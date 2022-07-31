Если на востоке Украины Россия продолжает медленное продвижение, то на юге, в Херсонской области, наступление остановилось. Кажется, Украина действительно готовит контратаку.

В украинской войне наметился новый переломный момент – как в военном, так и в политическом плане.

В последние недели наступление окончательно захлебнулось. В восточных частях страны Россия ещё делает отдельные скромные шаги, а вот на юге, в Херсонской области, она остановилась. Похоже, что Украина готовится к контрнаступлению. Благодаря полученным от западных стран реактивным установкам Himars, она уже нанесла разящие удары по командным пунктам и радиолокационным станциям противника, а также мостам через Днепр, захваченным россиянами.

Судя по результатам обстрелов, системы залпового огня способны вести очень прицельный огонь с расстояния в десятки километров. Переправы не были полностью разрушены, но повреждения весьма значительны – несущая способность мостов заметно ослабла.

Россия больше не может рассчитывать на мосты, которые столь необходимы ей для переброски вооружений на северную сторону Днепра с других оккупированных территорий. Нельзя будет по ним и отступить если Украина действительно начнёт атаку.

Более того, учитывая точность и дальнобойность установок, Россия не может теперь вообще гарантировать безопасность своей техники и хранилищ практически на любом адекватном расстоянии от зоны боевых действий. Украина уже уничтожила десятки важных складов противника, находившихся далеко за линией фронта.

У России достаточно оружия. Людей она тоже найдёт в случае необходимости. А вот логистика страдает с самого начала войны.

Для осуществления перевозок России требуются железные дороги. При этом, склады должны быть расположены достаточно близко к ним, потому что в целом система логистики устарела: боеприпасы переносятся вручную, делается это очень медленно. В итоге внушительные запасы российского вооружения находятся теперь в пределах досягаемости западного оружия, однако Москва не может с этим ничего сделать.

Результаты точечных ударов очевидны для всех – и для России, и для западных стран, поставивших Украине это вооружение. Там понимают, что данная помощь действительно эффективна и верят, что дальнобойные реактивные установки смогут переломить ситуацию.

Это наблюдение имеет большое значение для западных руководителей. И именно сейчас. Высокая инфляция и нехватка энергоресурсов вызывают недовольство, которое может подорвать стремление к сотрудничеству с Украиной. Оно наверняка усилится если в перспективе мы будем видеть конфликт, замороженный на долгие годы на нынешних позициях. А вот новый поворот, наоборот, укрепит веру западных стран. Вместо того, чтобы становиться посредником для заключения мира на выгодных для Москвы условиях, Запад может увеличить объём поставок современного вооружения, понимая, что это действительно заметно ослабляет российскую армию. Пожалуй, это было бы в интересах всей Европы.

Россия тоже наглядно видит этот факт. Но расценивает его по-другому, исходя из логики военных преступников: Херсон для неё – это лакмусовая бумажка. Отступление станет огромным поражением российской пропаганды, которое будет невозможно компенсировать новой ложью.

Современное вооружение у России заканчивается (а таких установок, как Himars, и не было вовсе), поэтому агрессор начинает атаковать гражданские объекты всё более старыми и, соответственно, менее точными снарядами. Если не удаётся попасть в конкретный городской многоквартирный дом, то соседний дом, университет или больница в российском понимании являются равнозначной целью.

Для Украины юг имеет и большое материальное значение – например, с точки зрения энергоресурсов и портов. В начале войны Россия намеревалась создать здесь коридор до границ Молдовы и полностью отсечь Украину от Чёрного моря. Если контрнаступление в районе Херсона действительно начнётся, а главное – окажется эффективным, то эти российские фантазии будут окончательно стёрты в порошок. Что ж, было бы неплохо...

“Передовица” готовится редакцией HS и отражает её мнение по актуальной теме.

Статья впервые опубликована 30.7.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.