Вилле Хаапасало в России – звезда. Большая часть его доходов так или иначе связана с этой страной. С президентом Украины Владимиром Зеленским финский актёр тоже работал. Он рассказал HS что думает обо всём этом сейчас.

За исполнение главной роли в фильме “Кукушка” (2002 год) Вилле Хаапасало был удостоен Государственной премии Российской Федерации в области киноискусства. Через 20 лет одна-единственная ночь обесценила большую часть его карьеры – так думает сам актёр. Фото: Линда Нгуен, HS

В феврале актёр и деятель культуры Вилле Хаапасало ехал в Москву.

Пандемия коронавируса, остановившая весь мир, наконец-то закончилась – российские продюсерские компании постоянно выходили на связь с самого начала года. Теперь проекты надо было обсудить и согласовать.

24 февраля Хаапасало был потрясён точно так же, как и миллионы других людей. Россия вторглась в Украину. Финский актёр понял, что на всех проектах можно поставить крест:

“У нас отменили все встречи на тот день, когда началась война. Всё стало предельно ясно и понятно”.

Уже в четвёртый раз профессиональные планы Вилле Хаапасало в России рухнули.

Впервые это случилось в 2008 году – мировой финансовый кризис задел Россию, и здесь перестали предлагать актёрам высокооплачиваемую работу. Компании, с которыми Вилле подписал долгосрочные рекламные контракты, отказались от исполнения своих обязательств.

Следующий кризис наступил в 2014 году. На этот раз – из-за санкций, введённых после аннексии Крыма. Рекламное агентство, частично принадлежавшее финскому актёру, обанкротилось. 200 сотрудников компании были уволены, а сам Хаапасало лишился нажитого в России имущества.

Как говорит сам Вилле, ему даже пришлось взять кредит, который сделал его должником на всю оставшуюся жизнь.

В третий раз проекты иссякли из-за пандемии. Россия закрыла границы, а производство кинофильмов и телепередач перенеслось на 2022 год.

За последние 30 лет карьера Вилле Хаапасало, его финансовая состоятельность и персональные отношения тесно переплелись с Россией – страной, которая испытала в этот период немало потрясений. Но вторжение в Украину встряхнуло этот клубок личного и профессионального так, как никогда раньше.

В отличие от всех предыдущих случаев, Вилле сложно представить себе будущее, в котором его сотрудничество с Россией продолжится.

Впервые Россия стала домом Хаапасало в 1991 году, когда он – 19-летний финн, совершенно не знавший русского языка – приехал учиться в петербургский институт театра, музыки и кинематографии (ныне – Российский государственный институт сценических искусств).

Постепенно он стал в России звездой, а за работу в фильме 2002 года получил Государственную премию. Вместе с ней Владимир Путин пожаловал финну и право на государственную пенсию в тройном размере.

Сейчас Хаапасало 50 лет. Может ли он в будущем действительно рассчитывать на российскую пенсию он не знает. И думать об этом тоже не хочет:

“Этот вопрос меня ни капельки не интересует. Есть множество других – куда более важных – вещей”.

В Финляндии Вилле Хаапасало тоже знают. Благодаря его передаче о путешествиях на телеканале Yle, в каждую финскую гостиную пришла огромная и многогранная Россия.

В этой передаче актёр 30 дней путешествовал по соседней стране: из Москвы во Владивосток, с Кольского полуострова к Берингову проливу, из Петербурга на Каспий или в Сибирь – в гости к людям, представляющим народы финно-угорской группы. Так Хаапасало познакомил финнов с обычными россиянами из самых разных уголков этой необъятной страны.

Вилле подчёркивает: он и сейчас на их стороне, на стороне простых людей, хотя и осуждает войну. Он верит, что большинство россиян всё-таки против неё, активно или пассивно.

” ”Если бы решения принимали экономисты, Россия никогда бы не напала на Украину.”

Вилле Хаапасало не любит называть себя бизнесменом. Он использует другой термин – серийный предприниматель:

“На моей визитной карточке должно быть написано “разнорабочий”. Я ведь и правда занимался самыми разными работами.”

Однако качества бизнесмена у него тоже есть. И есть бизнес-идеи, которыми не стыдно поделиться. Хаапасало был ресторатором, писателем, разрабатывал новые продукты питания, а также занимался производством солений и открывал аутлет в Виролахти.

Нередко прибыль одной компании он направлял на то, чтобы развить следующий проект. В 2021 году Хаапасало был владельцем или совладельцем девяти разных фирм.

Он был проводником в российский мир не только для телезрителей Финляндии, но и для самых разных финских компаний. Сам Вилле говорит, что по вопросам налаживания экспорта в Россию он проконсультировал представителей около ста организаций.

“Большая часть того, что я заработал до пандемии, - говорит актёр, - пришло не из России, но было так или иначе с ней связано. В Финляндии я выступал с лекциями и бизнес-тренингами, многие из которых касались России. В настоящий момент спроса на них больше нет.”

В соавторстве с Петри Пиетиляйненом Хаапасало написал книгу Мировой рынок Вилле – бизнес от Петербурга до Пуумалы. В ней он попытался объяснить читателю особенности российского делового менталитета и дать советы по ведению бизнеса в соседней стране.

“В России никогда не думали о завтрашнем дне, жили только сегодняшним, - говорит актёр и писатель, - В том числе в бизнесе: запускаем, смотрим что получится, а дальше разберёмся. Безусловно, у российской экономики та же проблема. Если бы решения принимали экономисты, Россия никогда бы не напала на Украину.”

