представители комиссии заявили, что они находятся в постоянном контакте по вопросу выдачи краткосрочных виз со всеми странами, подписавшими шенгенское соглашение. Прямого ответа на вопрос – что именно обсуждалось со странами Балтии – у HS нет.

Представители комиссии считают, что ЕС уже принял меры для того, чтобы затруднить доступ на свою территорию лицам, работающим в российской экономике или на госслужбе. Соглашение об упрощённой процедуре выдачи виз для этих категорий граждан было аннулировано сразу после начала военных действий.

“Это означает, что госслужащим и прочим командировочным будет необходимо вновь предоставлять документы, подтверждающие цель поездки. Также отменены льготы на визовые сборы. Единая цена 80 евро распространяется на всех”.

Статья впервые опубликована 28.7.2022.

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