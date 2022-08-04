Президент Финляндии прокомментировал ратификацию заявки Суоми на членство в НАТО в Сенате США.

В четверг Саули Ниинистё принимал членов правительства в своей летней резиденции Култаранта. На фото - глава государства и премьер-министр Санна Марин. Фото: Вилле-Вейко Каакинен / HS

В интервью Yle президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что одобрение заявки в США случилось даже скорее, чем могли ожидать в Финляндии.

“Всё произошло удивительно быстро.”

Комментарий по вопросу ратификации финской заявки американским Сенатом Ниинистё дал в своей летней резиденции Култаранта, где в четверг состоялось его совещание с членами кабинета министров Суоми.

По словам Саули Ниинистё, ратификация США ещё не означает, что на Финляндию уже распространяются гарантии безопасности НАТО, прописанные в 5-й статье устава организации, однако этот факт всё же имеет важное значение.

Президент считает, что оперативное решение вопроса в Вашингтоне означает, что Финляндия и Швеция являются по-настоящему “желанными гостями в оборонительном союзе”.

“Конечно, это важно”, - подчеркнул Ниинистё.

Чтобы стать полноправными членами НАТО, заявку Швеции и Финляндии должны ратифицировать все действующие члены Альянса. Самой большой проблемой на этом пути кажется Турция, которая неоднократно высказывалась против вступления двух северных стран в Блок и объясняла данную позицию определёнными соображениями антитеррористического характера.

По словам Ниинистё, “диалог с Турцией продолжается”.

”Сколько он займёт времени спрогнозировать сложно.”

Председатель комитета обороны финского парламента Петтери Орпо в интервью Yle заявил, что ратификация в американском Сенате означает, что на Финляндию, по сути, уже практически распространяются гарантии безопасности США.

“Это имеет большое значение для нашей безопасности. Фактически мы уже получили американские гарантии.”

США ратифицировали заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО в четверг ночью по финскому времени.

Из 100 членов американского Сената 95 проголосовали за одобрение заявки и только один высказался против.

В ходе обсуждения, которое предшествовало голосованию, обе страны получили от американских сенаторов массу хвалебных отзывов. Они повторили те слова, которые часто звучали этой весной – о том, что и Финляндия, и Швеция являются крепкими западными демократиями и усилят оборонительный союз НАТО.

По состоянию на 4 августа, 23 страны НАТО одобрили заявку Финляндии и Швеции.

7 стран - пока нет. Это Испания, Греция, Португалия, Словакия, Чехия, Венгрия и Турция.

Статья впервые опубликована 4.8.2022.

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