Президент Финляндии Саули Ниинистё встретится с членами правительства, чтобы обсудить вопрос выдачи виз россиянам. Встреча пройдёт сегодня в президентской резиденции Култаранта.

Сегодня в летней резиденции президента Финляндии Култаранта пройдёт встреча главы государства с членами правительства. На ней Саули Ниинистё планирует обсудить вопросы, связанные с выдачей финских виз российским туристам, а также их доступом в Шенгенскую зону и другие страны Европы через границу Финляндии.

Появление россиян в Суоми, а также использование ими Финляндии в качестве перевалочного пункта на пути в другие страны, вызвало волну критики. Многие считают, что россияне таким образом могут обойти санкции, наложенные на их страну за нападение на Украину.

На этой неделе президент Финляндии сообщил HS, что он уже обсудил данный вопрос с министром иностранных дел Пеккой Хаависто. По словам Ниинистё, он также провёл дополнительные консультации по этой проблеме и получил разъяснения по всем своим запросам.

“Мы всё детально обсудили с министром Хаависто. Именно МИД сейчас наиболее плотно занимается изучением этого вопроса”, сообщил Саули Ниинистё.

”Я с удовольствием поделюсь своим мнением с кабинетом министров. Эта возможность представится мне в четверг, когда члены правительства приедут в Култаранту.”

Какова же позиция президента?

“Я сообщу свою позицию министрам. Именно правительство должно принимать решение по данному вопросу. Впрочем, все факторы, влияющие на принятие решения, уже активно обсуждались в публичном пространстве”.

По мнению Ниинистё, “визовая проблема” делится на две части. Первая часть связана с Шенгенской зоной в целом, вторая – с теми вопросами, которые подпадают под юрисдикцию Финляндии.

Глава государства отмечает, что не только Финляндия, но и другие страны Шенгена выдают россиянам визы. Многие из тех, кто получил визы, едут в Евросоюз именно через Финляндию, так как транспортное сообщение с другими частями западной Европы ограничено.

“Получается, что это общая проблема Шенгенского соглашения: пока страны выдают визы, их обладатель имеет право приезжать в Шенгенскую зону. И необязательно именно в ту страну, которая выдала документ”, - говорит Саули Ниинистё.

По мнению президента, было бы странно, если бы какая-то из стран Шенгена выдала россиянину визу, а Финляндия не пустила бы его на своей границе.

“Значит, партнёры вели бы себя по-разному: один бы давал, а другой отказывал в том, что было предоставлено. Это совсем не то положение, к которому нужно стремиться.”

Ниинистё также считает, что на финскую ситуацию оказывают влияние “весьма масштабные” семейные связи между двумя странами.

“Я бы предпочёл оставить свою точку зрения для обсуждения с кабинетом министров, а также, возможно и с членами комитета по внешней политике и политики безопасности”.

Появление российских туристов в Финляндии вызвало у некоторых финнов раздражение и даже откровенную ярость. Что думаете об этом вы?

“Для меня очевидно, что действия России неприемлемы. Также неприемлема и позиция тех россиян, которые поддерживают эти действия.”

”Но я думаю, что существует определённая разница между негативным отношением и ненавистью. Можно иметь сильно отличающиеся точки зрения – диаметрально противоположные – но ненависть в этом мире ещё ни к чему хорошему не привела.”

Статья впервые опубликована 2.8.2022.

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