Таможня Финляндии начала около 20 предварительных расследований по факту вывоза санкционных товаров в Россию.

В конце июля финская таможня осуществляла усиленный досмотр пассажиропотока на пограничных переходах в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Фото: Анни Огрен / LEHTIKUVA

Таможня начала несколько предварительных расследований по факту перевозки санкционных товаров из Финляндии в Россию. Их фигурантами являются физические лица, которые путешествовали между этими странами.

Усиленные проверки, как сообщают официальные представители финской таможни, осуществлялись в конце июля.

В период активного мониторинга на границе было проведено в общей сложности более 2500 проверок, в результате которых было выявлено около 100 случаев, которые потребовали дополнительных процедур. К настоящему времени начато около 20 официальных предварительных расследований.

У пассажиров, направлявшихся в Россию, были обнаружены предметы роскоши, а также товары, которые могли способствовать росту промышленного и военного потенциала страны.

Глава Таможенной службы Финляндии Микко Грёнберг рассказал, что ассортимент вещей, выявленных в ходе проверок, был весьма разнообразен. Например, в списке предметов роскоши значатся самые разные изделия: от одежды до товаров для хобби.

“Учитывая информатизацию современного мира, нельзя представить, что кто-либо мог не знать о введённых санкциях и обширности их распространения”, - уверен Грёнберг.

В соответствии с действующими правилами, в Россию нельзя ввозить товары стоимостью свыше 300 евро. Данные санкции распространяются в том числе на бытовую технику, ювелирные изделия, продукты питания и электронные компоненты.

Перевозить все эти вещи через границу нельзя. При их обнаружении, товары могут быть конфискованы таможней. В отдельных случаях покупателю может быть разрешено вернуться, чтобы возвратить купленное в магазин.

Обнаруженный во время досмотра санкционный товар. Фото: Таможня Финляндии

Грёнберг подчёркивает, что усиленный контроль на границе призван обеспечивать исполнение санкционных законов.

“Главное, предотвратить формирование любых схем, которые могли бы облегчить обход санкций или сделать его в принципе возможным. Необходимо заботиться о том, чтобы никаких обходных путей не было.”

Помимо предметов роскоши, на границе были выявлены навигаторы, эхолоты и другие средства навигации. Они также подпадают в санкционный список ЕС.

По словам Грёнберга, на стадию предварительного расследования были отправлены только те дела, где есть подозрения в серьёзном умысле. Также на решение таможенников влияла категория товаров, к которой относился тот или иной запрещённый для провоза продукт.

“Как минимум, это изделия, которые могут усилить промышленный потенциал России, а также ещё ряд товаров, по которым пока нельзя давать комментарии”, - объяснил представитель финской таможни.

Также начаты предварительные расследования по экспорту предметов роскоши. По словам Грёнберга, рассматриваются дела как в отношении товаров для личного пользования, так и в отношении вещей, которые, возможно, приобретались с целью дальнейшей перепродажи.

Средства навигации относятся к категории товаров, которые могут усилить промышленный и военный потенциал России. Фото: Таможня Финляндии

После того, как 15 июля были сняты коронавирусные ограничения на сухопутных границах России, пассажиропоток между двумя странами, по данным финской таможни, вырос. Однако до прошлых показателей пока далеко.

На прошлой неделе через погранпереходы в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала в Россию в общей сложности выехало около 30 000 человек. За эту же неделю 2018 года границу пересекло более 80 000 путешественников.

Финская таможня намерена продолжать осуществление усиленного контроля на границе с Россией. Основной акцент делается на коммерческие перевозки. В начале июля сообщалось о том, что в этой зоне расследуется около 80 дел о возможных нарушениях.

Статья впервые опубликована 3.8.2022.

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