Годы, проведённые в России, заметно повлияли на образ мыслей Вилле в отношении работы в целом, и предпринимательства в частности.

В своей книге он, например, говорит, что ему не нравятся проекты, которые финансируются банками. Кредит на погашение долгов разорившегося рекламного агентства Хаапасало брал у своего хорошего друга. Говорить о друге много он не хочет. Лишь то, что выплаты по данному кредиту не слишком чувствительны для банковских счетов Вилле.

“График погашения согласован, и мы по-прежнему друзья.”

Летом Вилле Хаапасало живёт то в Хельсинки, то в коттеджном посёлке в Пуумале. По столице он перемещается на красном мотороллере. Фото: Линда Нгуен, HS

Актёрство и рекламный бизнес Вилле Хаапасало называет “торговлей эмоциями”. И он сам, без сомнения, опытный и харизматичный продавец.

Этим летом он печёт и продаёт грузинские хачапури на различных оупен-эйрах по всей Финляндии. Основанная в 2020 году пекарня приносит прибыль, и актёр искренне увлечён брендом, рекламным лицом которого он является.

Нынешнюю профессию Хаапасало можно назвать так – предприниматель в сфере продуктов питания. Он говорит, что выпечка хачапури уже стала самым трудозатратным бизнес-проектом в его карьере. Раньше он никогда не работал столько часов в день.

Выполненный в советской тематике ресторан Давай-давай, совладельцем которого был Хаапасало, закрылся в Хельсинки этой весной. Вилле говорит, что сразу после начала войны заведение исключило из своего меню продукты российского производства.

Тем не менее, тематика ресторана подверглась резкой критике, хотя предприниматель говорит, что заведение пропагандировало исключительно кухню разных советских стран.

“Я прекрасно понимаю реакцию людей, - говорит Вилле, - я и сам очень плохо себя чувствую в нынешней ситуации. Как и многие другие наверняка. Всё это надо каким-то образом распутать.”

В конце концов посетителей стало так мало, что ресторан пришлось закрыть. Хаапасало сейчас раздумывает над новой концепцией заведения и планирует осенью снова открыть его двери.

После начала войны финский актёр размышлял над тем – как его опыт может помочь Украине. Он говорит, что разрабатывает проект приобретения украинских продуктов для Финляндии:

“В долгосрочной перспективе лучше основать в Украине бизнес, чем просто перечислять ей деньги. Прибыль от проекта, разумеется, будет направляться Украине.”

Хаапасало также считает, что после окончания войны Украина может стать популярным туристическим направлением. Он обсуждает с украинскими организациями возможность производства видеороликов о путешествиях.

“Развитие туризма могло бы стать одним из путей восстановления Украины. До недавних пор многие европейцы почти ничего не знали об этой стране. Теперь на слуху даже отдельные украинские города”.

Во время войны Вилле Хаапасало активно следит за российскими, украинскими и финскими источниками информации. По его словам, единственное, что он может сейчас делать – это оставаться в курсе событий и попытаться спрогнозировать будущее.

“В последние пару лет не было ни одного дня, чтобы я не общался с россиянами или украинцами”, - признаётся финский актёр.

Этой весной общение с украинскими друзьями сводилось, в основном, к тому, чтобы узнать – живы ли они и находятся ли в безопасности.

” Хаапасало называет Зеленского умным, объективным и приятным коллегой.

Былые совместные съёмки – основа большинства украинских контактов Хаапасало. Он играл во многих российско-украинских фильмах и сериалах.

Хаапасало говорит, что в те времена в культурном плане эти страны не были разделены так сильно, как в политическом. В сфере шоу-бизнеса рынки России и Украины пересекались.

Именно во время работы над совместным российско-украинском проектом Вилле Хаапасало встретил будущего президента Владимира Зеленского. Они вместе играли в трилогии Любовь в большом городе, которая выходила на экраны в 2009-2014 годах.

Хаапасало называет Зеленского умным, объективным и приятным коллегой.

Что касается российской киноиндустрии, то Вилле Хаапасало беспокоит её трансформация. В последнее десятилетие государство стало финансировать проекты с вполне конкретным месседжем.

“Большая часть этих фильмов – либо про уничтожение нацистов во время Великой Отечественной войны, либо это любовные романы, действие которых разворачивается на Крымском полуострове.”

Хаапасало говорит, что Россия прекрасно осознаёт силу культуры в деле контроля своих граждан. Несколько его друзей-актёров находятся у правительства в “чёрном списке”. Деятели культуры, которые, например, не поддерживают позицию российского руководства в нынешней войне, работу больше не получают.

Когда началась война, Вилле Хаапасало почувствовал, что буквально в одночасье большая часть его карьеры была разрушена:

“То, что я работал в России, стало как ругательство. Хотя я никогда не лез в политику, это всё равно оказалось достаточно критическим моментом моей карьеры.”

“То, что я работал в России, стало как ругательство. Хотя я никогда не лез в политику, последние события всё равно очень сильно сказались на моей карьере, стали её критическим моментом.”

О будущем сотрудничестве с Россией – будь то бизнес или кино – сейчас думать трудно. Хаапасало не исключает, что снова сможет работать в этой стране когда-нибудь потом, но обращает внимание, что и сам не знает – попал ли он в пресловутый “чёрный список”.

А как насчёт участия в украинских проектах?

“Я не против, но я не знаю украинского языка. В моей совместной российско-украинской работе мы всегда общались на русском. Не думаю, что теперь это возможно.”

Статья впервые опубликована 31.7.2022.

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