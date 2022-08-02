Несмотря на все утверждения Кремля, санкции против России работают эффективно.

Западный пакет санкций, направленный против России из-за войны в Украине, часто подвергается критике.

Одни уверены в том, что Москва сможет без проблем обойти санкции, продавая энергоресурсы таким странам, как Китай или Индия. Другие говорят, что ЕС всё равно финансирует агрессию Владимира Путина против Украины, продолжая закупки газа и сырой нефти на миллиарды “кровавых евро”.

И в том, и в другом случае отправной точкой являются деньги, получаемые от Евросоюза за поставку энергии. С одной стороны, они жизненно необходимы России для продолжения войны и собственного существования в принципе, а с другой стороны, они вроде бы и не нужны, если санкции можно обойти.

Критики часто противоречат друг другу, но всё же сеют зёрна сомнений. В этой связи особый интерес представляет отчёт, опубликованный в журнале Foreign Policy. Его авторы – первый заместитель декана факультета менеджмента Йельского университета профессор Джеффри Зонненфельд и руководитель отдела исследований этого высшего учебного заведения Стивен Тиан.

Они уверены: российская экономика уже обрушается, что бы ни заявляло на этот счёт руководство страны.

По мнению исследователей, неоднозначная оценка эффективности санкции отчасти связана с тем, что Россия самостоятельно решает какие экономические показатели публиковать. Зачастую правительство демонстрирует лишь вершки, оставляя корешки в секрете. В качестве контрмеры команда экспертов из Йельского университета собрала и проанализировала данные из открытых русскоязычных источников, касающиеся потребления товаров, международных транспортировок и других важных экономических показателей.

На основании полученных результатов, исследователи опровергли несколько широко распространённых мифов, из-за которых эффективность санкций подвергалась сомнению. Многие, например, верят, что Россия может переориентировать экспорт своего природного газа в Азию, если европейские рынки для неё закроются. По мнению экспертов Йелля, этого произойти не может: сжиженный газ составляет менее 10% российских запасов. Остальное топливо перемещается по уже построенным газопроводам.

Большая часть этих магистралей ведёт в Европу. По ним нельзя перекачивать газ для трубы, ведущей через Сибирь в Азию. Более того, пропускная способность этого – “азиатского” – газопровода в 10 раз меньше, чем у “европейского”. В прошлом году объёмы экспорта российского газа в Китай составляли лишь 10% от экспорта в Европу. Таким образом, сокращение европейских поставок, а также всевозможные остановки газопровода на техническое обслуживание, заметно ударят по кошельку Путина.

Сама по себе продажа российского газа в Азию проблемой также не является. Китай и Индия получили от России фантастическую скидку – около 35 долларов за баррель. К тому же, российским танкерам требуется около 35 дней, чтобы дойти до берегов Восточной Азии, в то время как до европейских получателей газ добирался максимум за неделю.

По прогнозам Международного валютного фонда валовый внутренний продукт (ВВП) России в этом году сократится на 6%, а в следующем – ещё на 3,5%. В Йелле считают, что это связано в том числе с резким снижением импорта, который раньше составлял пятую часть российского ВВП. Хотя Россия и заявляет, что сумела заменить западный импорт на азиатский, а также начать собственное производство многих продуктов. Однако по оценке Йельских экономистов, в последние месяцы импорт сократился примерно вдвое. Очень резко снизились объёмы импорта, например, из Китая.

Перспективы внутреннего потребления также сомнительны. Индекс деловой активности в России снизился. Этот показатель замеряет настроение высших и средних деловых кругов страны, фиксируя их оптимизм или пессимизм в отношении дальнейших перспектив национальной экономики. Подтверждается это снижение и более объективными данными – в частности, статистикой розничных продаж и динамикой заказов.

Авторы отчёта обращают внимание на то, что до войны 5 миллионов россиян (около 12% всего трудоспособного населения страны) были сотрудниками глобальных международных корпораций. Более 1000 компаний и около полумиллиона специалистов уже покинули Россию.

2-процентный дефицит бюджета, заморозка половины валютных резервов, сокращение остальных запасов и искусственное поддержание якобы крепкого рубля – всё это, разумеется, сильно раскачивает российскую экономику. Поэтому санкции работают. И сейчас явно “не время бить по тормозам” – резюмируют авторы исследования.

“Передовица” готовится редакцией HS и отражает её мнение по актуальной теме.

Статья впервые опубликована 1.8.2022.

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